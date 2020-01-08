Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Brezilya GP
14 Kas
-
17 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
28 Kas
-
01 Ara
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
12 Mar
-
15 Mar
Sıradaki Etkinlik
63 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Russell: "Mercedes'in sırtımı sıvazlamasına ihtiyacım yok"

paylaşım
yorumlar
Russell: "Mercedes'in sırtımı sıvazlamasına ihtiyacım yok"
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
8 Oca 2020 12:24

Formula 1 sürücüsü George Russell, Mercedes’in sırtını sıvazlamasına ihtiyacı olmadığını ve takımın sadece onun düşük performans gösterdiği zamanlarda düzenli geri bildirimde bulunmasını beklediğini söyledi.

Russell 2017’den beri Mercedes’in programında ve markanın desteğiyle arka arkaya GP3 ve Formula 2 şampiyonluklarını kazandı ve daha sonrasında da Mercedes’in motor müşterisi Williams’da kendine koltuk buldu.

Her ne kadar takım arkadaşı Robert Kubica, Grove merkezli takımın 2019 sezonunda puan kazanmak için Almanya’da yakaladığı tek fırsatı geri çevirmemiş olsa da sezon boyunca Williams’ın ölçütü, tüm sıralama turlarında Kubica’yı mağlup eden (21-0) Russell oldu.

Sezon boyunca Mercedes ile düzenli bir görüşme içinde olup olmadığı konusunda konuşan Russell, yöneltilen bir eleştiri olmamasını yeterli bulduğunu söyledi ve ekledi:

“Mercedes ile olan ilişkimizde hep onların iyi bir iş yaptığımda bir şey demediklerini, ancak iyi bir iş yapmadığımda benimle iletişimde olduklarını gördüm. Bu yüzden bir şey dememeleri iyi bir işaret.”

“GP3’te yarışıp kazandığım anda bana “iyi iş” dedikleri bir telefon aldım, ancak daha sonra Formula 2 ve Force India ile antrenmanlara çıkma hakkında konuşmaya başladık. O zaman ‘Daha şampiyonluğu yeni kazandım, bana ithafen bir kutlama partisi veya buna benzer bir şey kesinlikle yapılacaktır’ diye düşünüyordum.”

“Formula 2’ye gittiğimde her şey belliydi, amacım kazanmaktı ve kazandığınızda aynı zamanda bir F1 koltuğu kapıyorsunuz. Şampiyonayı kazandım, ‘iyi iş’ dediler ve şimdi de Formula 1’e geldim.”

“Bana inanıyorlar; potansiyele sahip olduğuma inanıyorlar ve ben de aynı şekilde düşünüyorum. Çok yüksek bir seviyede olmak amacıyla bana para ödüyorlar ve ben bunu ortaya koyduğumda, buna göre paramı alıyorum. Eğer bir postacı postanızı size getiriyorsa onun sırtını sıvazlamazsınız çünkü size postanızı getirmiştir, bu işin bir parçası.”

“Mantalitem bu ve özel bir şey yaptığınızda tabii ki de sizi takdir ediyorlar ancak bir Formula 1 takımındaki herkes, mesela yemek servisi kısmındaki şefler iyi yemek yapmak için işe alınıyorlar, aerodinami uzmanları aracın aerodinamik dengesini en iyi şekilde oturtmak için işe alınıyorlar, mühendisler ve stratejistler mükemmel ayarları bulmak için, doğru stratejiyi oturtmak için işe alınıyorlar.

“Bu sadece yaşadığımız hayat. Herkesle tüm hafta boyunca iletişim içerisindeyim ve onları her zaman yarışlarda görüyorum. Onlar yaptığım işten kesinlikle memnunlar.”

Mercedes patronu Toto Wolff, sezonun sonunda takımla beraber, Russell'ın potansiyel bir Mercedes sürücüsünün niteliklerine sahip olduğundan kesinlikle emin olduklarını belirtti.

Russell aynı zamanda Mercedes’in sezon sonrası testlerine katıldı, Wolff ise bunu bir denetlemeden ziyade bir deneyim kazanma şansı olarak gördü.

Mercedes sürücüleri Lewis Hamilton ve Valtteri Bottas’ın sözleşmeleri 2020 sonunda sona erecek, ancak Russell ve Mercedes’in diğer genç yeteneği Esteban Ocon, 2021 yılına kadar Williams ve Renault ile sözleşme imzaladılar.

Russell “Mercedes'in bir parçası olmak büyük bir onur” dedi ve ekledi: “Şu anda Formula 1'deki en iyi takımın bir parçası olmak büyük bit mutluluk. Ayrıca, programda olan iki genç sürücüden biriyim, ancak tabii ki şu anda daha genç karting sürücülerine sahipler, ancak bu yıl boyunca sadece Esteban ve ben programın içindeydik.”

“Sadece Tom, Dick ve Harry’e bakmıyorlar, aynı zamanda gerçekten inandıkları insanlara zaman ve çabalarını yatırıyorlar. Bu da sizin performansınıza ekstra bir motivasyon oluyor.”

“Belki bir gün orada bir fırsat olabileceği hep aklımın bir ucunda ve tabii ki Mercedes, Formula 1 dünyasında çok etkili, 2021'den itibaren Mercedes’in motor müşterisi olacak 4 takım bulunmakta.”

“Mercedes gibi bir takımın parçası olmak mükemmel bir şey ancak benim açımdan bakarsanız ne gelecekte ne de geçmişte yaşamaya çalışıyorum, anı yaşıyorum ve onun üzerine çalışıyorum."

George Russell, Williams Racing

George Russell, Williams Racing

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Sonraki haber
Salo: "Verstappen anlaşması, pilot pazarını etkilemeyecek"

Önceki haber

Salo: "Verstappen anlaşması, pilot pazarını etkilemeyecek"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar George Russell
Takımlar Mercedes Şimdi al , Williams
Editör Valentin Khorounzhiy

Yarış merkezi

Avustralya GP

Avustralya GP

12 Mar - 15 Mar
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Russell: "Mercedes'in sırtımı sıvazlamasına ihtiyacım yok"

13dk
2
Formula 1

Ferrari, 2020 motorunda "benzeri görülmemiş" bir intercooler hazırlıyor!

3
Formula 1

Verstappen, sezon başına 40 milyon euro mu kazanacak?

4
Formula 1

Vasseur sadece şampiyonlarda bulunan Leclerc özelliğini açıkladı

5
Dakar

Al-Attiyah, Sainz ile yaşadığı olay sebebiyle ceza aldı

58dk

Son Videolar

7 Ocak 2020 - F1 ve Motor Sporları Haberleri 07:45
Formula 1

7 Ocak 2020 - F1 ve Motor Sporları Haberleri

Mercedes, Ferrari, Red Bull - 6 Ocak F1 ve Motor Sporları Haberleri 09:34
Formula 1

Mercedes, Ferrari, Red Bull - 6 Ocak F1 ve Motor Sporları Haberleri

Mercedes'in F1'e önem vermesinde, Maldonado etkili olmuş - 5 Ocak F1 ve Motor Sporları Haberleri 06:59
Formula 1

Mercedes'in F1'e önem vermesinde, Maldonado etkili olmuş - 5 Ocak F1 ve Motor Sporları Haberleri

Ferrari önce battı, sonra çıktı - F1 2019 Teknik Analiz #3 05:17
Formula 1

Ferrari önce battı, sonra çıktı - F1 2019 Teknik Analiz #3

Renault 2019'da Neler Yaptı? - F1 2019 Teknik Analiz #2 03:05
Formula 1

Renault 2019'da Neler Yaptı? - F1 2019 Teknik Analiz #2

Son Haberler

Russell: "Mercedes'in sırtımı sıvazlamasına ihtiyacım yok"
F1

Russell: "Mercedes'in sırtımı sıvazlamasına ihtiyacım yok"

Salo: "Verstappen anlaşması, pilot pazarını etkilemeyecek"
F1

Salo: "Verstappen anlaşması, pilot pazarını etkilemeyecek"

Chadwick: "Asıl amacım Formula 1'e girmek"
F1

Chadwick: "Asıl amacım Formula 1'e girmek"

"Hollanda GP, Verstappen olmadan da hayatta kalabilir"
F1

"Hollanda GP, Verstappen olmadan da hayatta kalabilir"

Sirotkin: "F1'e dönüşüm mümkün görünmüyor"
F1

Sirotkin: "F1'e dönüşüm mümkün görünmüyor"

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
12 Mar
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.