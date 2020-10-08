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Formula 1 / Son dakika

Russell, Mercedes'le "güçlü bağları" olduğu için mutlu

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Russell, Mercedes'le "güçlü bağları" olduğu için mutlu
Ekleyen:
, Editör

Mercedes'in genç yeteneği George Russell, Willams'ta yarışmasına rağmen Alman üreticiyle olan bağlarını koruduğu için mutlu olduğunu söyledi.

Russell 2017’den bu yana Mercedes’in programında yer alıyor ve Alman markanın desteğiyle arka arkaya GP3 ve Formula 2 şampiyonluklarını kazandı. Sonrasında da Mercedes’in motor müşterisi Williams’ta kendine koltuk buldu.

Russell en az 2021 sonuna kadar Williams için yarışmaya devam edecek, fakat İngiliz ekip son senelerde hep en geride kaldı.

Genç pilot, Mercedes'le olan bağlarından memnun olduğunu söyledi.

İngiliz pilot, “Şu anda Williams ile sözleşmem var ve ekibin zor bir dönemden geçtiği bir sır değil."

"Ancak bu durumu aşmak ve Nicholas ile bana daha hızlı bir araba sağlamak için ellerinden geleni yapacaklar."

“Neyse ki, Mercedes'le güçlü bir bağım var ve kendimi şanslı hissediyorum. İşlerin nasıl ilerleyeceğini göreceğiz. Şimdi tamamen kendi işime odaklanıyorum ve sonrasında neler olacağını göreceğiz." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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