Russell, Mercedes’in pilotlar arasında ayrım yaptığı iddialarını reddetti

Sezonun başından beri güçlü bir performans ortaya koyan Kimi Antonelli, Mercedes’in güçlü başlangıcının temellerini oluşturdu. Takım arkadaşına karşı rekabet eden Antonelli çoğu durumdan üstün çıktı ve hanesine puanlar yazdırdı.

George Russell ise ilk yarışlarda hem tempo olarak geride kaldı, hem de en iddialı olduğu Kanada GP’de lider götürdüğü yarışı dayanıklılık sorunları yüzünden erken sonlandırmak zorunda kaldı. Benzer bir durum, FIA’nın hatalı hız ölçüm aracı yüzünden Monako GP’de de yaşanmıştı.

George Russell, Mercedes Fotoğraf: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Tüm bunlara rağmen Russell, İtalyan takım arkadaşı Kimi Antonelli’nin dikkat çekici 2026 performansının ardından, Mercedes'in pilotlar arasında ayrım yapmadığını dile getirdi. Antonelli’nin şu anda dünya şampiyonasında rahat bir şekilde liderliğini sürdürmesi, takımın giderek 19 yaşındaki bu genç yeteneğin etrafında şekillendiği yönündeki iddiaları da beraberinde getirmişti.

Daily Mail'e konuşan Russell, "Kulislerde pilotlar arasında ayrım yapıldığına dair söylentiler dolaştığını duydum. Bu durum beni rahatsız etmiyor, zaten doğru da değil" dedi.

İngiliz pilot, Mercedes’in bir pilotu diğerine tercih etmesi için hiçbir mantıklı neden olmadığını belirterek şunları ekledi: "Takımda çalışan 2.000 kişi var ve markalar şampiyonluğunu kazandığımızda hepsi prim alacak. Durum böyleyken neden ayrımcılık yapılsın ki?”

George Russell, Mercedes Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

“Takımın alabileceği maksimum puanı kazanma hedefi tehlikeye girmediği sürece, ikimizin de serbestçe yarışmasına izin veriliyor."