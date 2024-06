Russell: “ Mercedes’in ilerlemesi gerçek”

George Russell, Kanada yarışını üçüncü sırada tamamlayarak Mercedes'e bu yılki ilk podyumunu getirdi.

İngiliz pilot, takımın yükselişte olduğuna ve McLaren ile düzenli olarak mücadele edebileceğine inanıyor.

Russell, “Hafta sonundan kesinlikle mutlu ayrılıyorum.”

“Hafta sonu başlamadan önce takıma yarışı üçüncü bitireceğimiz söylenseydi buna inanmazdık.”

“Yarış herkes için zor oldu. Çizgiden bir milimetre bile uzaklaşmak sizi oyun dışı bırakırdı. Sanırım önemli anlarda çok fazla hata yaptım ve bu da yarışın sonunda liderlerle mücadele etmemi engelledi.”

“Elbette ne olacağını önceden bilseydik, pek çok şeyi farklı yapardık ancak ilerlememizden memnunum. Güncellemeleri hazırlamak için çok çalışan takımımla gurur duyuyorum. Bugün bunun karşılığını aldık.” dedi.

George Russell, Mercedes-AMG F1 Team, 3rd position, lifts his trophy on the podium

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images