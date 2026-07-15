Russell, Mercedes’in pilotlar arasında ayrım yaptığı iddialarını reddetti
George Russell, şampiyona lideri 19 yaşındaki takım arkadaşı Kimi Antonelli’ye takım içinde ayrıcalık tanındığı yönündeki iddiaları yalanladı.
George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Fotoğraf: Manuel Eletto / Getty Images
Sezonun başından beri güçlü bir performans ortaya koyan Kimi Antonelli, Mercedes’in güçlü başlangıcının temellerini oluşturdu. Takım arkadaşına karşı rekabet eden Antonelli çoğu durumdan üstün çıktı ve hanesine puanlar yazdırdı.
George Russell ise ilk yarışlarda hem tempo olarak geride kaldı, hem de en iddialı olduğu Kanada GP’de lider götürdüğü yarışı dayanıklılık sorunları yüzünden erken sonlandırmak zorunda kaldı. Benzer bir durum, FIA’nın hatalı hız ölçüm aracı yüzünden Monako GP’de de yaşanmıştı.
George Russell, Mercedes
Fotoğraf: James Sutton / LAT Images via Getty Images
Tüm bunlara rağmen Russell, İtalyan takım arkadaşı Kimi Antonelli’nin dikkat çekici 2026 performansının ardından, Mercedes'in pilotlar arasında ayrım yapmadığını dile getirdi. Antonelli’nin şu anda dünya şampiyonasında rahat bir şekilde liderliğini sürdürmesi, takımın giderek 19 yaşındaki bu genç yeteneğin etrafında şekillendiği yönündeki iddiaları da beraberinde getirmişti.
Daily Mail'e konuşan Russell, "Kulislerde pilotlar arasında ayrım yapıldığına dair söylentiler dolaştığını duydum. Bu durum beni rahatsız etmiyor, zaten doğru da değil" dedi.
İngiliz pilot, Mercedes’in bir pilotu diğerine tercih etmesi için hiçbir mantıklı neden olmadığını belirterek şunları ekledi: "Takımda çalışan 2.000 kişi var ve markalar şampiyonluğunu kazandığımızda hepsi prim alacak. Durum böyleyken neden ayrımcılık yapılsın ki?”
George Russell, Mercedes
Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
“Takımın alabileceği maksimum puanı kazanma hedefi tehlikeye girmediği sürece, ikimizin de serbestçe yarışmasına izin veriliyor."
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
Bortoleto: "Mevcut araçlara yönelik şikayetleri artık geride bırakmalıyız"
Binotto: "Birkaç sezon içinde birinci sınıf bir güç ünitesine sahip olacağımıza inanıyorum"
Ralf: "Red Bull adayları arasından Bearman’ı desteklemeyi tercih ederim"
Mark Slade, 2007'de Alonso ve Hamilton arasında yaşanan gerginliğin perde arkasını anlattı
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar