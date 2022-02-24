Russell: "Mercedes şimdiye kadar Ferrari ve McLaren'dan geride görünüyor"

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Russell, Barselona testinin ikinci gününde, öğleden sonra direksiyon başına geçti ve 66 tur atarak günü altıncı sırada kapattı.

Dünü, McLaren pilotu Lando Norris'in arkasında ikinci bitiren Charles Leclerc, perşembe günü Pierre Gasly ve Daniel Ricciardo'nun önünde Ferrari ile zirvedeydi.

Russell, testi "çok ilginç" bulduğunu ve takımlar yeni araçlarında hız yapmaya başladıkça "farklı bir dinamiğin" ortaya çıktığını söyledi.

Russell, "Burada bazı ilginç şeyler görüyoruz, testler de bunun için."

"Bazı takımlar çok hızlı görünüyor. Özellikle Ferrari ve McLaren, çok ama çok rekabetçi duruyorlar. Bu nedenle bu test ve Bahreyn arasında neler yapabileceğimizi göreceğiz." dedi.

Russell, Mercedes hakkında, "Kesinlikle önde değiliz. Bundan eminim."

"İşleri kontrol altında tutuyor gibiler ve düşük yakıt, yüksek yakıt ve lastik yönetimi konusunda çok güçlü görünüyorlar. "

"Kim bilir? Hepimiz farklı programlardayız ama bu turların ortalamasına göre onların arkasındayız."

"Bekleyip göreceğiz. Şampiyona Barselona'daki testlerde kazanılmıyor. Ancak kesinlikle şimdiye kadar çok ilginç iki gün oldu." dedi.

Russell'ın 1:20.537'lik en iyi tur zamanı, Leclerc'den onda sekizi saniye daha fazlaydı ancak takımlar, yeni araçlarını hâlâ öğreniyorlar ve tam performans aramıyorlar.

Ferrari, Leclerc ve Carlos Sainz ile iki gün boyunca toplam 303 tur atarak, testlerde şimdiye kadarki en fazla turu tamamladı. Mercedes 233 tur ile McLaren'dan dört tur daha fazla attı.

Bir sonraki test, 10-12 Mart'ta Bahreyn'de yapılacak ve 20 Mart'ta sezon başlayacak.