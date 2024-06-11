Russell: “ Mercedes’in ilerlemesi gerçek”

George Russell, Kanada yarışını üçüncü sırada tamamlayarak Mercedes'e bu yılki ilk podyumunu getirdi.

İngiliz pilot, takımın yükselişte olduğuna ve McLaren ile düzenli olarak mücadele edebileceğine inanıyor.

Russell, “Hafta sonundan kesinlikle mutlu ayrılıyorum.”

“Hafta sonu başlamadan önce takıma yarışı üçüncü bitireceğimiz söylenseydi buna inanmazdık.”

“Yarış herkes için zor oldu. Çizgiden bir milimetre bile uzaklaşmak sizi oyun dışı bırakırdı. Sanırım önemli anlarda çok fazla hata yaptım ve bu da yarışın sonunda liderlerle mücadele etmemi engelledi.”

“Elbette ne olacağını önceden bilseydik, pek çok şeyi farklı yapardık ancak ilerlememizden memnunum. Güncellemeleri hazırlamak için çok çalışan takımımla gurur duyuyorum. Bugün bunun karşılığını aldık.” dedi.

George Russell, Mercedes-AMG F1 Team, 3rd position, lifts his trophy on the podium Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Mercedes’in mücadeleye dönüp dönmediği sorusuna, “Bende Red Bull’un son üç yarışta sorunlar yaşadığı sır değil. Barselona gibi daha geleneksel bir pistte nasıl performans göstereceklerini görmek istiyorum.”

“Barselona'daki yarış herkes için ilginç olacak ama mücadele edebileceğimize eminim.

“Sadece beklememiz gerekiyor çünkü Red Bull son yarışlarda sorunlar yaşadı ama yine de sok üç yarıştan ikisini kazandı.”

“Geleneksel Avrupa pistlerine döndüğümüzde ileriye doğru küçük bir adım atacaklarını düşünüyorum. Ancak bizim ilerlememiz de gerçek. McLaren ile mücadele edebileceğimizi düşünüyorum.”

“Umarım Max ile mücadele etmeye devam edebiliriz. Bakalım Ferrari nasıl bir seviyede olacak? Montreal onların hafta sonu değildi.” cevabını verdi.”