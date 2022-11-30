Russell: "Mercedes, önümüzdeki beş yılda şampiyon olmak için en iyi yer"
George Russell, şu anda öyle görünmese bile Mercedes'in beş yıl için şampiyonluk anlamında en iyi yer olduğu görüşünde.
Red Bull, geçen yıl 2013'ten sonra ilk pilotlar şampiyonluğunu kazanırken, bu yıl da arka arkaya ikinci pilotlar şampiyonluğunu ve 2013'ten sonra ilk takımlar şampiyonluğunu kazandı.
Böylelikle Avusturyalı ekip, Mercedes'in şampiyonluk serisine son verdi ve bazılarına göre yeni bir dominasyon başlattı.
Ferrari de özellikle tek tur temposu anlamında çok iyi durumda ve bundan ötürü bu iki takımın gelecek yıllarda güçlü formunu koruması bekleniyor.
Ancak Russell bu şekilde düşünmüyor ve bu yıl katıldığı Mercedes'in, önümüzdeki beş yıl içinde şampiyon olabilmesi adına en iyi yer olduğuna inanıyor.
GQ Magazine'e konuşan Russell, yıla başlarken 2022 sezonu için hedefinin ne olduğu sorusuna, "Sezona tamamen açık şekilde girdim çünkü bunun yeni bir dönem olduğunun farkındaydım ve doğru şeyi yapacağımıza dair elimizde hiçbir garanti yoktu."
"Açıkçası buraya yarış kazanmaya geldim ve her yarışı ilk beşte bitirmek beni tatmin etmiyor. Fakat yine de mantıklı olmalıyım. Bu yılki sonuçlarımdan dolayı hayal kırıklığına uğrayamam çünkü neredeyse her zaman maksimumu aldık."
"Bu benim F1'deki dördüncü sezonum, buraya gelmek için çok çalıştım ve kendimi hem galibiyetler hem de şampiyonluk için savaşmaya hazır hissediyorum."
"Bu takımla uzun yıllar yarışmak için buradayım ve önümüzdeki beş yıllık döneme bakacak olursam, dünya şampiyonluğu savaşı vermek için en iyi yerin de burası olduğuna inanıyorum." dedi.
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