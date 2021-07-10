Russell: ''Mercedes'le sürekli iletişim halindeyim''

Bu sezon Williams'la sözleşmesi biten Russell, hâlâ Mercedes'in ikinci koltuk için vereceği kararı bekliyor. Alman takım ya Valtteri Bottas'la devam edecek, ya da İngiliz pilot takıma terfi ettirilecek.

Herhangi bir resmî karar çıkana kadar ortada birçok spekülasyon dolanacak ve Russell ise şu anda sadece performansına odaklanmak istediğini belirtmişti.

Russell, bu durum hakkında şu yorumlarda bulundu: ''Sürekli olarak Mercedes'le iletişim halindeyim çünkü yıllardır onlar bana göz kulak oluyor.''

''Ben onların genç sürücüsüyüm ve kaderim, onların kontrolü altında.''

''Bana her zaman 'eğer iyi bir iş çıkarırsan, ödüllendirileceksin' dediler. Olay bu kadar basit.''

''Ne olursa olsun, seneye Mercedes motorlu bir araçta yarışacağım. Ben bir Mercedes sürücüsüyüm ve Mercedes'e sadığım.''

''Ben de galibiyetler ve dünya şampiyonlukları için savaşmak istiyorum. Formula 1'e girebilmek için çok çalıştım ve bunu 15. sıra için savaşabilmek adına yapmadım. Ben kazanmak için buradayım, kazanmak istiyorum ve bunu geç olmadan başarabilmek istiyorum. Her hafta en iyi performansımı göstermeye çalışıyorum ve bu durumdan ne çıkacağını kim bilir.''

Russell, Red Bull Ring'de Williams'la ilk puanlarını almaya oldukça yaklaşmıştı fakat iki yarışta da bu gerçekleşmedi.

İngiliz pilot bu konuda, ''Dürüst olmak gerekirse bence biraz şansa ihtiyacımız var. Steiermark Grand Prix'sinde aslında puan alabilirdik.''

''Sekizinci sıradaydım, orta hamur lastiklerdeydik. Önümdeki Fernando ve Stroll ise yumuşak lastiklerdeydi ancak ne yazık ki mekanik bir sorun yaşadık.''

''Bu herkes için kötü oldu. İki yıldır böyle bir sorun yaşamamıştık ve puan alabileceğimiz an bu sorunu yaşadık.''

''Ne zaman bir şansımız olsa, puanlara ulaşamadık. Şu anda bir puan alabilmek, gerçek olamayacakmış kadar iyi duyuluyor.'' dedi.