Russell: "Mercedes'in gelişimi, 2023'ü 'sabırsızlıkla beklememe' yol açıyor"
George Russell, bu yıl kaydettikleri gelişimden ötürü 2023'ü sabırsızlıkla beklediğini söyledi.
Mercedes'in umduğunu bulamadığı 2022 sezonunun ardından gözler 2023'e çevrildi çünkü Mercedes, hatalarından dersler çıkarmışa benziyor.
George Russell, zorlu yılın ardından verdiği röportajda, Mercedes'teki ilk yılında hem hayal kırıklığı hem de mutluluğu bir arada yaşadığını söyledi.
Russell, "Mercedes'le geçirdiğim ilk yıl her açıdan harikaydı"
"Yaptıkları işte inanılmaz derecede yetenekli olan harika bir insan grubuyla çalışmak, hem bir sürücü olarak hem de bir bütün olarak her alanda daha iyi olmak için çabalamamı sağladı."
"Bu yılın başındaki zorluklar ve hız eksikliği göz önüne alındığında, özellikle 2023'e giden yolda takımın ilerleyişini izlemek çok ilgi çekiciydi."
"Sezona baktığımda, benim için en öne çıkan an Brezilya'daki zaferdi. İlk Grand Prix zaferi her sürücü için özel bir andır. Daha da özel olanı takımın verdiği tepkiydi. Brackley ve Brixworth'teki personel için bunun ne kadar önemli olduğunu gördüm. Gerçekten çok özel bir andı."
"Takımın yıl boyunca araçtan en iyi şekilde faydalanmasından elbette mutlu oldum fakat beklediğimiz kadar hızlı olamadığımız için de hayal kırıklığına uğradım."
"Uzun süre boyunca, sezon başında ortaya çıkan sorunları çözmeye çalıştık."
Hamilton'la olan ilişkisi hakkında, "Aramızdaki ilişki uyumluydu."
"Beni en çok etkileyen Lewis'in takımla çalışma şekli, etrafındakilerden en iyi verimi alması ve zor anlarda moralleri yüksek tutması oldu."
"İnanılmaz derecede hızlı olduğunu biliyordum ve onun takım arkadaşı olmanın ne kadar zor olduğunu anladım." açıklamasında bulundu.
Russell, 2023'te daha iyi olacaklarından ise şüphe duymuyor.
"Mercedes'in potansiyeli 2023'ü sabırsızlıkla beklememe neden oluyor."
"Brackley ve Brixworth'te, mümkün olan her şey yapılıyor. 2022'de istediklerimizi yapamasak da, gelecek yıl tekrar mücadeleye dönebileceğimize inanıyorum."
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