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Formula 1 İspanya GP

Russell: "Mercedes'in dayanıklılık sorunu beni endişelendiriyor"

George Russell, İspanya Grand Prix’sinde Kimi Antonelli'nin yarış dışı kalmasının ardından Mercedes'in son dönemdeki dayanıklılık problemlerine dikkat çekti.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Yayın tarihi:
George Russell, Mercedes

George Russell, Mercedes

Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Kimi Antonelli, İspanya'daki yarışın son turlarında George Russell'ı geçerek ikinci sıraya yükselmişti. Ancak İtalyan pilotun W17 aracında yaşanan elektriksel arıza, bitime dört tur kala yarışını sonlandırdı.

Bu gelişmeyle birlikte Russell yeniden ikinci sırayı devraldı ve şampiyona mücadelesinde önemli puanlar kazandı. Böylece Antonelli ile arasındaki farkı 50 puana indirdi.

Yarışta Ferrari, Lewis Hamilton ile galibiyete ulaşırken Mercedes hem tempo hem de strateji açısından rakibinin gerisinde kaldı.

George Russell, Mercedes

George Russell, Mercedes

Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Yarış sonrası değerlendirmesinde Russell, Mercedes’in maksimumu yapıp yapmadığından emin olmadığını söyledi: "Emin değilim, açıkçası bunu incelememiz gerekiyor."

"Lewis muhtemelen yine öne geçecekti ama sanal güvenlik aracı ile avantaj elde etti. Ben de Kimi'nin problemi sayesinde şanslıydım."

"Son dönemde birkaç arıza yaşadık. Kimi'nin yarışı bitişi bizim için çok üzücü."

"HPP tarafında ve takım olarak son zamanlarda bazı dayanıklılık problemleri yaşıyoruz. Bu bizim için büyük bir endişe."

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