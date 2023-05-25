Russell: "Güncellemeler hakkında asıl değerlendirmeyi Barselona'da yapacağız"

Mercedes, geçtiğimiz hafta sonu iptal edilen Imola yarışı için aerodinamik ve mekanik yönde güncellemeler getirmişti.

Monako'nun zor bir pist olmasına rağmen takım yeni parçaları denemeye ve onlar hakkında olabildiğince çok şey öğrenmeye karar verdi.

Russell bu konuda, "Açıkçası buranın türünün tek örneği bir pist olduğunun farkındayız. Bu yüzden güncellemelerin bu hafta sonu göstereceği performansla ilgili herhangi bir yorum yapmayacağız."

"Çünkü bir aracı Monako'da zirvede olacak şekilde tasarlamıyoruz."

"Son 10 yılda Ferrari gibi takımlara bakarsanız, burada her zaman çok güçlü olduklarını görürsünüz."

"Bu yüzden sadece bu hafta sonunu atlatmamız ve Barselona'ya vardığımızda bir değerlendirme yapıp oradan devam etmemiz gerekiyor." dedi.

Russell, Monako hafta sonuna tanıdık bir araçla başlamanın avantajlı olabileceğini kabul etti, ancak potansiyel performans kazanımlarının bu tür endişelerden daha ağır bastığı konusunda ısrar etti.

Mercedes pilotu, "Bence böyle bir piste her zaman bir dereceye kadar güvenceyle girmeniz ve ona göre kendinizi geliştirmeniz gerekir."

George Russell, Mercedes-AMG Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

"Ama ben takıma güveniyorum ve bu güncellemeyle ilgili korkutucu bir şey olacağını sanmıyorum."

"Dediğim gibi, bu hafta sonunu türünün tek örneği olarak ele alacağız ve ardından Barselona'da tekrar değerlendireceğiz. Ancak bizi geride tutacak bir şey olacağını düşünmüyorum."

"Dürüst olmak gerekirse, bu hafta sonu güncellemeye devam ettiğimiz için memnunum, çünkü her zaman araca mümkün olduğunca fazla performans yüklemek istersiniz."

"Eğer fabrikada duran bir performansa sahip olduğumuzu bilseydik, bu hepimiz için moral bozucu bir hafta sonu olurdu."

Russell, Monako'da çok fazla değişken olduğu için öğrenilecek sınırlı miktarda şey olacağını kabul etti.

"Böyle bir yarış hafta sonundan çok fazla şey öğrenebileceğinizi sanmıyorum."

"Bu yüzden bu hafta sonundan ne çıkarırsak çıkaralım, Barselona'ya temiz bir sayfa ile gideceğiz."

"Çünkü Monako çok zorlu. Bence herkes geçen yıl bu yeni araçlarla zorluk yaşadı. 13 inç lastik dönemindeki araçlara kıyasla sürüş son derece kötü."

"Dediğim gibi, riskli olması gerekmiyor, sadece geliştirmeye başlamak istedik. Evet, belki cesurca; ancak bu paketi Monako'da kullanmak her zaman söz konusuydu."

George Russell, Mercedes F1 W14 Fotoğraf: Jake Grant / Motorsport Images

Russell yeni paketin Brackley ekibinin simülatöründe olumlu sonuçlar verdiğini vurguladı.

Ancak pilot güveni açısından net bir fayda sağlanırsa pistteki kazanımların daha büyük olabileceğini söyledi.

Russell, "Şimdiye kadar simülatörlerde denediklerimiz olumluydu."

"Bu hem aero hem de mekanik yönde bir geliştirme. Aero normalde her pilotun ve her takımın peşinde olduğu toplam yere basma kuvvetiyle alakalı."

"Yani bu, tur zamanında büyük iyileşme garanti etmiyor ama kesinlikle performans getirecek."

"Mekanik olanları ise piste çıktığımızda görmemiz gerekiyor. Pistte simülatörde sağladığından daha fazlasını sağlayabileceğini söyleyen argümanlar var çünkü aracı sürme konusundaki güvenimize yardımcı olacak."

"Dolayısıyla pistte, simülatörden daha fazlasını elde edebileceğimizi söyleyebiliriz."

"Dediğim gibi, önümüzdeki hafta yeniden değerlendirme yapmamız gerekiyor. Bu her zaman zordur çünkü bizim güncellemelerimiz hakkında çok fazla konuşma yapılırken, diğer takımlar da özellikle önümüzdeki hafta güncellemeler getirecekler."

"Bu yüzden kimsenin performansında büyük bir artış olacağını düşünmüyorum çünkü hepimiz bu yönde ilerliyoruz."