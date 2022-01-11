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Russell, Mercedes'le yeni sezon hazırlıklarına başladı

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör

George Russell, yeni takımı Mercedes'in Brackley'deki fabrikasına gitti ve yeni sezon hazırlıklarına başladı.

Russell, Mercedes'le yeni sezon hazırlıklarına başladı

Lewis Hamilton, 2021 Formula 1 şampiyonluğunu kaybettiği Abu Dhabi Grand Prix'sinden bu yana sessizliğini korurken, takım arkadaşı George Russell yeni sezon hazırlıklarına başlamış durumda.

Bu yıl Alfa Romeo'ya geçen Valtteri Bottas'ın boşalan koltuğuna oturacak Russell, geçtiğimiz pazartesi günü takımın Brackley'deki fabrikasına geldi ve yeni takımıyla gerçek anlamda çalışmaya başladı.

Russell, Mercedes üniformasıyla poz verdi ve bu fotoğraflar hem takımın kendi sosyal medya hesaplarından hem de Russell'ın kişisel hesabından paylaşıldı.

Russell, Williams ile geçirdiği üç yılın ardından bu yıl Mercedes'e katılıyor ve kendisinden beklentiler epey yüksek olacak.

İngiliz sürücü, Mercedes ile ilk yarışına 2020 Sakhir'de, Lewis Hamilton'ın COVID-19'a yakalanması sonrası çıkmıştı.

 
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