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Formula 1 / Sakhir GP / Son dakika

Russell, Mercedes'le ilk yarışında yorgun düşmeyi bekliyor

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Russell, Mercedes'le ilk yarışında yorgun düşmeyi bekliyor
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George Russell, Lewis Hamilton'a ait Mercedes aracının kokpitine sığmakta zorlanmasının ardından Sakhir GP'de çok yorulmayı bekliyor.

Hamilton'un Sakhir GP'de yarışamayacağının netleşmesinin ardından Mercedes onun yerine yarışması için Russell'la anlaşmıştı. Ancak Russell, Hamilton'a göre çok daha uzun bir pilot olduğu için W11'in kokpitine sığmakta zorlandı.

Russell'ın kıl payı da olsa kokpite sığması için bir numara küçük ayakkabı giymesi gerekti. Bunun dışında Mercedes direksiyonu ve debriyaj pedalı da Russell'a küçük geldi ve takım bunun için bazı değişiklikler yapmak zorunda kaldı.

Takım arkadaşı Bottas'ın 0.026 sn arkasında 2. olan Russell, kokpitte yaşadığı sıkıntıların yarışta kendisini zorlayacağını söyledi.

Russell, "Kokpit içerisinde vücudum çok fazla eziliyor ve acı çekiyor. Araç içerisinde rahat olmazsanız, sizin için yarış oldukça yorucu olur."

"Dün akşam şişlikleri indirmesi için omzuma, dizime ve ayak parmaklarıma buz koydum." dedi.

Yarış öncesinde zihinsel açıdan nasıl hissettiği sorulduğunda ise Russell, çok rahat hissettiğini söyledi.

Russell, "Bu hafta sonu yarışıp yarışmayacağımı öğrenmek için beklerken inanılmaz gergindim ancak doğrulama gelir gelmez, bunun harika bir fırsat olacağını düşündüm ve çok mutlu oldum."

"Mercedes'teki herkes, - Toto Wolff ve James Allison - 'Piste çık ve eğlen. Senden bu yarış için hiç beklentimiz yok.' dediler."

"'Lewis Williams aracına binseydi, o zaman zor olurdu. Bu yüzden senden şu anda bir şey beklemiyoruz. İlk iki çizgide, ilk 5 ya da 6'da yer alırsan yeterli olur. Oradan da podyuma çıkabilirsin' dediler."

"Bu yüzden çok rahat hissediyorum. Ancak açıkçası iyi iş çıkarmak istiyorum. Her zaman kendi performansımdan mutlu olmak isterim ancak konfor açısından mükemmel durumda değilim." dedi.

Russell, Bottas'a göre 1. virajdan çıkışta sahip oldukları hızda geride kaldığını söyledi.

Russell, "Esas sorun, apekste çok fazla önden kayma sorunu yaşıyor olmamdı. Bunun sonucunda viraj çıkışında hızlanırken, çok fazla arkadan kayma oluyordu."

"Geçen hafta sonu Williams aracıyla uyguladığım ve güçlü olmamı sağlayan sürüş stili burada işe yaramıyordu. Valtteri'ye göre çok farklıydı, Lewis'e göre çok farklıydı."

"Mercedes'te viraj girişinde o kadar çok yol tutuşu ve güçlü ön taraf var ki, bu sayede viraja daha fazla hız taşıyabiliyorsunuz. Ancak bunu yaparken zorlandım."

"Bu aracı çok farklı bir şekilde sürmeyi gerektiriyor." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Sakhir GP
Editör Abdullah Çelik

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