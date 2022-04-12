Russell: "Mercedes'in gündeminde önemli bir güncelleme yok"

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Testlerden bu yana dalgalanma sorunuyla boğuşan Mercedes, 2022 sezonuna iyi bir başlangıç yapamadı. George Russell ve takım arkadaşı Lewis Hamilton, beklentilerin altında kalan W13 ile Ferrari ve Red Bull'un temposunu yakalamakta güçlük çekiyorlar.

Pilotlar tempo eksikliğine rağmen istikrarlı sonuçları sayesinde her iki şampiyonada da yukarı sıralarda bulunmaktalar. İlk üç yarış itibariyle tüm yarışlardan puanla ayrılan sadece 4 pilot var ve bunların ikisi Russell ile Hamilton. Yine de takımın, sezon ilerledikçe puan farkının açılmaması için, bir an önce aracı rekabetçi bir konuma getirmesi gerekiyor.

Aracın limitlerine ulaşmasını engelleyen dalgalanma sorunu üzerinde çalışmalar sürerken, takımın sorunları çözmeye yardımcı olması için radikal güncellemeler getirmesini önerenler de mevcut.

Fakat Russell bu önerilere katılmıyor ve Mercedes'in sorunları tam olarak anlayana kadar yalnızca küçük güncellemeler getireceğini söylüyor.

Russell, "Ne yazık ki şu anda gündemimizde önemli bir güncelleme yok."

"Bir gecede hiçbir şey gerçekleşmeyecek, birkaç yarış alacak. Küçük güncellemeler ve kademeli adımlarımız olacak fakat rakiplerimizin de aynısını yapacağının farkındayız. Dolayısıyla kaydettiğimiz gelişim dışarıdan kolayca fark edilmeyebilir, çünkü aynı şekilde Ferrari ve Red Bull da gelişecek." dedi.

Mercedes takım patronu Toto Wolff, Avustralya GP'sinde, takımın W13'ün sorunlarını ve zayıf noktalarını anlamadan önce güncellemeleri aceleye getirmekten korktuğunu ve bu güncellemelerin sadece herkesin kafasını daha fazla karıştırma riski taşıdığını söyledi.

Wolff, "Şu anda yalnızca aracı ve lastikleri öğreniyoruz. Bu hafta sonu yaptığımız hiçbir şey aracın aerodinamik potansiyelini açığa çıkarmadı veya dalgalanmayı azaltmadı. Hâlâ aynı yerdeyiz."

"İşte bu yüzden güncelleme getirmenin bir anlamı yok çünkü kafanı daha da karıştırıyorsun. Belki de ne kadar fazla yere basma kuvveti uygularsak, dalgalanma o kadar kötüleşiyordur. Yani hala öğreniyoruz.” dedi.

George Russell, Mercedes W13 Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Mercedes'in formunun aniden yükselmeyeceğini düşünmesine rağmen Russell, Mercedes'in eninde sonunda öne geçeceğine dair güvenini koruyor.

Russell, "Büyük bir ilerleme kaydettiğimizi söylemek isterdim ama bence tur zamanlarına bakmamız gerekiyor ve Ferrari ile Red Bull'a karşı farkı kapatamadık."

"Yapacak çok işimiz olduğunu biliyoruz ama oraya ulaşabileceğimize inanıyorum. Araçta potansiyel olduğunu biliyoruz, bunu ortaya çıkarmak için yapacak çok işimiz var."

“Bir gecede olmayacak; bir sonraki yarışta olmayacak, ama zamanla zirveye ulaşacağımızı düşünüyorum. Dolayısıyla, şimdilik, istikrarlı sonuçlar almaya devam edersek, bu bizi oyunun içinde tutuyor.” dedi.