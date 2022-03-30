Russell, Mercedes'in farkı kapatabileceğine olan inancını yitirmedi
Mercedes pilotu George Russell, şu anda performans olarak geride olsalar bile durumu tersine çevirebileceklerine inanıyor.
Mercedes, 2022 sezonuna şampiyonluk serisini devam ettirme hedefiyle başlasa da, geride kalan iki yarışta umduğunu bulabilmiş değil.
Özellikle dalgalanma problemiyle boğuşan Alman üretici, bundan ötürü aracı istediği şekilde kullanamıyor. Bu da takımın performansını olumsuz etkiliyor.
Takım eğer dalgalanma sorununa çözüm bulabilirse, o zaman sahip olduğu paketi en iyi şekilde çalıştırabilir ve bu da hızla gelişecekleri anlamına gelebilir.
İlk dört yarışın ardından lider Charles Leclerc'in 23 puan gerisinde dördüncü sırada yer alan Russell Mercedes'in işleri tersine çevireceğine inanmayı sürdürüyor.
Russell, "İki yarış geride kaldı ve kesinlikle olmamız gereken yerde değiliz."
"Takım gelişmeyi başaramazsa, şampiyonluk için mücadele edemeyeceğimiz ortada."
"Şu noktada en hızlı üçüncü araca sahibiz fakat pes etmiyoruz. Şampiyonanın nasıl ilerleyeceğini bilemem fakat önümüzdeki beş, altı, yedi veya sekiz yarışta bu bu sonuçları almaya devam edersek, rakiplerimiz hâlâ erişilebilir bir mesafede kalacak."
"Durumu lehimize çeviremeyeceğimize inanmak için hiçbir sebep yok. Bakalım sezon ortasında güç dengesi nasıl olacak? Bence durum değişebilir." dedi.
Russell geçtiğimiz günlerde Mercedes'in sorunlarının %99'unun dalgalanmadan kaynaklandığını ve 1 saniye geride olduklarını söylemişti.
George Russell, Mercedes
Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images
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