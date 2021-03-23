Russell, Mercedes'le ilgili geleceğinin yaz aylarında netleşmesini bekliyor

George Russell, şu anda Mercedes'in genç sürücü programında yer alan isimlerden bir tanesi ve adı 2022 için ciddi şekilde Alman üreticiyle anılıyor.

Yılın sonunda Lewis Hamilton ve Valtteri Bottas'ın Mercedes ile olan kontratları sona erecek ve Russell, şimdilik gelecek yıl ne yapacağını bilmiyor.

PA Media'ya konuşan Russell, takımın pilot kararını Ağustos ayında almasını beklediğini belirtti.

Russell, “Mercedes ve Toto Wolff ile ilişkim her zamankinden daha güçlü."

"Durumumun gayet farkındalar ve hem zaferler hem de şampiyonluk için savaşmak istediğimi biliyorlar. Geçen yıl Bahreyn'de neler yapabileceğimi gördüler. Şimdi görevime odaklanmalı ve onları rahatsız etmemeliyim."

"Geçmişte her zaman bir şeyler için çabaladım, ama şimdi farklı. Mercedes ile altı yıldır çalışıyorum, benim için ikinci bir aile gibiler ve takıma geçiş yaparsam, bu kendiliğinden, yani doğal şekilde olacak."

"Karar, en geç yaz sonunda (Ağustos) verilecek, çünkü ilgili tüm taraflar için -Mercedes, Williams ve sürücüleri için- bunu yapmak çok önemli. Önümüzdeki altı ay içinde herhangi bir felaket olmazsa, Mercedes hem kendilerinin hem de benim durumumu netleştirecek. Her yıl giderek güçleniyorum ve çoktan zaferler ve şampiyonluk için savaşabileceğim seviyeye geldiğimi düşünüyorum."

"İşlerin nasıl geliştiğini göreceğiz. Formula 1 eğlenceli bir iş, fakat hiçbir şeyi hafife almıyorum."

Russell, Hamilton'la Mercedes'e katılma konusunda hiç görüşmediğini de ekledi.

"Lewis'le takıma katılmam konusunu hiç konuşmadık. Onunla normal bir ilişkim var, problem yok. Geçen yılki Bahreyn yarışında tam olarak ne bekleyeceğimi bilmiyordum ve Lewis'in yarıştan sonra bana bir şey söylemesini bekliyor muydum bilmiyorum. Mesela şimdi biri gelip benim Williams'taki yerimi alsaydı nasıl hissederdim bilmiyorum."

Russell, zihinsel olarak kendini güçlendirmeye çalıştığını da ekliyor.

"Geçen sezon özellikle psikolojik açıdan çok yorucu geçti. Bir psikologla çalışmaya başladım ve altı haftada bir onunla konuştum. Konuşabileceğim biri olması iyiydi."

"Formula 1 pilotu olmanızın veya sadece evden çalışmanızın önemi yok. Hepimizin sorunları var ve profesyonel yardım almakta yanlış bir şey yok."

"Erkekler psikolojik sorunları bir zayıflık belirtisi olarak görüyorlar, ancak bu hiç de doğru değil. Psikolog seansları, kendinizi anlamanıza ve daha güçlü olmanıza yardımcı olur. Bunda utanılacak bir şey yok."

"Sosyal medyada Formula 1 ile ilgili şeyleri okumayı bıraktım. Benimle ilgili olsun ya da olmasın, hiçbir şeyi okumuyorum. Çünkü çoğu zaman aynı fikirde olmadığım şeylerle karşılaşıyorum ve sinirim bozuluyor. Bana olumlu hiçbir şey getirmiyor. O olmadan daha iyiyim."