Russell: ''Mercedes veya Red Bull sürücüsü değilseniz, kazanmak için şansınız yok''

Formula 1'e getirilen bütçe kısıtlaması, ön gruptaki takımların açık ara liderlik etmesini engellemek için getirildi ve aynı zamanda 2022 araçlarında 10 takım arasındaki farkın da azalacağı düşünülüyor.

Ancak bu büyük değişikliklerin sonuç vermesi biraz zaman alabilir ve Mercedes ile Red Bull hâlâ griddeki en hızlı takımlar.

Geçtiğimiz hafta Macaristan Grand Prix'sinde yaşanan kazadan sonra yarışın sürpriz bir galibi oldu.

Valtteri Bottas ile Lance Stroll'ün birinci virajda bazı araçlara çarpması sonucunda Alpine sürücüsü Esteban Ocon yarışı kazandı. Aynı zamanda Williams'ın iki sürücüsü de puan aldı ve Russell, İngiliz takıma katıldığından beri ilk kez Williams'la puan almış oldu.

İngiliz pilot ise Formula 1'de şu anda ön gruptaki takımlar dışındaki diğer sürücülerin herhangi bir zafer kazanmasının imkansız olduğunu söyledi.

NOS tarafından ödül dolu genç kariyerinin ardından Formula 1'in ona bir 'soğuk duş' olup olmadığı sorulan Russell şu ifadeleri kullandı: ''Tabii ki şampiyonluğu özledim. Sekiz yaşımdan beri hayatım tek bir şeyden ibaret oldu. Kupalar, pole pozisyonları ve zaferler.''

''Hayatımdaki her şeyi Formula 1'e gelebilmek için yaptım ve bu hayal gerçek oldu, ancak şu anda galibiyet almam imkansız.''

''Şu anda Formula 1'de kendi başlarına zafer kazanabilecek dört sürücü var: Hamilton, Verstappen, Bottas ve Perez.''

''Eğer Mercedes veya Red Bull sürücüsü değilseniz, en iyi sürücü olsanız bile bir şansınız yok. Şu anda kullandığım araçta kusursuz bir sürüş yapsam bile ancak 10. sırada bitirebilirim.''

''Yine de mutlu ve gururluyum. Bu spordaki 20 sürücüden biri olmak bir ayrıcalık.''

''Buradaki atmosfere alışmam gerekti. Formula 1 oldukça iş hayatına benziyor. Herkesin ajandaları var ve sürekli zorunluluklar üzerinde çalışıyorlar. Hayattasınız. Karting'de birbirimize daha fazla zaman ayırıyorduk. Bunu özlüyorum.''

Russell, 2022 kurallarıyla birlikte yine ''zengin üst düzey takımlar'' olacağını ancak gridin arkasıyla önündeki farkın azalacağını umduğunu da ekledi.

''2022 kurallarındaki hedef bu. Bu değişiklik çok büyük olacak ve sporun buna ihtiyacı var.''

''Arka grup şu anda tur başına iki saniye kaybettiriyor ve bu farkın azalması gerekiyor. Eğer bunu yarım saniyeye çekebilirsek iyi olur.''

''Her zaman zengin üst düzey takımlar olacak ancak amacımız en yavaş aracın da podyumda bitirecek kadar hızlı olması.''

''2022'yi sabırsızlıkla bekliyorum. Formula 1 yönetimi hangi yöne gitmemiz gerektiğini çok iyi biliyor. Araçlar bir nebze daha yavaş olacak ancak daha fazla geçiş manevraları ve düellolar yapabileceğiz. Her şey bu yolda ilerlemek için yapılıyor. Farkı sürücülerin yaratmaları gerekecek, araçlarının değil.''

Lewis Hamilton ve Max Verstappen şu anda çekişmeli bir şampiyonluk savaşındalar ve şampiyona için herhangi bir sürücüyü destekleyip desteklemediği sorulan İngiliz pilot, ''Hayır, Lewis harika bir sürücü ve spordaki en temiz yarışan isimlerden bir tanesi. O tüm saygıyı hak ediyor. Ancak Verstappen de şampiyonluğu almak istiyor.''

''Sezonun ilk yarısında ikna ediciydi. Eğer bazı şeyler farklı gitseydi, Max bu sezonki tüm yarışları kazanabilirdi. O bu başarıyı hak ediyor.''

''Max çok uzun zamandır çok üst seviyede performans gösteriyor ve aracı her zaman da o kadar iyi değildi.''

''Günümüzde Formula 1'le ilgili sinir bozucu şeylerden biri de bu. Geçtiğimiz sezon gördüğünüz gibi, bir Mercedes'le en önde sürüş yapabilirken, bir hafta sonra Williams'la arkadaydım. Bu iyi performans sergilemediğim için değildi.''