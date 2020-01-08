Russell: "Mercedes'in sırtımı sıvazlamasına ihtiyacım yok"

Russell 2017’den beri Mercedes’in programında ve markanın desteğiyle arka arkaya GP3 ve Formula 2 şampiyonluklarını kazandı ve daha sonrasında da Mercedes’in motor müşterisi Williams’da kendine koltuk buldu.

Her ne kadar takım arkadaşı Robert Kubica, Grove merkezli takımın 2019 sezonunda puan kazanmak için Almanya’da yakaladığı tek fırsatı geri çevirmemiş olsa da sezon boyunca Williams’ın ölçütü, tüm sıralama turlarında Kubica’yı mağlup eden (21-0) Russell oldu.

Sezon boyunca Mercedes ile düzenli bir görüşme içinde olup olmadığı konusunda konuşan Russell, yöneltilen bir eleştiri olmamasını yeterli bulduğunu söyledi ve ekledi:

“Mercedes ile olan ilişkimizde hep onların iyi bir iş yaptığımda bir şey demediklerini, ancak iyi bir iş yapmadığımda benimle iletişimde olduklarını gördüm. Bu yüzden bir şey dememeleri iyi bir işaret.”

“GP3’te yarışıp kazandığım anda bana “iyi iş” dedikleri bir telefon aldım, ancak daha sonra Formula 2 ve Force India ile antrenmanlara çıkma hakkında konuşmaya başladık. O zaman ‘Daha şampiyonluğu yeni kazandım, bana ithafen bir kutlama partisi veya buna benzer bir şey kesinlikle yapılacaktır’ diye düşünüyordum.”

“Formula 2’ye gittiğimde her şey belliydi, amacım kazanmaktı ve kazandığınızda aynı zamanda bir F1 koltuğu kapıyorsunuz. Şampiyonayı kazandım, ‘iyi iş’ dediler ve şimdi de Formula 1’e geldim.”

“Bana inanıyorlar; potansiyele sahip olduğuma inanıyorlar ve ben de aynı şekilde düşünüyorum. Çok yüksek bir seviyede olmak amacıyla bana para ödüyorlar ve ben bunu ortaya koyduğumda, buna göre paramı alıyorum. Eğer bir postacı postanızı size getiriyorsa onun sırtını sıvazlamazsınız çünkü size postanızı getirmiştir, bu işin bir parçası.”

“Mantalitem bu ve özel bir şey yaptığınızda tabii ki de sizi takdir ediyorlar ancak bir Formula 1 takımındaki herkes, mesela yemek servisi kısmındaki şefler iyi yemek yapmak için işe alınıyorlar, aerodinami uzmanları aracın aerodinamik dengesini en iyi şekilde oturtmak için işe alınıyorlar, mühendisler ve stratejistler mükemmel ayarları bulmak için, doğru stratejiyi oturtmak için işe alınıyorlar.

“Bu sadece yaşadığımız hayat. Herkesle tüm hafta boyunca iletişim içerisindeyim ve onları her zaman yarışlarda görüyorum. Onlar yaptığım işten kesinlikle memnunlar.”

Mercedes patronu Toto Wolff, sezonun sonunda takımla beraber, Russell'ın potansiyel bir Mercedes sürücüsünün niteliklerine sahip olduğundan kesinlikle emin olduklarını belirtti.

Russell aynı zamanda Mercedes’in sezon sonrası testlerine katıldı, Wolff ise bunu bir denetlemeden ziyade bir deneyim kazanma şansı olarak gördü.

Mercedes sürücüleri Lewis Hamilton ve Valtteri Bottas’ın sözleşmeleri 2020 sonunda sona erecek, ancak Russell ve Mercedes’in diğer genç yeteneği Esteban Ocon, 2021 yılına kadar Williams ve Renault ile sözleşme imzaladılar.

Russell “Mercedes'in bir parçası olmak büyük bir onur” dedi ve ekledi: “Şu anda Formula 1'deki en iyi takımın bir parçası olmak büyük bit mutluluk. Ayrıca, programda olan iki genç sürücüden biriyim, ancak tabii ki şu anda daha genç karting sürücülerine sahipler, ancak bu yıl boyunca sadece Esteban ve ben programın içindeydik.”

“Sadece Tom, Dick ve Harry’e bakmıyorlar, aynı zamanda gerçekten inandıkları insanlara zaman ve çabalarını yatırıyorlar. Bu da sizin performansınıza ekstra bir motivasyon oluyor.”

“Belki bir gün orada bir fırsat olabileceği hep aklımın bir ucunda ve tabii ki Mercedes, Formula 1 dünyasında çok etkili, 2021'den itibaren Mercedes’in motor müşterisi olacak 4 takım bulunmakta.”

“Mercedes gibi bir takımın parçası olmak mükemmel bir şey ancak benim açımdan bakarsanız ne gelecekte ne de geçmişte yaşamaya çalışıyorum, anı yaşıyorum ve onun üzerine çalışıyorum."