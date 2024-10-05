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Formula 1

Russell, Mercedes'in bu sezonki yükselişinin ardındaki kilit ismi açıkladı

George Russell, James Allison’ın Teknik Direktör olarak geri dönüşünün, Mercedes'in Formula 1'de toparlanmasına katkıda bulunan kritik bir an olduğunu belirtti.

Neva Ünsaldı
Neva Ünsaldı
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team, George Russell, Mercedes-AMG F1 Team, on stage in the Fan Forum

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team, George Russell, Mercedes-AMG F1 Team, on stage in the Fan Forum

Fotoğraf: Lionel Ng / Motorsport Images

James Allison, 2017'de göreve gelmesinin ardından Mercedes'in hakimiyetini sürdüren ve şampiyonluk kazanan önceki birkaç araç üzerindeki çalışmalarda ayrılmaz bir rol oynamıştı.

Ancak Allison, 2021'de daha az aktif bir rol almak için Teknik Direktörlük görevinden ayrıldı ve Baş Teknik Sorumlu pozisyonuna geçti. Bu esnada Mike Elliott, Teknik Direktör olarak terfi etti.

Ancak rekor kırarak üst üste sekizinci kez Takımlar Şampiyonluğuna ulaşan Mercedes, 2022'de yer etkili araçlara geçişle birlikte keskin bir düşüş yaşadı.

Mercedes, Red Bull ile mücadele edemedi ve tartışmalı "zeropod" tasarımı nedeniyle sık sık sorunlarla karşılaştı. Alman takım iki sezon boyunca sadece bir yarış kazanabildi.

Allison, geçtiğimiz sezon eski pozisyonuna geri döndü ve Mercedes’in 2024 aracı W15’i birden fazla yarış kazanan bir araç haline getiren teknik ekibi yönetti.

Avusturya'da galip gelen ve Belçika'da diskalifiye edilene kadar takım adına 1-2 sonucuna öncülük eden Russell, Allison'ın varlığının formlarındaki yükselişe ilham vermesinin tesadüf olmadığına inanıyor.

Russell, “James Allison'ın projeye yeniden dahil olmasının bizim için çok büyük bir fayda sağladığını düşünüyorum”

“Ekibimizde bu yetenek her zaman vardı, ancak tasarımcıların ve aerodinamik uzmanlarının yeteneklerini en üst düzeye çıkarmak için net bir liderliğe ve net bir yönlendirmeye sahip olmak hayati önem taşıyordu.”

“Sahip olduğu deneyim de çok büyük, bu yüzden bunun büyük bir faktör olduğunu düşünüyorum.”

“Bizden ve McLaren'dan gelen performans artışı kesinlikle hoş bir sürpriz oldu ve belki de Red Bull’un düşüşüyle biraz abartıldı.”

“Bence biz ilerledik ve onlar da geri döndüler, yani bu büyük bir değişim, ancak normal bir sezonda bir sürücü ve takım her yarışı kazanmamalıdır ve bu normdur.”

“Red Bull için bir felaketten bahsediyoruz ama normal bir sezonda böyle şeyler olur.” dedi.

James Allison, Technical Director, Mercedes-AMG F1 Team, in the Team Principals Press Conference

James Allison, Technical Director, Mercedes-AMG F1 Team, in the Team Principals Press Conference

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Mercedes yaz tatilinden beri zorlanıyor

Russell’ın Red Bull Ring'deki zaferinin yanı sıra, Lewis Hamilton Silverstone'da uzun süredir beklediği galibiyeti aldı ve takım arkadaşı Spa'da diskalifiye edilince zafere ulaştı.

Ancak Mercedes, yaz tatilinin ardından bu sonuçları tekrarlayamadı ve McLaren ile yeniden canlanan Ferrari’ye karşı zorlandı.

Brackley merkezli ekip, rekabet gücündeki ani düşüşün ardındaki sebebin yeni taban tasarımı olduğundan endişe ederek, ara öncesinde tanıttıkları bu tasarımı kullanmaktan vazgeçti.

Russell’ın Azerbaycan’da elde ettiği üçüncülük, son turlarda Carlos Sainz ve Sergio Perez arasındaki çarpışma sayesinde gelmişti ve Mercedes’in son dört yarışta aldığı tek podyum bu oldu.

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