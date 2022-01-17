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Russell, Mercedes W13'ü simülatörde test etti

Ekleyen:
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Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör

Mercedes'in genç yeteneği George Russell, geçtiğimiz günlerde Brackley fabrikasına gitti ve zemin etkili yeni aracı test etti.

Russell, Mercedes W13'ü simülatörde test etti

Lewis Hamilton'ın sessiz kaldığı bir dönemde Mercedes, genç yeteneği George Russell'la çalışmalarına devam ediyor.

Geçen hafta takım fabrikasına giden ve ekipteki yeni isimlerle çalışmaya başlayan Russell, fabrikadaki çalışmalarının ardından simülatör testlerine de başladı.

İngiliz sürücü, söylentilere göre yeni sezonda siyahtan vazgeçerek gümüş renge dönmesi beklenen Mercedes'in yeni W13'le ilgili ilk simülatör testini gerçekleştirdi.

Russell aslında takıma yabancı değil. Çünkü zaten Mercedes'in genç sürücü programında yetişti ve son üç yılı Williams'la geçirse de, 2020 Sakhir GP'de Mercedes W11'i sürmüştü.

 

Williams'ta geçirdiği uzun üç yılın ardından, çalışmalarının meyvelerini toplamak isteyen Russell, yeni aracı simülatörde yoğun şekilde test etmeyi ve 2022'ye mümkün olan en iyi şekilde hazırlanmayı hedefliyor.

Russell, simülatör çalışmaları sayesinde Mercedes'in yaklaşımını görürken, Mercedes de genç sürücünün yaklaşımını yakından görme fırsatı yakalamış oluyor.

Motorsport.com İtalya'nın kaynakları, Mercedes'in yeni motorla, E10 yakıtının neden olduğu güç kaybını geri kazandığını söylüyorlar.

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