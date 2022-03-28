Russell: "Mercedes'in problemlerinin %99'u dalgalanmadan kaynaklanıyor"

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İngiliz, Cidde'de sıralama turlarında Ferrari, Red Bull ve Alpine pilotu Esteban Ocon'un arkasında altıncı sırada yer aldı ve yarışı, ön gruba yetişecek hızı olmadığı için beşinci sırada tamamladı.

Takım arkadaşı Lewis Hamilton ise araçta farklı bir ayar tercih ettikleri için sıralamada 16. sırada yer aldı ve yarışı 10. sırada tamamladı.

Russell, Mercedes'i testlerden bu yana etkileyen dalgalanma sorununa katkıda bulunan birçok parametre olduğunu belirtti.

Russell, "Aracın mekanik sertliği, zeminin sertliği, zeminin tasarımı ve lastik basınçları arasında çok fazla faktör var."

"Motor modu da bir etken. Ne kadar hızlı giderseniz o kadar kötüye gidiyor ve bu sıralamayı zorlaştırıyor. Çünkü motoru maksimum güce çıkarıyoruz, düzlüklerde daha hızlı gidiyoruz ve bu daha fazla yere basma kuvvetine sebep oluyor. Bu da daha fazla dalgalanmaya neden oluyor."

"Bu nedenle bu sorunu önceden çözmemiz gerekiyor. Yarışta da DRS kapalıyken, açık olmasına kıyasla daha fazla yere basma kuvveti oluyor. Bu da göz önünde bulundurmamız gereken başka bir faktör."

"Hâlâ öğreniyoruz ve bu yüzden optimum durumdan çok uzağız. Ancak dalgalanma sorununu çözersek, problemlerimizin %99'unu gidermiş oluruz." dedi.

Russell, takımın bu problemi çözmesinin ne kadar zaman alacağını bilmediğini söyledi.

"Aracı, bu problemler etrafında geliştirmeye başlayacağız ama bunun altında yatan sorunu çözmemiz gerekiyor. Yani dalgalanma sorununu."

"Bütün araçlar, en iyi performansını düşük sürüş yüksekliğinde gösteriyorlar ve bu konuda rakiplerimize asla yaklaşamıyoruz. Bunu düzeltmenin ne kadar zaman alacağı hakkında hiçbir fikrim yok."

"Kesinlikle bir şeyler biliyoruz ve öğrenmeye devam ediyoruz. Şu anda küçük adımlar atıyoruz. Bu yüzden hızlı ilerlememiz gerekiyor ve problemimizi çözecek o umut ışığını bulmakta zorlanıyoruz."

"Bunu yaptığımızda çok fazla tur zamanı bulacağımıza eminim ancak tabii ki söylemesi kolay."

George Russell, Mercedes W13 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Russell, aracın Suudi Arabistan GP'de "iyi hissettirdiğini" ancak sonucun, öndekilere kıyasla tur başına bir saniye daha yavaş olduğunu gösterdiğini belirtti.

Russell, sıralama turlarının ardından yarış için en iyi sonucun beşincilik olacağını söylemişti. İngiliz, yarışın üçüncü turunda Ocon'u geçmeyi başardı.

Russell, Motorsport.com'a, "Araç iyi hissettirdi."

"Dengeyi maksimum seviyeye ulaştırdık. Ne açıdan geride kaldığımızı biliyoruz ve bu, yere basma kuvveti."

"Kendi açımdan, son hız giderken aracın performansından memnundum. Güvenlik aracının ardından Red Bull'a yetişmek için elimden gelenin en iyisini yaptım ve DRS bölgesinde kalmak için her şeyi yaptım. Genel olarak onlardan bir saniye gerideyiz."

"Yapacak işlerimiz var bu nedenle geri dönüp verileri incelememiz gerekiyor. Ancak herkes neyi geliştirmemiz gerektiğini biliyor." dedi.

Aracın yüksek yakıtta, tek tura kıyasla daha iyi hissettirip hissettirmediği sorulan Russell, dalgalanma sorununun her halükarda bir problem olduğunu söyledi.

İngiliz, "Yarış hızımızın, sıralama hızına kıyasla daha iyi olduğunu düşünüyorum. Ancak asıl sorunlar her halükarda devam ediyor ve bu bizi geride bırakıyor."

"Yarışı 30 saniye geride bitirdik. Sanırım bu güvenlik aracından sonraki 30 turda oldu. Sıralamada da bu kadar uzaktık." dedi.