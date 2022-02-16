Russell: "Baskı olduğunu reddetmiyorum ama kaskı taktığımda her şeyi unutacağım"

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Russell bu yıl, Williams ile üç yıldan sonra gridin en arkasından öne geçiyor.

İngiliz sürücü, sekiz kez takımlar şampiyonluğu ve yedi kez sürücüler şampiyonluğu alan Mercedes için yarışacak ve Lewis Hamilton ile takım arkadaşı olacak.

Russell'ın burada yarış galibiyetleri ve hatta dünya şampiyonluğu için yarışması bekleniyor. Bu nedenle üzerindeki baskı da arttı.

23 yaşındaki sürücü baskının olduğunu ama araca bindiğinde bunların kendisini etkilemeyeceğini söyledi.

Russell, "Kesinlikle iyi hissediyorum."

"Biraz baskı olduğunu reddetmiyorum ama kaskı taktığımda her şeyi unutacağım." dedi.

Russell, 2020 yılında Sakhir Grand Prix'sinde Hamilton'ın yerini alarak Mercedes koltuğunda oturmayı deneyimlemişti.

Russell, Sakhir Grand Prix'sinde sıralama turlarını ikinci tamamladı ve yarışta liderliği aldı. İngiliz sürücü ilk galibiyetini alma yolunda gidiyordu ancak Mercedes, pitte hata yaptı ve Russell galibiyet şansını kaybetti.

"Elbette Mercedes'i ilk elden deneyimlediğim için şanslıydım."

"Gridde ikinci sıraya geçtiğimde, ilk virajda liderlik için yarışacağım aklıma bile gelmemişti. Çünkü vizörü kapattığınızda sadece olabildiğince hızlı olmayı, önünüzdekilere saldırmayı ve arkanızdakilerden kaçmayı düşünüyorsunuz."

"Kendimi en önde bulduğumda bile herhangi bir yarıştan biriymiş gibi hissettim. Daha fazla bir baskı yoktu çünkü sadece yarışmak için oradaydım." dedi.

Russell, Sakhir'de ilk podyumunu alma şansını kaybetti ancak geçtiğimiz sezon Williams ile Belçika Grand Prix'sinde ikinci oldu.