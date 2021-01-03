Russell, Mercedes'le yarışından çıkardığı önemli dersleri açıkladı

Britanyalı pilot, Lewis Hamilton koronavirüs sebebiyle yarışamayınca Alam araç üreticisiyle Sakhir Grand Prix’sinde yarışmak için seçilmişti.

Russell hafta sonu boyunca herkesi etkiledi ve kötü bir pit stopla yarışın son turlarında gelen lastik patlaması olmasaydı yarışı kazanma şansı çok yüksek görünüyordu.

Abu Dhabi’deki sezon finali için Williams’a döndükten sonra Russell, Mercedes’le tek seferlik yarışında bile gelecek adına kendisi için önemli dersler çıkardığını söyledi.

Russell, “Sanırım öğrendiğim en önemli şey uyumlu olabilmek. Williams’taki sürüş stilim aslında Mercedes’te bana biraz zarar verdi.”

“O yüzden Williams’a döndüğümde Bahreyn’deki yarıştan öğrendiğim bazı şeyleri entegre etmeye çalıştım ama Williams’ta yapamadım. Sanırım bu da beni açık fikirli olmam ve aracın bana verdiği her şeye adapte olmam gerektiği konusunda güçlendirdi.”

“Yani birisi Mercedes’teki sürüş stiliyle Williams’ta süremez, aynı durum tersi için de geçerli.” dedi.

Russell’ın Mercedes’le güçlü bir hafta sonu çıkarması onu, 2022 sonrasında takımda boşalacak koltuk için büyük bir aday olarak öne çıkardı.

Şu anda Valtteri Bottas’ın Mercedes’le sözleşmesi 2021 sonunda bitiyor ve aynı zamanda Russell’ın Williams’la kontratı da bitiyor.

Russell, Mercedes kararını vermek istediği zaman hiçbir şeyin garantisinin olmayacağını biliyor, o yüzden Williams’ta bulunduğu durumu da benimsemesi gerekiyor.

2022 Mercedes koltuğu için 2021’de ne yapması gerektiği sorulduğunda Russell, “Bence formumu ve takım içinde ve dışındaki pozitif tutumumu devam ettirmek.”

“Buradaki düşük performanstan yılmamak ve Williams’ı öne taşımaya devam etmek. Mercedes’in bana inandığını düşünüyorum, bana fırsat tanıdılar ve her zaman arkamda durdular.”

“O yüzden benim görevimin de doğru kalmak, belli koşullar yüzünden gelecek sene aniden değişmemek ve şu anda olmadığım birine dönüşmemek olduğunu söyleyebilirim.” dedi.