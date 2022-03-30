Russell, Mercedes'in farkı kapatabileceğine olan inancını yitirmedi

Russell, "İki yarış geride kaldı ve kesinlikle olmamız gereken yerde değiliz."

"Takım gelişmeyi başaramazsa, şampiyonluk için mücadele edemeyeceğimiz ortada."

"Şu noktada en hızlı üçüncü araca sahibiz fakat pes etmiyoruz. Şampiyonanın nasıl ilerleyeceğini bilemem fakat önümüzdeki beş, altı, yedi veya sekiz yarışta bu bu sonuçları almaya devam edersek, rakiplerimiz hâlâ erişilebilir bir mesafede kalacak."

"Durumu lehimize çeviremeyeceğimize inanmak için hiçbir sebep yok. Bakalım sezon ortasında güç dengesi nasıl olacak? Bence durum değişebilir." dedi.

Russell geçtiğimiz günlerde Mercedes'in sorunlarının %99'unun dalgalanmadan kaynaklandığını ve 1 saniye geride olduklarını söylemişti.