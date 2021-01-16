Russell: "Mercedes'le ilişkim olmasını sadece olumlu bir şey olarak gördüm"

Russell 2018'de F2 dünya şampiyonu olduktan sonra 2019'da Williams'la F1'e yükseltilmiş ve Mercedes'le bağını korumuştu. Genç pilot ilk sezonundan padoktaki birçok kişiyi etkilemiş, 2020'de bunun da üstüne koyarak Mercedes'in 2022 diziliminde Bottas ya da Hamilton'un yerine gelecek ilk kişi olarak görülmeye başlanmıştı.

Russell gösterdiği sürekli artan performansın sebebine dair şunları söyledi: "Bunun birkaç yönü var. Benim doğam gereği yaptıklarım var: Mercedes’te rezerv pilotu olarak geçirdiğim sürede tam bir F1 pilotu olmanın sadece araca atlayıp olabildiğince hızlı gitmekten ibaret olmadığını öğrendim."

“Onların etrafında olma fırsatı teknik açıdan ve pazarlama yönünden gelişmem gerektiğini anlamamı sağladı, daha tam bir insan ve pilot olmak için.”

“F1 diğer her şeyden çok farklı. Acımasız, tüm açılardan gelişme göstermelisiniz yoksa sizi harcayacaklardır. Bunu erkenden fark ettim ve o zamandan beri her zaman daha iyi olmak için çalışıyorum.”

Russell bu sene Bahreyn'de Mercedes'le çıktığı ilk yarışına kadar henüz hiç puan kazanamamıştı. Imola'daki yarışta bu fırsata çok yaklaşmış, fakat güvenlik aracının arkasında yaptığı kaza sebebiyle yarış dışı kalmıştı.

Kazadan sonra ise genç pilot hem telsizden, hem de yaptığı röportajlarla tüm Williams ekibinden özür dilemişti. Bunun sebebi sorulduğunda ise İngiliz pilot, "Hata yapan siz olduğunuzda elinizi kaldırmanız önemli, çünkü böylece diğerleri de hata yaptıklarında ellerini kaldırıp bundan ders çıkarabilirler."

"Sadece kendim için değil, takım için de şunu söylemem önemliydi: ‘Bunu berbat ettim. Çok üzgünüm ve bunun bir daha olmaması için her şeyimi vereceğim. Daha güçlü bir şekilde dönüp iyi sonuçlar vereceğim.’. "

Russell, şu anda Mercedes'in en büyük yeteneklerinden biri olarak görülüyor; hatta son çıkan haberlere göre Daimler, Hamilton'la görüşmelerinde dünya şampiyonunun yüksek ücret taleplerine karşı Russell'ı koz olarak kullanıyor.

Mercedes'in desteğine ve inancına "layık olmak" için üstünde baskı hissedip hissetmediği sorusuna genç pilot, "Belki biraz daha gençken, GP3'teki ilk yarışlarım sırasında. Muhtemelen 2017 sırasında mentalitemi değiştirdiğim bir an oldu."

"Kendime: ‘Bir sebep için buradayım ve beni sırf iyilik olsun diye bu takıma yükseltmediler.’ dedim. Mercedes her yıl 15-20 sürücüyle anlaşmıyor, o zaman 3 sürücüden biriydim. Oraya çıkıp işimi yapabildiğim en iyi şekilde yapmam gerektiğinin farkındaydım.”

“Her zaman üstümdeki en büyük baskının kaynağı kendim oldum. Ne başarmak istediğimi biliyorum ve Mercedes’le ilişkim olmasının sadece olumlu bir şey olduğunu düşündüm. Belki o zaman bile tüm gözlerimin üstümde olmasının yarattığı baskıdan hoşlanıyordum.” cevabını verdi.

Padokta geleceğin dünya şampiyonları arasında gösterilen Russell, bundan memnun olduğunu fakat henüz kat etmesi gereken adımlar olduğunu söyledi.

Russell, "Kendime karşı dürüst oldum, o alanda biraz daha zamana ihtiyacım olduğunu biliyorum. Lewis Hamilton’un ya da Max Verstappen’in bir turunu izlediğimde neler başardıklarını görebiliyorum. Buna yaklaşabildiğimde ya da biraz uzak kaldığımda bunu fark edebiliyorum. Kendimin en büyük eleştirmeni yine benim." sözlerini kullandı.