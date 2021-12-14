Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Uygulamalarımızı indirin
© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Testten mutlu ayrılan Verstappen: "Artık dinlenmek istiyorum"
Formula 1 / Sezon sonu testi Haberler

Russell, Mercedes'in test aracına sığmakta zorlanmış

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Mercedes pilotu George Russell, sezon sonu lastik testinin ilk gününün ardından mutlu olduğunu ancak araca sığmakta zorlandığını söyledi.

Russell, Mercedes'in test aracına sığmakta zorlanmış

Yeni sezonda Mercedes'le yarışacak olan George Russell, daha önce Alman üretici ile bazı testler yapsa da, ilk kez bugün bir "Mercedes pilotu" olarak piste çıktı.

İngiliz pilot, 18 inç lastik testi kapsamında 2019 Mercedes W10'un direksiyonuna geçti ve toplam 132 tur attığı günü, Max Verstappen'in 0.049 saniye gerisinde 18. bitirdi.

Russell, zaman turuna odaklanmazken, temel olarak lastiklerin davranışlarını anlamaya çalıştı.

Günün ardından konuşan Russell, lastiklerin davranışından memnun olduğunu ancak kendisine uygun şekilde yapılmayan W10 nedeniyle vücudunda morluklar oluştuğunu söyledi.

Gridin en uzun isimlerinden olan Russell, şöyle dedi: "Bu gerçekten garip bir his! Mercedes ile daha önce bazı testler yaptım ama ilk kez ana sürücü olarak direksiyona geçtim."

George Russell, Mercedes

George Russell, Mercedes

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Takıma geri dönüp yeni lastikler hakkında bilgi topladığım için mutluyum. Harika bir gündü. 2019 yılında şampiyon olmuş aracın direksiyonuna geçmek güzeldi. Ayrıca 18 inçlik lastikler de iyi şekilde çalıştı. Bu yüzden her şey yolunda gitti."

"Bu araç yeni lastiklere göre uyarlandı ancak ona güvenebileceğimi ve zorlayabileceğimi hissettim. Sürüş yapmak gerçek bir zevkti, gerçekten çok beğendim. Ayrıca lastiğin davranışlarından memnun kaldım fakat bu lastikler, şu ana kadar yarıştığımız 13 inçlik lastiklere kıyasla biraz farklılar."

"Yine de gelecek yılki araçlar tamamen farklı olacak, bu yüzden bu testlerden elde edilen bilgilerin çoğunu kullanamayacağız."

"Ayrıca kokpit benim için çok sıkışık, bu yüzden bugün her tarafımda çürükler ve morluklar var. Yine de yeni aracın direksiyonuna geçtiğim zaman her şey çok daha iyi olacak, o zaman kokpitteki alan daha geniş olacak. Bunu sabırsızlıkla bekliyorum. Noel tatilinde iyileşmek için yeterli vaktim olacak!"

George Russell, Mercedes W12

George Russell, Mercedes W12

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
Testten mutlu ayrılan Verstappen: "Artık dinlenmek istiyorum"
Önceki haber

Testten mutlu ayrılan Verstappen: "Artık dinlenmek istiyorum"
Yorumları görüntüle
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Schumacher: "18 inç lastikler çok ağır ve çabuk kilitleniyor" Sezon sonu testi
Formula 1

Schumacher: "18 inç lastikler çok ağır ve çabuk kilitleniyor"

Piastri: "Pistte olduğum her saniyeden büyük keyif aldım" Sezon sonu testi
Formula 1

Piastri: "Pistte olduğum her saniyeden büyük keyif aldım"

Cem Bölükbaşı, Abu Dhabi F2 testine katılacak! Abu Dhabi
FIA F2

Cem Bölükbaşı, Abu Dhabi F2 testine katılacak!

Son Haberler

Russell, Mercedes'in test aracına sığmakta zorlanmış
Formula 1 Formula 1

Russell, Mercedes'in test aracına sığmakta zorlanmış

Testten mutlu ayrılan Verstappen: "Artık dinlenmek istiyorum"
Formula 1 Formula 1

Testten mutlu ayrılan Verstappen: "Artık dinlenmek istiyorum"

Brundle: "2021 şampiyonluğunu Hamilton ve Verstappen'in paylaşması harika olurdu"
Formula 1 Formula 1

Brundle: "2021 şampiyonluğunu Hamilton ve Verstappen'in paylaşması harika olurdu"

Schumacher: "18 inç lastikler çok ağır ve çabuk kilitleniyor"
Formula 1 Formula 1

Schumacher: "18 inç lastikler çok ağır ve çabuk kilitleniyor"

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.