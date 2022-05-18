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Formula 1 / İspanya GP Haberler

Russell: "Mercedes yapbozu yavaş yavaş bir araya getirecek"

Mercedes pilotu George Russell, takımın W13'ü daha hızlı hale getirmek adına doğru yolu yakında bulacağına inanıyor.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Russell: "Mercedes yapbozu yavaş yavaş bir araya getirecek"
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Mercedes, 2022 yılına şampiyonluk hedefiyle başlamasına rağmen şimdiye kadar bu hedefine ulaşabilecek gibi görünmüyor çünkü W13 beklenen seviyenin çok altında kaldı.

Takım, dalgalanma sorunu nedeniyle aracı olması gerektiği şekilde çalıştıramadı ve şu ana kadar da bunu yapmalarını sağlayacak bir çözüm bulamadı.

Miami'de cuma günü ortaya koydukları performans takımı umutlandırsa da, hafta sonunun diğer günlerinde işler tersine döndü.

Miami'ye getirilen güncellemelerin ikinci kısmını İspanya'ya getirecek Mercedes, artık gelecek için belli bir yöne gitmeye karar verecek.

George Russell'a göre takım, yakında işleri yoluna koymanın yolunu bulacak.

Russell, "Miami'ye baktığımız zaman cuma günü sahip olduğumuz tempoyla aracın hızlı olduğunu gösterdiğimizi düşünüyorum."

"Aracın hızlı olabileceğinden hiç şüphem yok, daha önce de söylediğim gibi bu hızı nasıl ortaya çıkaracağımızı bulmamız lazım."

"Yavaş yavaş yapbozu bir araya getireceğimize inanıyorum. Her şeyin yerine oturmasını sağlayacak o eksik parçayı bulacağız."

"Bunun hemen sonraki yarışta olacağını sanmıyorum ama fabrikadaki çalışanlarımız gece gündüz demeden çalışıyor ve başarılı olacağımıza inanıyorlar."

"Bu açıdan sadece planımıza sadık kalmalı ve belirlediğimiz yönde ilerlemeye devam etmeliyiz."

"Farklı bir yön izlememiz gerektiğini söylememiz için birkaç yarış daha gerekiyor fakat bu yolun işe yarayacağına inanıyorum." dedi.

George Russell, Mercedes-AMG, in the drivers parade

George Russell, Mercedes-AMG, in the drivers parade

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

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