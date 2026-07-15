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Formula 1 Belçika GP

Russell, Mercedes’in pilotlar arasında ayrım yaptığı iddialarını reddetti

George Russell, şampiyona lideri 19 yaşındaki takım arkadaşı Kimi Antonelli’ye takım içinde ayrıcalık tanındığı yönündeki iddiaları yalanladı.

Neşe Akkoyun
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George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Fotoğraf: Manuel Eletto / Getty Images

Sezonun başından beri güçlü bir performans ortaya koyan Kimi Antonelli, Mercedes’in güçlü başlangıcının temellerini oluşturdu. Takım arkadaşına karşı rekabet eden Antonelli çoğu durumdan üstün çıktı ve hanesine puanlar yazdırdı.

George Russell ise ilk yarışlarda hem tempo olarak geride kaldı, hem de en iddialı olduğu Kanada GP’de lider götürdüğü yarışı dayanıklılık sorunları yüzünden erken sonlandırmak zorunda kaldı. Benzer bir durum, FIA’nın hatalı hız ölçüm aracı yüzünden Monako GP’de de yaşanmıştı.

George Russell, Mercedes

George Russell, Mercedes

Fotoğraf: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Tüm bunlara rağmen Russell, İtalyan takım arkadaşı Kimi Antonelli’nin dikkat çekici 2026 performansının ardından, Mercedes'in pilotlar arasında ayrım yapmadığını dile getirdi. Antonelli’nin şu anda dünya şampiyonasında rahat bir şekilde liderliğini sürdürmesi, takımın giderek 19 yaşındaki bu genç yeteneğin etrafında şekillendiği yönündeki iddiaları da beraberinde getirmişti.

Daily Mail'e konuşan Russell, "Kulislerde pilotlar arasında ayrım yapıldığına dair söylentiler dolaştığını duydum. Bu durum beni rahatsız etmiyor, zaten doğru da değil" dedi.

İngiliz pilot, Mercedes’in bir pilotu diğerine tercih etmesi için hiçbir mantıklı neden olmadığını belirterek şunları ekledi: "Takımda çalışan 2.000 kişi var ve markalar şampiyonluğunu kazandığımızda hepsi prim alacak. Durum böyleyken neden ayrımcılık yapılsın ki?” 

George Russell, Mercedes

George Russell, Mercedes

Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

“Takımın alabileceği maksimum puanı kazanma hedefi tehlikeye girmediği sürece, ikimizin de serbestçe yarışmasına izin veriliyor."

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