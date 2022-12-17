Russell: "Mercedes'e galibiyet savaşı vermek için geldim"

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George Russell'ın bu sezonki performansı kesinlikle takdiri hak ediyor. 24 yaşındaki İngiliz pilot, Mercedes'teki ilk yılında pole pozisyonu almayı, galibiyete ulaşmayı ve takım arkadaşı Lewis Hamilton'a kıyasla daha fazla puan toplamayı başardı.

Sezonu dördüncü bitiren ve kariyerinin en iyi sonucunu alan Russell, bu performansa rağmen henüz olmayı istediği yerde olmadığı görüşünde.

BBC Radio Norfolk podcast'ine verdiği demeçte Russell, "Şu anda Red Bull ve Ferrari'nin bir adım gerisindeyiz ve kat etmemiz gereken çok uzun bir yol var."

"Daha yüksek bir seviyeye ulaşmak için çalışmaya devam etmeliyiz. Fakat gelecek yıl kesinlikle ilk yarıştan itibaren daha güçlü bir konumda olacağız."

George Russell, Mercedes-AMG Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Gördüğünüz gibi uzun süredir Formula 1'deyim. 2022'de zaferler için savaşmak ve şampiyon olmak istiyordum, fakat tüm bu sorunların üstesinden gelmeye çalışmak bizi, önümüzdeki yıllarda karşı karşıya olacağımız mücadeleler için daha iyi hazırladı."

"Umarım bundan on yıl sonra, 2022'de yaşananlara dönüp bakarım ve iyi bir sezon geçirdiğimi düşünürüm.

"Fakat şu anda mevcut durumla pek de gurur duymuyorum çünkü şampiyonayı 4. sırada bitirdim. Oysa buraya galibiyet savaşı vermeye gelmiştim." dedi.

Russell ayrıca Lewis Hamilton ile çalışmanın değerini vurguladı.

"Yeni bir takıma geldiğinizde, takım arkadaşınız kim olursa olsun, ortama alışmak için zamana ihtiyaç duyarsınız. Önce takımın güvenini kazanmalısınız, insanlar size ve yeteneklerinize güven duymaya başlamalı."

"Burada hepimiz kazanmak istiyoruz ve ilerlemek için ne yapılması gerektiği ya da aracın hızını artırmak için neler yapabileceği konusunda görüşlerinizi paylaşmanız gerekiyor. Şahsen Lewis'ten bir şeyler öğrenmenin gerçekten çok ilginç ve faydalı olduğunu düşünüyorum. Ondan çok şey öğrendim çünkü tüm zamanların en iyisi o."

"Çok ayrıcalıklı bir konumdayım çünkü elde ettiğim sonuçları, doğrudan Lewis ile karşılaştırabilir ve kendimi geliştirebilirim."