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Formula 1 / Son dakika

Russell, Mercedes tecrübesi sonrası Williams'a yeni değişiklikler önermiş

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Russell, Mercedes tecrübesi sonrası Williams'a yeni değişiklikler önermiş
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Çeviren: Memet Kağan Bilgili

Williams, Mercedes’le yarıştıktan sonra George Russell’ın aralarında yeni vites pedalları da olmak üzere aracı geliştirmek ve takıma 2021’de yardım etmek üzere birçok yeni fikrinin olduğunu söyledi.

Russell, koronavirüs sebebiyle yarışa katılamayacak Lewis Hamilton’un yerine Sakhir GP’sinde Mercedes’le yarışmıştı.

Kötü bir pit stop ve yarışın sonlarına doğru gelen bir lastik patlaması sonucunda Russell ilk F1 galibiyetinden oldu, sonrasındaysa Abu Dhabi’deki sezon finali için Williams’taki koltuğuna geri döndü.

Russell Mercedes’in direkt sırlarından birini açıklayamazken, Alman araç üreticisinin bazı şeyleri nasıl yaptığı konusundaki bilgisi Williams’ın hangi alanlara odaklanması gerektiğini anlaması açısından paha biçilemez bir fayda sağlayacaktır.

Bunlardan biri ise kesinlikle aracın kalkış sistemi, Russell tüm sezon boyunca Williams’la iyi bir istikrar yakalayamazken Bahreyn’de Mercedes’le çok başarılı bir kalkış alarak hemen liderliğe oturmuştu.

Williams’ın araç performansı şefi Dave Robson da Russell’ın şimdiden Mercedes’in yöntemlerini deneyimledikten sonra bazı şeyleri nasıl geliştirebilecekleri hakkında önerilerinin olduğunu belirtti.

Robson: “Bahsettiği bir şeydi. Mercedes’le çok iyi bir kalkış aldı ve bizim aracımızla da iyi kalkışları olmuştu ama bizde eksik olanın tutarlılık olduğunu düşünüyorum.”

“Muhtemelen sürücüdense araçlarında ne yaptıklarına daha çok bağlıdır. Dolayısıyla bazı fikirleri var, özellikle vites pedallarını değiştirmeye yönelik bir isteği, genel olarak çalışma ergonomisiyle alakalı. Kış arasında bakabileceğimiz şeylerden biri.”

“Aktarma organları sistemlerimizin genel olarak çok farklı olduğunu düşünüyorum, ama ilginç olan lastikleri hazırlama ve kalkışta sahip olacağınız yol tutuşunu anlama; yani debriyaj hedefiniz. Bence o konuda öğrenebileceğimiz bazı şeyler olabilir.”

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Mercedes ve Wiliams araçlarının konseptlerindeki farklılıklar dolayısıyla bazı özel tasarımlar doğrudan aktarılamazken, Robson yine de takımına performans konusunda yardımda bulunabilecek bazı genel konseptlerin olabileceğini düşünüyor.

Robson: “Temel araç hızı muhtemelen çok farklı, o yüzden aracımızı direkt onlarınki gibi yapamayız, Russell’ın hemen isteyeceği şekilde. Ama onunla tam olarak oturup konuştuğumuzda önceliklerimizi değiştirebiliriz.”

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar George Russell
Takımlar Williams
Editör Jonathan Noble

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