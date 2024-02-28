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Formula 1 Bahreyn GP

Russell: "W15'in ana sorunu 'zıplama'"

George Russell, Mercedes'in 2024 Formula 1 aracıyla ilgili ana sorununun zıplama olduğunu açıklarken, Lewis Hamilton ise Red Bull ve Ferrari'nin gerisinde kaldığını düşünüyor.

Alex Kalinauckas Filip Cleeren
Güncel:
George Russell, Mercedes F1 W15

George Russell, Mercedes F1 W15

Simon Galloway / Motorsport Images

Bu hafta sonu yapılacak sezon açılışı öncesinde Bahreyn padokunda basına konuşan Russell'a Mercedes'in önceki araçlarının zayıflıklarının W15'te hâlâ hissedilip hissedilmediği soruldu.

"Bu yılki aracın tamamen farklı olduğunu söyleyebilirim, bir yarış aracına daha yakın hissettiriyor."

"Geçen yıl aracı ayarlarken öğrendiğimiz şeyleri bu yıl farklı bir şekilde ele almamız gerekecek. Yani bu konuda öğrenecek çok şey var."

"Ancak üzerinde çalışmaya devam etmemiz gereken tek alan muhtemelen gördüğümüz zıplama. Geçen hafta [testlerde] biraz zıplama meydana geldi."

"Aracı gerçekten agresif bir şekilde zorluyorduk. Ancak dediğim gibi, bu yıl tamamen farklı bir canavarla uğraşıyoruz, oysa 2022 ve 2023 aynı kumaştan kesilmişti."

George Russell, Mercedes F1 W15

George Russell, Mercedes F1 W15

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Russell'ın bahsettiği sıçrama, Mercedes'in 2022 sezonunda 'zeropod' W13 ile çok meşhur bir şekilde karşılaştığı sorunlardan ziyade frenleme stabilitesine odaklanıyor.

Russell, Mercedes'in 'hâlâ sınırları zorladığını' söyledi.

"Testler bunun içindir. Bu hafta sonu bundan çok daha azını göreceğinizi düşünmek istiyorum."

"[Yeni yer etkisi döneminin başlangıcından] üç yıl sonra, birçok takımın hâlâ bu piste girip aracı çok alçak ve agresif bir şekilde ayarlayabileceğini düşünüyorum."

"Ama bu her zaman ince bir çizgidir çünkü yere basma kuvvetinin olduğu yer burasıdır."

W15'in erken dönem sorunları bağlamında Mercedes'in 2024 yükseltme planına güvenip güvenmediği sorulduğunda Russell, takımının 'yere basma kuvveti eksikliği' olduğunu da söyledi.

George Russell, Mercedes-AMG

George Russell, Mercedes-AMG

Fotoğraf: Erik Junius

"Bu aracın gelişim eğiminin son iki araçta gördüğümüzden daha fazla olacağından eminim, çünkü daha iyi bir platformumuz var." 

"Aracın eksik olduğu nokta sadece performans. Arabayı sürmek güzel, sürüşü iyi hissettiriyor. Ama sadece yere basma kuvvetimiz eksik."

Çarşamba günü Bahreyn yarışı öncesi basın toplantısında konuşan Hamilton, W15 için "Bu yıl üzerinde çalışabileceğimiz daha iyi bir platformumuz var."

"Hâlâ üzerinde çalışmamız gereken bazı sorunlarımız var ve [araç] mükemmel değil."

"Ancak, geçtiğimiz iki yıla kıyasla kesinlikle daha iyi bir başlangıç noktası. Bu açıdan nispeten mutluyuz."

"Olmak istediğimiz yerde değiliz, önümüzde Ferrari ve Red Bull var ama bunun için çalışacağız."

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, Lewis Hamilton, Mercedes-AMG

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, Lewis Hamilton, Mercedes-AMG

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

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