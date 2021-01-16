Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Russell: "Mercedes'le ilişkim olmasını sadece olumlu bir şey olarak gördüm"

paylaşım
yorumlar
Russell: "Mercedes'le ilişkim olmasını sadece olumlu bir şey olarak gördüm"
Ekleyen:

2020 F1 sezonu artık geride kaldı, fakat seyircileri etkileyen performanslar konuşulmaya devam ediliyor. Bunların arasında Mercedes'in genç yeteneği George Russell'ın da birçok performansı var. Bu konuda AutoCar ile özel bir röportaj yapan İngiliz pilot kendi görüşlerini aktardı.

Russell 2018'de F2 dünya şampiyonu olduktan sonra 2019'da Williams'la F1'e yükseltilmiş ve Mercedes'le bağını korumuştu. Genç pilot ilk sezonundan padoktaki birçok kişiyi etkilemiş, 2020'de bunun da üstüne koyarak Mercedes'in 2022 diziliminde Bottas ya da Hamilton'un yerine gelecek ilk kişi olarak görülmeye başlanmıştı.

Russell gösterdiği sürekli artan performansın sebebine dair şunları söyledi: "Bunun birkaç yönü var. Benim doğam gereği yaptıklarım var: Mercedes’te rezerv pilotu olarak geçirdiğim sürede tam bir F1 pilotu olmanın sadece araca atlayıp olabildiğince hızlı gitmekten ibaret olmadığını öğrendim."

“Onların etrafında olma fırsatı teknik açıdan ve pazarlama yönünden gelişmem gerektiğini anlamamı sağladı, daha tam bir insan ve pilot olmak için.”

“F1 diğer her şeyden çok farklı. Acımasız, tüm açılardan gelişme göstermelisiniz yoksa sizi harcayacaklardır. Bunu erkenden fark ettim ve o zamandan beri her zaman daha iyi olmak için çalışıyorum.”

Russell bu sene Bahreyn'de Mercedes'le çıktığı ilk yarışına kadar henüz hiç puan kazanamamıştı. Imola'daki yarışta bu fırsata çok yaklaşmış, fakat güvenlik aracının arkasında yaptığı kaza sebebiyle yarış dışı kalmıştı.

Kazadan sonra ise genç pilot hem telsizden, hem de yaptığı röportajlarla tüm Williams ekibinden özür dilemişti. Bunun sebebi sorulduğunda ise İngiliz pilot, "Hata yapan siz olduğunuzda elinizi kaldırmanız önemli, çünkü böylece diğerleri de hata yaptıklarında ellerini kaldırıp bundan ders çıkarabilirler."

"Sadece kendim için değil, takım için de şunu söylemem önemliydi: ‘Bunu berbat ettim. Çok üzgünüm ve bunun bir daha olmaması için her şeyimi vereceğim. Daha güçlü bir şekilde dönüp iyi sonuçlar vereceğim.’. "

Russell, şu anda Mercedes'in en büyük yeteneklerinden biri olarak görülüyor; hatta son çıkan haberlere göre Daimler, Hamilton'la görüşmelerinde dünya şampiyonunun yüksek ücret taleplerine karşı Russell'ı koz olarak kullanıyor.

Mercedes'in desteğine ve inancına "layık olmak" için üstünde baskı hissedip hissetmediği sorusuna genç pilot, "Belki biraz daha gençken, GP3'teki ilk yarışlarım sırasında. Muhtemelen 2017 sırasında mentalitemi değiştirdiğim bir an oldu."

"Kendime: ‘Bir sebep için buradayım ve beni sırf iyilik olsun diye bu takıma yükseltmediler.’ dedim. Mercedes her yıl 15-20 sürücüyle anlaşmıyor, o zaman 3 sürücüden biriydim. Oraya çıkıp işimi yapabildiğim en iyi şekilde yapmam gerektiğinin farkındaydım.”

“Her zaman üstümdeki en büyük baskının kaynağı kendim oldum. Ne başarmak istediğimi biliyorum ve Mercedes’le ilişkim olmasının sadece olumlu bir şey olduğunu düşündüm. Belki o zaman bile tüm gözlerimin üstümde olmasının yarattığı baskıdan hoşlanıyordum.” cevabını verdi.

Padokta geleceğin dünya şampiyonları arasında gösterilen Russell, bundan memnun olduğunu fakat henüz kat etmesi gereken adımlar olduğunu söyledi.

Russell, "Kendime karşı dürüst oldum, o alanda biraz daha zamana ihtiyacım olduğunu biliyorum. Lewis Hamilton’un ya da Max Verstappen’in bir turunu izlediğimde neler başardıklarını görebiliyorum. Buna yaklaşabildiğimde ya da biraz uzak kaldığımda bunu fark edebiliyorum. Kendimin en büyük eleştirmeni yine benim." sözlerini kullandı.

 
Portekiz GP'siyle ilgili kararın "Şubat sonunda" verilmesi bekleniyor

Önceki haber

Portekiz GP'siyle ilgili kararın "Şubat sonunda" verilmesi bekleniyor

Sonraki haber

Seidl: "McLaren ve Mercedes arasında çok iyi bir diyalog var"

Seidl: "McLaren ve Mercedes arasında çok iyi bir diyalog var"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar George Russell
Takımlar Mercedes
Editör Memet Kağan Bilgili

Çok Okunanlar Bugün

Formula 1, 2021'de üç yarışı iptal edebilir
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Formula 1, 2021'de üç yarışı iptal edebilir

Verstappen: "V6 motorlar gelmeseydi, Red Bull da Mercedes kadar baskın olurdu"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Verstappen: "V6 motorlar gelmeseydi, Red Bull da Mercedes kadar baskın olurdu"

Norris: "Sainz'la rekabetin ve dostluğun mükemmel birleşimine sahiptik"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Norris: "Sainz'la rekabetin ve dostluğun mükemmel birleşimine sahiptik"

Peterhansel: "Al-Attiyah, 'egosu' yüzünden Dakar 2021'i kaybetti"
Dakar Dakar / Son dakika

Peterhansel: "Al-Attiyah, 'egosu' yüzünden Dakar 2021'i kaybetti"

Button, Schumacher'in performansını görmek için sabırsızlanıyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Button, Schumacher'in performansını görmek için sabırsızlanıyor

Russell: "Mercedes'le ilişkim olmasını sadece olumlu bir şey olarak gördüm"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Russell: "Mercedes'le ilişkim olmasını sadece olumlu bir şey olarak gördüm"

Bottas: "Hamilton'a Rosberg'in yaptığı gibi akıl oyunları oynamayacağım"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Bottas: "Hamilton'a Rosberg'in yaptığı gibi akıl oyunları oynamayacağım"

2021 Formula 1 takvimi onaylandı, 23 yarış olacağı kesinleşti!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

2021 Formula 1 takvimi onaylandı, 23 yarış olacağı kesinleşti!

Son Haberler

Seidl: "McLaren ve Mercedes arasında çok iyi bir diyalog var"
F1 Formula 1 / Son dakika

Seidl: "McLaren ve Mercedes arasında çok iyi bir diyalog var"

Russell: "Mercedes'le ilişkim olmasını sadece olumlu bir şey olarak gördüm"
F1 Formula 1 / Son dakika

Russell: "Mercedes'le ilişkim olmasını sadece olumlu bir şey olarak gördüm"

Portekiz GP'siyle ilgili kararın "Şubat sonunda" verilmesi bekleniyor
F1 Formula 1 / Son dakika

Portekiz GP'siyle ilgili kararın "Şubat sonunda" verilmesi bekleniyor

Button, Schumacher'in performansını görmek için sabırsızlanıyor
F1 Formula 1 / Son dakika

Button, Schumacher'in performansını görmek için sabırsızlanıyor

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Formula 1, 2021'de üç yarışı iptal edebilir

4s
2
Formula 1

Verstappen: "V6 motorlar gelmeseydi, Red Bull da Mercedes kadar baskın olurdu"

3s
3
Formula 1

Norris: "Sainz'la rekabetin ve dostluğun mükemmel birleşimine sahiptik"

19s
4
Dakar

Peterhansel: "Al-Attiyah, 'egosu' yüzünden Dakar 2021'i kaybetti"

1s
5
Formula 1

Button, Schumacher'in performansını görmek için sabırsızlanıyor

2s

Son Haberler

Seidl: "McLaren ve Mercedes arasında çok iyi bir diyalog var"
F1

Seidl: "McLaren ve Mercedes arasında çok iyi bir diyalog var"

Russell: "Mercedes'le ilişkim olmasını sadece olumlu bir şey olarak gördüm"
F1

Russell: "Mercedes'le ilişkim olmasını sadece olumlu bir şey olarak gördüm"

Portekiz GP'siyle ilgili kararın "Şubat sonunda" verilmesi bekleniyor
F1

Portekiz GP'siyle ilgili kararın "Şubat sonunda" verilmesi bekleniyor

Button, Schumacher'in performansını görmek için sabırsızlanıyor
F1

Button, Schumacher'in performansını görmek için sabırsızlanıyor

Verstappen: "V6 motorlar gelmeseydi, Red Bull da Mercedes kadar baskın olurdu"
F1

Verstappen: "V6 motorlar gelmeseydi, Red Bull da Mercedes kadar baskın olurdu"

Son Videolar

What Abiteboul's Exit Means for Alpine F1's Future 07:56
Formula 1
12 Oca 2021

What Abiteboul's Exit Means for Alpine F1's Future

F1 2021’s runners and riders 01:21
Formula 1
30 Ara 2020

F1 2021’s runners and riders

McLaren dominance in F1: Senna and Prost 01:35
Formula 1
24 Ara 2020

McLaren dominance in F1: Senna and Prost

Abu Dhabi’s young driver F1 test 01:54
Formula 1
18 Ara 2020

Abu Dhabi’s young driver F1 test

Abu Dhabi GP grid pozisyonları 01:01
Formula 1
13 Ara 2020

Abu Dhabi GP grid pozisyonları

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.