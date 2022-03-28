Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Biletler
Önceki / Ferrari, Red Bull'un yere basma gücü seçimi konusunda analiz yapacak Sonraki / Marko: "Ferrari ile yarışmak, Mercedes'e kıyasla daha iyi"
Formula 1 Haberler

Russell: "Mercedes'in problemlerinin %99'u dalgalanmadan kaynaklanıyor"

George Russell, Mercedes'in dalgalanma problemini çözmenin araçtaki sorunların %99'unu gidereceğini söyledi.

Adam Cooper
Ekleyen:
Çeviren:
Aybike Simay Erden
Russell: "Mercedes'in problemlerinin %99'u dalgalanmadan kaynaklanıyor"
Haberi dinle

İngiliz, Cidde'de sıralama turlarında Ferrari, Red Bull ve Alpine pilotu Esteban Ocon'un arkasında altıncı sırada yer aldı ve yarışı, ön gruba yetişecek hızı olmadığı için beşinci sırada tamamladı.

Takım arkadaşı Lewis Hamilton ise araçta farklı bir ayar tercih ettikleri için sıralamada 16. sırada yer aldı ve yarışı 10. sırada tamamladı.

Russell, Mercedes'i testlerden bu yana etkileyen dalgalanma sorununa katkıda bulunan birçok parametre olduğunu belirtti.

Russell, "Aracın mekanik sertliği, zeminin sertliği, zeminin tasarımı ve lastik basınçları arasında çok fazla faktör var."

"Motor modu da bir etken. Ne kadar hızlı giderseniz o kadar kötüye gidiyor ve bu sıralamayı zorlaştırıyor. Çünkü motoru maksimum güce çıkarıyoruz, düzlüklerde daha hızlı gidiyoruz ve bu daha fazla yere basma kuvvetine sebep oluyor. Bu da daha fazla dalgalanmaya neden oluyor."

"Bu nedenle bu sorunu önceden çözmemiz gerekiyor. Yarışta da DRS kapalıyken, açık olmasına kıyasla daha fazla yere basma kuvveti oluyor. Bu da göz önünde bulundurmamız gereken başka bir faktör."

"Hâlâ öğreniyoruz ve bu yüzden optimum durumdan çok uzağız. Ancak dalgalanma sorununu çözersek, problemlerimizin %99'unu gidermiş oluruz." dedi.

Russell, takımın bu problemi çözmesinin ne kadar zaman alacağını bilmediğini söyledi.

"Aracı, bu problemler etrafında geliştirmeye başlayacağız ama bunun altında yatan sorunu çözmemiz gerekiyor. Yani dalgalanma sorununu."

"Bütün araçlar, en iyi performansını düşük sürüş yüksekliğinde gösteriyorlar ve bu konuda rakiplerimize asla yaklaşamıyoruz. Bunu düzeltmenin ne kadar zaman alacağı hakkında hiçbir fikrim yok."

"Kesinlikle bir şeyler biliyoruz ve öğrenmeye devam ediyoruz. Şu anda küçük adımlar atıyoruz. Bu yüzden hızlı ilerlememiz gerekiyor ve problemimizi çözecek o umut ışığını bulmakta zorlanıyoruz." 

"Bunu yaptığımızda çok fazla tur zamanı bulacağımıza eminim ancak tabii ki söylemesi kolay."

George Russell, Mercedes W13

George Russell, Mercedes W13

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Russell, aracın Suudi Arabistan GP'de "iyi hissettirdiğini" ancak sonucun, öndekilere kıyasla tur başına bir saniye daha yavaş olduğunu gösterdiğini belirtti.

Russell, sıralama turlarının ardından yarış için en iyi sonucun beşincilik olacağını söylemişti. İngiliz, yarışın üçüncü turunda Ocon'u geçmeyi başardı.

Russell, Motorsport.com'a, "Araç iyi hissettirdi."

"Dengeyi maksimum seviyeye ulaştırdık. Ne açıdan geride kaldığımızı biliyoruz ve bu, yere basma kuvveti."

"Kendi açımdan, son hız giderken aracın performansından memnundum. Güvenlik aracının ardından Red Bull'a yetişmek için elimden gelenin en iyisini yaptım ve DRS bölgesinde kalmak için her şeyi yaptım. Genel olarak onlardan bir saniye gerideyiz."

"Yapacak işlerimiz var bu nedenle geri dönüp verileri incelememiz gerekiyor. Ancak herkes neyi geliştirmemiz gerektiğini biliyor." dedi.

Aracın yüksek yakıtta, tek tura kıyasla daha iyi hissettirip hissettirmediği sorulan Russell, dalgalanma sorununun her halükarda bir problem olduğunu söyledi.

İngiliz, "Yarış hızımızın, sıralama hızına kıyasla daha iyi olduğunu düşünüyorum. Ancak asıl sorunlar her halükarda devam ediyor ve bu bizi geride bırakıyor."

"Yarışı 30 saniye geride bitirdik. Sanırım bu güvenlik aracından sonraki 30 turda oldu. Sıralamada da bu kadar uzaktık." dedi.

paylaşım
yorumlar

Alakalı video

Ferrari, Red Bull'un yere basma gücü seçimi konusunda analiz yapacak
Önceki haber

Ferrari, Red Bull'un yere basma gücü seçimi konusunda analiz yapacak
Sonraki haber

Marko: "Ferrari ile yarışmak, Mercedes'e kıyasla daha iyi"

Marko: "Ferrari ile yarışmak, Mercedes'e kıyasla daha iyi"
Yorumları görüntüle
Adam Cooper Daha fazlası
Adam Cooper
Ocon: "Yeni araçlarla pist üstü mücadeleler go-kart gibi hissettiriyor" Suudi Arabistan GP
Formula 1

Ocon: "Yeni araçlarla pist üstü mücadeleler go-kart gibi hissettiriyor"

Padoka dönen Schumacher: "Yarışacak kadar iyiyim" Suudi Arabistan GP
Formula 1

Padoka dönen Schumacher: "Yarışacak kadar iyiyim"

Duymadığınız bir hikaye: Schumacher, 97 Jerez sonrası barda Villeneuve ile buluşur... Prime
Formula 1

Duymadığınız bir hikaye: Schumacher, 97 Jerez sonrası barda Villeneuve ile buluşur...

George Russell Daha fazlası
George Russell
Mercedes'in yeni tabanı dalgalanmaya çözüm olmadı Bahreyn GP
Formula 1

Mercedes'in yeni tabanı dalgalanmaya çözüm olmadı

Hamilton: "W13'te önde olmamızı sağlayacak potansiyel var" Bahreyn Mart Testi
Formula 1

Hamilton: "W13'te önde olmamızı sağlayacak potansiyel var"

Verstappen'in Mercedes yorumu: "Endişelenecek bir şey yok" Bahreyn Mart Testi
Formula 1

Verstappen'in Mercedes yorumu: "Endişelenecek bir şey yok"

Mercedes Daha fazlası
Mercedes
F1, Hamilton'ın kaza yapmasını dileyen pist çalışanını görevden aldı Suudi Arabistan GP
Formula 1

F1, Hamilton'ın kaza yapmasını dileyen pist çalışanını görevden aldı

Hamilton: "Mücadeleye dönüp dönemeyeceğimiz konusunda stresli değilim" Suudi Arabistan GP
Formula 1

Hamilton: "Mücadeleye dönüp dönemeyeceğimiz konusunda stresli değilim"

Hamilton: "Sarı kaskı, taraftarların araçları ayırt edebilmesi için tercih ettim"
Formula 1

Hamilton: "Sarı kaskı, taraftarların araçları ayırt edebilmesi için tercih ettim"

Son Haberler

Zhou'nun ceza alma sebebi ön kriko elemanının dikkatsizliğiymiş
Formula 1 Formula 1

Zhou'nun ceza alma sebebi ön kriko elemanının dikkatsizliğiymiş

Marko: "Ferrari ile yarışmak, Mercedes'e kıyasla daha iyi"
Formula 1 Formula 1

Marko: "Ferrari ile yarışmak, Mercedes'e kıyasla daha iyi"

Russell: "Mercedes'in problemlerinin %99'u dalgalanmadan kaynaklanıyor"
Formula 1 Formula 1

Russell: "Mercedes'in problemlerinin %99'u dalgalanmadan kaynaklanıyor"

Ferrari, Red Bull'un yere basma gücü seçimi konusunda analiz yapacak
Formula 1 Formula 1

Ferrari, Red Bull'un yere basma gücü seçimi konusunda analiz yapacak

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.