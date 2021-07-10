Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Red Bull, bu sene araca getirdiği güncellemelerle 2022 aracını feda etmiyor
Formula 1 Haberler

Russell: ''Mercedes'le sürekli iletişim halindeyim''

Ekleyen:
, Editör

George Russell, Mercedes'le sürekli olarak iletişim halinde olduğunu ve kendi kaderini Alman takımın kontrol ettiğini söyledi.

Russell: ''Mercedes'le sürekli iletişim halindeyim''

Bu sezon Williams'la sözleşmesi biten Russell, hâlâ Mercedes'in ikinci koltuk için vereceği kararı bekliyor. Alman takım ya Valtteri Bottas'la devam edecek, ya da İngiliz pilot takıma terfi ettirilecek.

Herhangi bir resmî karar çıkana kadar ortada birçok spekülasyon dolanacak ve Russell ise şu anda sadece performansına odaklanmak istediğini belirtmişti.

Russell, bu durum hakkında şu yorumlarda bulundu: ''Sürekli olarak Mercedes'le iletişim halindeyim çünkü yıllardır onlar bana göz kulak oluyor.''

''Ben onların genç sürücüsüyüm ve kaderim, onların kontrolü altında.''

''Bana her zaman 'eğer iyi bir iş çıkarırsan, ödüllendirileceksin' dediler. Olay bu kadar basit.''

''Ne olursa olsun, seneye Mercedes motorlu bir araçta yarışacağım. Ben bir Mercedes sürücüsüyüm ve Mercedes'e sadığım.''

''Ben de galibiyetler ve dünya şampiyonlukları için savaşmak istiyorum. Formula 1'e girebilmek için çok çalıştım ve bunu 15. sıra için savaşabilmek adına yapmadım. Ben kazanmak için buradayım, kazanmak istiyorum ve bunu geç olmadan başarabilmek istiyorum. Her hafta en iyi performansımı göstermeye çalışıyorum ve bu durumdan ne çıkacağını kim bilir.''

Russell, Red Bull Ring'de Williams'la ilk puanlarını almaya oldukça yaklaşmıştı fakat iki yarışta da bu gerçekleşmedi.

İngiliz pilot bu konuda, ''Dürüst olmak gerekirse bence biraz şansa ihtiyacımız var. Steiermark Grand Prix'sinde aslında puan alabilirdik.''

''Sekizinci sıradaydım, orta hamur lastiklerdeydik. Önümdeki Fernando ve Stroll ise yumuşak lastiklerdeydi ancak ne yazık ki mekanik bir sorun yaşadık.''

''Bu herkes için kötü oldu. İki yıldır böyle bir sorun yaşamamıştık ve puan alabileceğimiz an bu sorunu yaşadık.''

''Ne zaman bir şansımız olsa, puanlara ulaşamadık. Şu anda bir puan alabilmek, gerçek olamayacakmış kadar iyi duyuluyor.'' dedi.

paylaşım
yorumlar
Red Bull, bu sene araca getirdiği güncellemelerle 2022 aracını feda etmiyor

Önceki haber

Red Bull, bu sene araca getirdiği güncellemelerle 2022 aracını feda etmiyor
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
TÜRK SPORCULAR

Euroformula Open Macaristan: Cem Bölükbaşı, serideki ilk yarışında galibiyete uzandı!

40 dk
2
Formula 1

Alonso: ''Hamilton hiçbir zaman yenilemez değildi''

5 s
3
Formula 1

Red Bull, bu sene araca getirdiği güncellemelerle 2022 aracını feda etmiyor

2 s
4
Formula 1

Wolff: "Verstappen, farklı bir ligde yarışıyor"

1 g
5
Formula 1

2021 Türkiye GP biletleri Pazartesi günü Biletix üzerinden satışa sunulacak!

1 g
Son Haberler
Russell: ''Mercedes'le sürekli iletişim halindeyim''
F1

Russell: ''Mercedes'le sürekli iletişim halindeyim''

1 s
Red Bull, bu sene araca getirdiği güncellemelerle 2022 aracını feda etmiyor
F1

Red Bull, bu sene araca getirdiği güncellemelerle 2022 aracını feda etmiyor

2 s
Brundle: ''Mercedes, Red Bull'a yetişemezse, Hamilton zorlanacak''
F1

Brundle: ''Mercedes, Red Bull'a yetişemezse, Hamilton zorlanacak''

3 s
Ricciardo, Red Bull'da kalsaydı artık çabalamaktan vazgeçeceğinden korkmuş
F1

Ricciardo, Red Bull'da kalsaydı artık çabalamaktan vazgeçeceğinden korkmuş

5 s
Alonso: ''Hamilton hiçbir zaman yenilemez değildi''
F1

Alonso: ''Hamilton hiçbir zaman yenilemez değildi''

5 s
Son Videolar
Masi, gerekirse F1 sprint yarışı kurallarını değiştirmeye hazır 00:40
Formula 1
5 s

Masi, gerekirse F1 sprint yarışı kurallarını değiştirmeye hazır

Porsche ya da Audi'nin F1'e girme ihtimali neden her zamankinden daha yüksek? 06:15
Formula 1
8 Tem 2021

Porsche ya da Audi'nin F1'e girme ihtimali neden her zamankinden daha yüksek?

Juan Pablo Montoya, Avusturya GP'sini yorumluyor 07:40
Formula 1
5 Tem 2021

Juan Pablo Montoya, Avusturya GP'sini yorumluyor

Avusturya Grand Prix'si Gridi 01:01
Formula 1
4 Tem 2021

Avusturya Grand Prix'si Gridi

Avusturya GP hakkında bilmeniz gerekenler 02:18
Formula 1
2 Tem 2021

Avusturya GP hakkında bilmeniz gerekenler

Daha fazlası
Betim Aker
Brundle: ''Mercedes, Red Bull'a yetişemezse, Hamilton zorlanacak''
Formula 1

Brundle: ''Mercedes, Red Bull'a yetişemezse, Hamilton zorlanacak''

Alonso: ''Hamilton hiçbir zaman yenilemez değildi''
Formula 1

Alonso: ''Hamilton hiçbir zaman yenilemez değildi''

Horner: ''Perez, sürücü kadrosuna farklı bir dinamik getirdi''
Formula 1

Horner: ''Perez, sürücü kadrosuna farklı bir dinamik getirdi''

Çok Okunanlar Bugün

Euroformula Open Macaristan: Cem Bölükbaşı, serideki ilk yarışında galibiyete uzandı!
TÜRK SPORCULAR TÜRK SPORCULAR

Euroformula Open Macaristan: Cem Bölükbaşı, serideki ilk yarışında galibiyete uzandı!

Alonso: ''Hamilton hiçbir zaman yenilemez değildi''
Formula 1 Formula 1

Alonso: ''Hamilton hiçbir zaman yenilemez değildi''

Red Bull, bu sene araca getirdiği güncellemelerle 2022 aracını feda etmiyor
Formula 1 Formula 1

Red Bull, bu sene araca getirdiği güncellemelerle 2022 aracını feda etmiyor

Wolff: "Verstappen, farklı bir ligde yarışıyor"
Formula 1 Formula 1

Wolff: "Verstappen, farklı bir ligde yarışıyor"

2021 Türkiye GP biletleri Pazartesi günü Biletix üzerinden satışa sunulacak!
Formula 1 Formula 1

2021 Türkiye GP biletleri Pazartesi günü Biletix üzerinden satışa sunulacak!

Hamilton: “Silverstone’daki sprint yarışında tren oluşacak”
Formula 1 Formula 1

Hamilton: “Silverstone’daki sprint yarışında tren oluşacak”

Russell: ''Mercedes'le sürekli iletişim halindeyim''
Formula 1 Formula 1

Russell: ''Mercedes'le sürekli iletişim halindeyim''

Porsche Carrera Cup Almanya: Ten Voorde pole'de, Ayhancan 3. sırada
Porsche Carrera Cup Deutschland Porsche Carrera Cup Deutschland

Porsche Carrera Cup Almanya: Ten Voorde pole'de, Ayhancan 3. sırada

Son Haberler

Russell: ''Mercedes'le sürekli iletişim halindeyim''
Formula 1 Formula 1

Russell: ''Mercedes'le sürekli iletişim halindeyim''

Red Bull, bu sene araca getirdiği güncellemelerle 2022 aracını feda etmiyor
Formula 1 Formula 1

Red Bull, bu sene araca getirdiği güncellemelerle 2022 aracını feda etmiyor

Brundle: ''Mercedes, Red Bull'a yetişemezse, Hamilton zorlanacak''
Formula 1 Formula 1

Brundle: ''Mercedes, Red Bull'a yetişemezse, Hamilton zorlanacak''

Ricciardo, Red Bull'da kalsaydı artık çabalamaktan vazgeçeceğinden korkmuş
Formula 1 Formula 1

Ricciardo, Red Bull'da kalsaydı artık çabalamaktan vazgeçeceğinden korkmuş

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.