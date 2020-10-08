Russell, Mercedes'le "güçlü bağları" olduğu için mutlu

Russell 2017’den bu yana Mercedes’in programında yer alıyor ve Alman markanın desteğiyle arka arkaya GP3 ve Formula 2 şampiyonluklarını kazandı. Sonrasında da Mercedes’in motor müşterisi Williams’ta kendine koltuk buldu.

Russell en az 2021 sonuna kadar Williams için yarışmaya devam edecek, fakat İngiliz ekip son senelerde hep en geride kaldı.

Genç pilot, Mercedes'le olan bağlarından memnun olduğunu söyledi.

İngiliz pilot, “Şu anda Williams ile sözleşmem var ve ekibin zor bir dönemden geçtiği bir sır değil."

"Ancak bu durumu aşmak ve Nicholas ile bana daha hızlı bir araba sağlamak için ellerinden geleni yapacaklar."

“Neyse ki, Mercedes'le güçlü bir bağım var ve kendimi şanslı hissediyorum. İşlerin nasıl ilerleyeceğini göreceğiz. Şimdi tamamen kendi işime odaklanıyorum ve sonrasında neler olacağını göreceğiz." dedi.