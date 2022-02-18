Russell: "Mercedes W13, simülatördekiyle aynı hissettirdi"

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Mercedes, W13'ün lansmanını bu sabah yapmasının ardından yeni aracı Silverstone'da kurallarda izin verildiği gibi Shakedown kapsamında piste çıkardı.

Mercedes W13'ü kullanan ilk isim, takımın yeni pilotu Russell oldu. İngiliz pilot aracı daha sonra şampiyon takım arkadaşı Lewis Hamilton'a devretti.

2022'de gelen yeni kurallar nedeniyle yeni araçların pist üstünde tam olarak nasıl hissettireceği büyük merak konusuydu. Şu ana kadarki tüm hissiyatlar, simülatör verilerine göreydi.

Russell'ın sürüş yaptığı dakikalarda, İngiltere'de şiddetli fırtına vardı ve rüzgarın hızı yer yer 195 km/s hıza ulaştı.

Russell, yeni araçla ilk sürüşün çılgınca olduğunu ancak onu pist üstünde tutmayı başardığını söyledi.

Russell, "Aracın büyük ölçüde beklentiler doğrultusunda kontrole sahip olduğunu söyleyebilirim ancak aynı zamanda bu şartlarda, yağmurda ve rüzgarda çok fazla şey anlayamazsınız."

"Şu ana kadar iyi durumda olduğumuzu, Barselona öncesinde iyi bir aralıkta olduğumuzu söyleyebilirim." dedi.

Autosport/Motorsport.com'un simülatör hissiyatı ile gerçek pist üstü hissiyatını sorması üzerine Russell, "Büyük ölçüde simülatörde gördüklerimize yakındı. Öğleden sonra simülatöre dönerek korelasyona bakacağım."

George Russell, Lewis Hamilton, Mercedes, Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG Photo by: Mercedes AMG

"Ancak sürekli bir öğrenme süreci olacak. Bugünkü programı bir tutam tuz gibi görüp, programımızı tamamlayacağız. Aracın doğru şekilde çalıştığından, pilotların rahat hissettiğinden ve Barselona testleri öncesinde en iyi durumda olduğumuzdan emin olacağız." şeklinde cevap verdi.

Geçtiğimiz 3 sene boyunca Williams adına yarışan Russell, Mercedes programında yer alması sayesinde 2017'den bu yana her sene Mercedes araçlarını kullandı. Buna rağmen Russell, W13'ü ilk süren isim olmanın özel hissettirdiğini kabul etti.

Russell, "Araç ilk kez çalıştırıldığında tüylerim diken diken oldu. Simülatörde çok fazla tur attım. Araca dair çok fazla çizim gördüm ve birçok toplantıya katıldım ancak hiçbir şey piste çıkmak gibi olmuyor."

"Silverstone'da soğuk, yağışlı rüzgarlı bir gün, ama burada Mercedes F1 takımıyla birlikte neredeyse köklerime geri dönüyorum." dedi.