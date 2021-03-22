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Formula 1 / Son dakika

Russell, Mercedes’le olan ilk sürüşünün ardından ‘rahatlamış’

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George Russell, Mercedes’te yaptığı ilk sürüşünün, 2022’de tam zamanlı pozisyon kazanmak için kendisini ‘’rahatlattığına’’ inanıyor.

Russell, Mercedes’le olan ilk sürüşünün ardından ‘rahatlamış’

Mercedes'te mevcut pilotlar Lewis Hamilton ve Valtteri Bottas'ın anlaşmaları yıl sonunda sona erecek. Koltuklardan bir tanesi için en güçlü aday George Russell.

Takım için başka bir potansiyel aday ise, İngiliz pilot gibi Mercedes tarafından yönetilen Esteban Ocon.

Russell, Mercedes’le ilk sürüşünü 2020 Sakhir Grand Prix’sinde, COVID-19 olan Lewis Hamilton’un yerini doldurduğu zaman gerçekleştirmişti. İngiliz pilot bu yarışı, talihsiz pit-stop olayına kadar Bottas’ın önünde lider götürüyordu. Yine de Russell neler yapabileceğini göstermiş oldu.

Sky F1’in 2021 sezon öncesindeki programında konuşan Russell, ‘’Kariyerimde şu ana kadar her zaman ısrarcı oldum.’’

‘’Mercedes’le GP3’te yer alabilmek için ısrarcıydım, Formula 2’den Formula 1’e çıkarken de öyle."

‘’Ancak bence geçen sezon Bahreyn’deki özel bir fırsattı, çok rahat bir konumdaydım.’’

‘’Yarış benim için çok büyük bir olaydı ve sadece arkama yaslanıp sürüşüme odaklandım. Olan, olacaktır.’’

‘’Üst düzey bir araçla neler yapabileceğimi gösterdiğimi düşünmek istiyorum. Mercedes benim akıl hocam ve yöneticim. 2022’de neler olacağını bekleyip göreceğiz.’’

‘’Bu fırsat benim için çok büyüktü ve belki de bu fırsata sahip olmasaydım farklı şekilde devam ediyor olurdum.’’ dedi.

Bu sırada Russell, iki sezondur hiç puan toplayamadığı takımı Williams’la ilk puanlarını toplamaya çalışacak.

Russell, Williams’ın yeni sahipleri Dorilton Capital hakkında da yorum yaptı.

‘’Jost çok tecrübeli ve motive biri. Bu taze hava almak gibi. Bence takım açısından gelecek harika görünüyor.’’

‘’Ne yazık ki, Formula 1’de her şey çok çabuk değişmiyor. 2022 herkes için harika bir fırsat olacak. Şu anda harika bir lidere sahibiz, takımın yapısı sağlamlaştırıldı, finansal açıdan desteğimiz var. Şimdi gerçekten performansa odaklanmaya başlayabiliriz.’’

‘’2019’un sonlarında ve 2020’nin başlarında takımı ayakta tutmaya odaklıydık. Zor bir yıl daha yaşayabiliriz ancak 2022’den itibaren takımın önünde parlak bir gelecek var.’’

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Editör Betim Aker

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