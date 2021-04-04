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Formula 1 / Son dakika

Russell: "Mercedes'in aracı da tıpkı Williams gibi rüzgara duyarlı"

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George Russell, Mercedes'in Bahreyn Grand Prix'sindeki hız eksikliğinin, W12'nin rüzgar hassasiyetinden kaynaklandığını düşünüyor.

Russell: "Mercedes'in aracı da tıpkı Williams gibi rüzgara duyarlı"

George Russell, Mercedes'in, sezonun ilk yarışı olan Bahreyn GP'de Red Bull'a göre daha yavaş olmasının, W12'nin rüzgarlı koşullardan etkilenmesinden kaynaklı olduğuna inanıyor.

Bahreyn'de sezonun ilk hafta sonu boyunca 50 km/s'e kadar şiddetli rüzgarlar etkili oldu.

Rüzgar, sezon öncesi testlerindeki kadar şiddetli olmasa da ilk antrenman seanslarında sürücüler kum fırtınası ile karşılaştı.

Russell, Mercedes ve Williams’ın araçlarının rüzgar hassasiyeti konusunda “aynı gemide” olduklarına inanıyor.

Russell, Bahreyn'deki yarıştan sonra şunları söyledi: ”Açıkçası, yarışlarla testler arasında sadece 10 gün vardı. Bu kadar önemli bir şey, tamamen yeni bir tasarım gerektirecektir ve biz bunu yapmadık. Bizim dışımızaki çoğu takım da aynı durumda. Zamanla göreceğiz ama potansiyel olarak Mercedes'in de aynı pozisyonda olduğuna inanıyorum.”

Red Bull, Bahreyn'de en güçlü arabaya sahip gibi gözükürken 2020'de Williams'ın ana rakibi olan Alfa Romeo'nun aralarındaki farkı açtığı, açıkça görülüyordu.

“Onlar [Mercedes] muhtemelen yakın gelecekteki yarışlarda, bu yarışa göre daha az zorlanacaktır. Belki de Red Bull ve Alfa Romeo, diğer takımlara kıyasla gelecek yarışlarda göreceğimizden daha rekabetçiydi.''

“Bu yüzden çok rüzgarlı koşullar, 50 km/s rüzgarlar, çok açıktı ve çok etkiliydi. 300 km/s'de sürerken 5 km/s'lik bir rüzgar bile fark yaratıyor, bu yüzden 50 km/s'in 60/70/80 km/s'lik ani rüzgarlarla birliklikte nasıl hissettirdiğini hayal edebilirsiniz."

Çeviri: Selin Elif Köse

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Yuki Tsunoda’nın boy açısından ‘’küçük bir avantajı’’ var

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Editör Selin Elif Köse

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