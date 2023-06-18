Russell: "Mercedes yeniden çifte podyum yakalayabilir"
George Russell'a göre Mercedes'in yeniden çifte podyum yapması hiç de düşük bir ihtimal değil, özellikle de yarış tempoları hesaba katıldığında!
Kaotik sıralama seansını dördüncü ve beşinci sıralarda tamamlayan Hamilton ve Russell, Nico Hulkenberg'in üç sıra grid cezası almasının ardından yarışa üçüncü ve dördüncü sıradan başlayacak.
Monako'dan itibaren yeni süspansiyon, yeni taban ve yeni sidepod tasarımına geçiş yapan takım, bu güncellemelerin de yardımıyla İspanya GP'sini çifte podyumla tamamlamıştı.
Kanada GP'si şu ana kadar yağmur nedeniyle bizlere net veriler sunmadı, ancak Mercedes için işler yolunda gibi görünüyor.
Sıralama turlarının ardından Autosport'a konuşan Russell, "Yarışa başlamak için gayet iyi bir pozisyondayız, dolayısıyla yeniden çifte podyum savaşı vermememiz için bir neden göremiyorum."
"İkinci antrenmanlarda güçlüydük, Ferrari de uzun sürüşlerde epey iyi gibi görünüyor, sadece yakıt yükleri konusunda soru işaretleri vardı."
"Yine de yarış temposunda Max Verstappen'in çok az gerisinde, Fernando Alonso ve Sergio Perez'in önünde gibi görünüyoruz."
"Yarış öncesi tüm işaretler umut verici." dedi.
George Russell, Mercedes F1 W14
Photo by: Francois Tremblay
Mercedes'in yarış öncesi ne kadar ciddi bilinmeyenlerle karşı karşıya olduğu sorulan Hamilton ise, "Çok fazla değil."
"Dün uzun sürüşler yaptık ancak bu esnada pist oldukça yavaştı. Diğerleri uzun sürüşlerini 45. dakikadan sonra yaptılar."
"Dolayısıyla işlerin nasıl gideceğini göreceğiz. Umarım yarışta sıralama turlarına göre daha hızlıyızdır, umarım Alonso ve Max ile mücadele edebiliriz."
"Umarım en azından birine biraz baskı yapabiliriz." dedi.
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