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Formula 1 / Son dakika

Russell, Mercedes'le çıktığı yarıştan sonra kaygılanmayı bırakmış

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Russell, Mercedes'le çıktığı yarıştan sonra kaygılanmayı bırakmış
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George Russell, mevcut durumu bir anda değişebileceği için 2022’de Mercedes’te yarışmaya dair fikirleri şu anda kafasından çıkardığını söyledi.

Britanyalı pilot, geçtiğimiz yıl Sakhir GP’sinde Lewis Hamilton’un yerine yarışırken gösterdiği etkileyici performans sebebiyle 2022’de Mercedes koltuğu için en olası aday olarak görülüyor.

Bu sene Williams’ta etkilemeye devam etmesi halinde olası seçeneklere rağmen Russell, Mercedes’le geçirdiği inişli çıkışlı yarış hafta sonundan sonra elindeki şanslarla kendini kaybetmemesi gerektiğini düşünüyor.

Autosport/Motorsport.com’la özel röportajında Russell, 2021’de Mercedes yöneticilerini etkilemek için kendisine herhangi bir özel hedef koymadığını olmadığını söyledi.

Russell, “Hayır, ne yapmam gerektiğini söylemediler. Şu anda Williams’taki herkese karşı saygılıyım ve bu takım için her şeyimi vereceğim, son 2 yılda onların benim için yaptığı gibi.”

“Gelecek hakkında düşünmeyi sevmiyorum. Spor ve insanların pilotlar hakkında görüşleri çok hızlı değişiyor - itibarınız hızla değişebilir. Ve gördüğümüz gibi, dış faktörler de etkileyebilir.” dedi.

Russell, geçen sene Mercedes’le galibiyete çok yaklaştığı Bahreyn’deki yarıştan sonra geleceğe yönelik tavrının değiştiğini ve iyileştiğini söyledi.

İngiliz pilot, geçtiğimiz sene Mercedes’le 1 seferlik yarışının da planları dahilinde olmadığını çünkü önceki Williams yönetiminin buna karşı olduğunu belirtti.

 

Russell, “Kimse olan olayları tahmin edemezdi. Bana senenin ortasında bir yarışa liderlik edeceğimi, ön sırada bir yarışa başlayacağımı ve bu sene bir yarış kazanmayı hak edeceğimi söyleseydiniz bunun imkansız olduğunu söylerdim çünkü Mercedes için rezerv pilotu olma şansımın bile olmadığını düşünüyordum.”

“Geçmişte bu konu hakkında konuşmuştuk ve buna izin verilmeyeceği söylenmişti. Fakat Williams’ın yeni sahipleri bana bu fırsatı tanımak istediler. Muhtemelen benim nasıl performans göstereceğimi görmek istediler.”

“Yani Lewis (Hamilton) ya da Valtteri (Bottas) bir yarışı kaçırsa bile şansımın olmayacağını düşünüyordum. Herhangi bir şekilde imkan dahilinde olduğunu bile düşünmedim.” dedi.

Russell, Mercedes’in kötü pit stopu ve sonlara doğru gelen lastik patlaması yüzünden Sakhir’de ilk F1 galibiyetini alamasa da gösterdiği performansın yarattığı etkinin farkında olduğunu söyledi.

Olanlarla nasıl başa çıktığı sorulduğunda genç pilot, “İçimi kemirmiyor çünkü günün sonunda yarışı kendi içinde bir galibiyet olarak görüyorum.”

“En azından kaybetmeye karşı kendimi böyle avutuyorum! Pit stop fiyaskosunun çok sıkıntılı zamanlarda ve üstümdeki baskı yüksekken nasıl davrandığımı göstermek için iyi bir fırsat olduğunu düşünüyorum.”

“Yarış gerçekten kontrolümüz altındaydı sonra aniden 5.liğe düştüm. Önümde benimle aynı araçta takım arkadaşım vardı ve onu geçmenin çok zor olacağını biliyordum.” açıklamalarında bulundu.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar George Russell
Takımlar Mercedes , Williams
Editör Memet Kağan Bilgili

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