Russell: "Mercedes nasıl iyi bir araç yapacağını unutmadı"
George Russell, Mercedes'in yarış kazanan bir araç üretmeyi "unutmadığı", sadece 2022 W13 ile "yanlış bir rotaya" girdiği konusunda kararlı.
Arka arkaya sekiz takımlar şampiyonluğu alan Mercedes, geçtiğimiz sezon W13'le epey zorluk çekti ve yılı sadece bir zaferle kapattı.
Böyle bir yılda Mercedes'in yarış koltuğunda yeni bir isim vardı; George Russell. İngiliz pilot, takımdaki ilk yılında iyi bir performans sergiledi ve düzenli olarak ilk beşe girdi.
Yılın ardından konuşan Russell, özellikle Hamilton'la çalıştığı için mutlu olduğunu belirtti.
BBC Radio Norfolk'a şunları söyledi: "Yeni bir takıma katıldığınızda, takım arkadaşınız kim olursa olsun, kendinizi kabul ettirmek ve tüm organizasyon içinde güven ve itimad kazanmak biraz zaman alıyor."
"Onunla takım arkadaşı olmak benim için iyi bir macera oldu."
"O tüm zamanların en iyisi. Bu yüzden doğrudan onun yanında olduğum ve ondan bir şeyler öğrenme fırsatı yakaladığım için çok şanslıyım."
George Russell, Mercedes W13
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
Russell, geçen sezon Hamilton'ı 16 yıllık F1 kariyeri boyunca puan olarak mağlup eden üçüncü takım arkadaşıydı.
Genç sürücü, 2022'yi altıncı sırada bitiren Hamilton'ın 35 puan önünde dördüncü oldu ve yıl boyunca Mercedes ile yarış kazanan tek isimdi.
Russell, "İkimiz de dördüncü, beşinci veya altıncı sıralar için mücadele ediyorduk fakat bu konumda olmak istemiyoruz, bu yüzden şampiyonayı dördüncü bitirdiğim için büyük bir gurur yaşamıyorum."
"2023 için gerçekten çok heyecanlıyım. Hâlâ sürüşümü, pistte ve pist dışında yaptıklarımı geliştirmeye çalışacağım. Umarım şampiyonluk için savaşacak araca sahip oluruz."
"Takımdakiler, nasıl hızlı bir araç üreteceklerini unutmadılar. Sadece bir şeyleri, daha doğrusu felsefeyi yanlış anladık. Sonrasında da yanlış olduğunu anladığımız bir yöne gittik."
"Bazen kendinizi oradan çıkarmanız uzun zaman alıyor. Şimdi kendimizi buradan kurtardığımızı ve ilerlediğimizi hissediyorum."
"Red Bull ve Ferrari'nin bir adım gerisindeyiz. Bu farkı kapatmak için yapmamız gereken çok şey var fakat ilk yarıştan itibaren kesinlikle çok daha güçlü bir konumda olacağız." dedi.
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