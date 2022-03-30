Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Biletler
Önceki / Red Bull, Imola için aracını 8 kg hafifletmeye hazırlanıyor! Sonraki / Wolff: "Sorunlarımız için aracı veya motoru suçlamayacağız"
Formula 1 / Suudi Arabistan GP Haberler

Russell, Mercedes'in farkı kapatabileceğine olan inancını yitirmedi

Mercedes pilotu George Russell, şu anda performans olarak geride olsalar bile durumu tersine çevirebileceklerine inanıyor.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Russell, Mercedes'in farkı kapatabileceğine olan inancını yitirmedi
Haberi dinle

Mercedes, 2022 sezonuna şampiyonluk serisini devam ettirme hedefiyle başlasa da, geride kalan iki yarışta umduğunu bulabilmiş değil.

Özellikle dalgalanma problemiyle boğuşan Alman üretici,  bundan ötürü aracı istediği şekilde kullanamıyor. Bu da takımın performansını olumsuz etkiliyor.

Takım eğer dalgalanma sorununa çözüm bulabilirse, o zaman sahip olduğu paketi en iyi şekilde çalıştırabilir ve bu da hızla gelişecekleri anlamına gelebilir.

İlk dört yarışın ardından lider Charles Leclerc'in 23 puan gerisinde dördüncü sırada yer alan Russell  Mercedes'in işleri tersine çevireceğine inanmayı sürdürüyor.

Russell, "İki yarış geride kaldı ve kesinlikle olmamız gereken yerde değiliz."

"Takım gelişmeyi başaramazsa, şampiyonluk için mücadele edemeyeceğimiz ortada."

"Şu noktada en hızlı üçüncü araca sahibiz fakat pes etmiyoruz. Şampiyonanın nasıl ilerleyeceğini bilemem fakat önümüzdeki beş, altı, yedi veya sekiz yarışta bu bu sonuçları almaya devam edersek, rakiplerimiz hâlâ erişilebilir bir mesafede kalacak."

"Durumu lehimize çeviremeyeceğimize inanmak için hiçbir sebep yok. Bakalım sezon ortasında güç dengesi nasıl olacak? Bence durum değişebilir." dedi.

Russell geçtiğimiz günlerde Mercedes'in sorunlarının %99'unun dalgalanmadan kaynaklandığını ve 1 saniye geride olduklarını söylemişti.

George Russell, Mercedes

George Russell, Mercedes

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
Red Bull, Imola için aracını 8 kg hafifletmeye hazırlanıyor!
Önceki haber

Red Bull, Imola için aracını 8 kg hafifletmeye hazırlanıyor!
Sonraki haber

Wolff: "Sorunlarımız için aracı veya motoru suçlamayacağız"

Wolff: "Sorunlarımız için aracı veya motoru suçlamayacağız"
Yorumları görüntüle
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
McLaren, gelişim için ayırdığı bütçeyi sorunları çözmeye harcıyor Suudi Arabistan GP
Formula 1

McLaren, gelişim için ayırdığı bütçeyi sorunları çözmeye harcıyor

Gasly: "Bu performansı korursam büyük takımlarda yarışacağımdan şüphem yok" Suudi Arabistan GP
Formula 1

Gasly: "Bu performansı korursam büyük takımlarda yarışacağımdan şüphem yok"

Latifi: "Sonuçlar beni hayal kırıklığına uğratıyor" Suudi Arabistan GP
Formula 1

Latifi: "Sonuçlar beni hayal kırıklığına uğratıyor"

Son Haberler

Wolff: "Sorunlarımız için aracı veya motoru suçlamayacağız"
Formula 1 Formula 1

Wolff: "Sorunlarımız için aracı veya motoru suçlamayacağız"

Russell, Mercedes'in farkı kapatabileceğine olan inancını yitirmedi
Formula 1 Formula 1

Russell, Mercedes'in farkı kapatabileceğine olan inancını yitirmedi

Red Bull, Imola için aracını 8 kg hafifletmeye hazırlanıyor!
Formula 1 Formula 1

Red Bull, Imola için aracını 8 kg hafifletmeye hazırlanıyor!

"Magnussen, Schumacher'e F1'in ne kadar üst düzey olduğunu gösterdi"
Formula 1 Formula 1

"Magnussen, Schumacher'e F1'in ne kadar üst düzey olduğunu gösterdi"

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.