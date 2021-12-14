Russell, Mercedes'in test aracına sığmakta zorlanmış

Yeni sezonda Mercedes'le yarışacak olan George Russell, daha önce Alman üretici ile bazı testler yapsa da, ilk kez bugün bir "Mercedes pilotu" olarak piste çıktı.

İngiliz pilot, 18 inç lastik testi kapsamında 2019 Mercedes W10'un direksiyonuna geçti ve toplam 132 tur attığı günü, Max Verstappen'in 0.049 saniye gerisinde 18. bitirdi.

Russell, zaman turuna odaklanmazken, temel olarak lastiklerin davranışlarını anlamaya çalıştı.

Günün ardından konuşan Russell, lastiklerin davranışından memnun olduğunu ancak kendisine uygun şekilde yapılmayan W10 nedeniyle vücudunda morluklar oluştuğunu söyledi.

Gridin en uzun isimlerinden olan Russell, şöyle dedi: "Bu gerçekten garip bir his! Mercedes ile daha önce bazı testler yaptım ama ilk kez ana sürücü olarak direksiyona geçtim."

George Russell, Mercedes Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Takıma geri dönüp yeni lastikler hakkında bilgi topladığım için mutluyum. Harika bir gündü. 2019 yılında şampiyon olmuş aracın direksiyonuna geçmek güzeldi. Ayrıca 18 inçlik lastikler de iyi şekilde çalıştı. Bu yüzden her şey yolunda gitti."

"Bu araç yeni lastiklere göre uyarlandı ancak ona güvenebileceğimi ve zorlayabileceğimi hissettim. Sürüş yapmak gerçek bir zevkti, gerçekten çok beğendim. Ayrıca lastiğin davranışlarından memnun kaldım fakat bu lastikler, şu ana kadar yarıştığımız 13 inçlik lastiklere kıyasla biraz farklılar."

"Yine de gelecek yılki araçlar tamamen farklı olacak, bu yüzden bu testlerden elde edilen bilgilerin çoğunu kullanamayacağız."

"Ayrıca kokpit benim için çok sıkışık, bu yüzden bugün her tarafımda çürükler ve morluklar var. Yine de yeni aracın direksiyonuna geçtiğim zaman her şey çok daha iyi olacak, o zaman kokpitteki alan daha geniş olacak. Bunu sabırsızlıkla bekliyorum. Noel tatilinde iyileşmek için yeterli vaktim olacak!"

George Russell, Mercedes W12 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images