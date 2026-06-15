Russell: "Mercedes'in dayanıklılık sorunu beni endişelendiriyor"
George Russell, İspanya Grand Prix’sinde Kimi Antonelli'nin yarış dışı kalmasının ardından Mercedes'in son dönemdeki dayanıklılık problemlerine dikkat çekti.
George Russell, Mercedes
Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
Kimi Antonelli, İspanya'daki yarışın son turlarında George Russell'ı geçerek ikinci sıraya yükselmişti. Ancak İtalyan pilotun W17 aracında yaşanan elektriksel arıza, bitime dört tur kala yarışını sonlandırdı.
Bu gelişmeyle birlikte Russell yeniden ikinci sırayı devraldı ve şampiyona mücadelesinde önemli puanlar kazandı. Böylece Antonelli ile arasındaki farkı 50 puana indirdi.
Yarışta Ferrari, Lewis Hamilton ile galibiyete ulaşırken Mercedes hem tempo hem de strateji açısından rakibinin gerisinde kaldı.
George Russell, Mercedes
Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
Yarış sonrası değerlendirmesinde Russell, Mercedes’in maksimumu yapıp yapmadığından emin olmadığını söyledi: "Emin değilim, açıkçası bunu incelememiz gerekiyor."
"Lewis muhtemelen yine öne geçecekti ama sanal güvenlik aracı ile avantaj elde etti. Ben de Kimi'nin problemi sayesinde şanslıydım."
"Son dönemde birkaç arıza yaşadık. Kimi'nin yarışı bitişi bizim için çok üzücü."
"HPP tarafında ve takım olarak son zamanlarda bazı dayanıklılık problemleri yaşıyoruz. Bu bizim için büyük bir endişe."
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
Espargaro, sakatlığın ardından KTM ile testlere geri dönüyor
McLaren: "Ferrari şu anda en iyi şasiye sahip"
Russell: "Mercedes'in dayanıklılık sorunu beni endişelendiriyor"
Marquez: "Kazanmak sağlığıma iyi geliyor"
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar