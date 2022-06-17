Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Watch Shop Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Watch Shop Biletler
Önceki / Hamilton: "Araç tam bir felaketti" Sonraki / Kanada'da ilk günün ardından Verstappen mutlu, Perez mutsuz
Formula 1 / Kanada GP Haberler

Russell: "Mercedes istediğimiz yerde değil"

George Russell, Montreal'deki cuma günü antrenmanlarının ardından takımın istenilen yerde olmadığını söyledi.

Ekleyen:
Russell: "Mercedes istediğimiz yerde değil"
Haberi dinle

Mercedes, Kanada GP öncesi cuma günkü antrenmanlarda iyi performans gösteremedi. İkinci antrenman seansında Russell yedinci sırayı alırken, aracında farklı bir taban deneyen ve yavaş kalan Hamilton 13. oldu.

Seanstan sonra konuşan Russell şunları söyledi: "Bu pistte sürmek her zaman keyifli ancak performansımız istediğimiz yerde değildi."

"Öndeki iki takıma kıyasla tempo açısından çok gerideyiz ama ayrıca çok güçlü olan birkaç isim daha var: Fernando ve Sebastian. Yani yapacak işimiz var."

"Pist hâlâ çok tümsekli. Araçların sertliği çok fazla. Bakü'deki sorunlar dalgalanmanın, yere değmenin ve süspansiyon sertliğinin birleşimiydi. Burada ise Monako'daki gibi sertliği hissedebiliyorsunuz ve bunu çözmeye çalışıyoruz."

"Kerblerin üstünden kesinlikle eskisi gibi geçemedim. Aracı olabildiğince yumuşatmamız gerekiyor ama bunu yapmamıza izin vermeyen bir şey var."

"Bunun 18 inç lastikler ve araçlar yüzünden olduğu bilinen bir şey ama gelişmemiz gerektiği açık."

"İkinci antrenmanda, Lewis ve benim için şimdiye kadarki en farklı ayarları yaptık. Çok farklı iki yöne gittik. Muhtemelen ikisi arasında bir nokta bulabileceğiz."

"Sadece orta grubun önünde yer almamız gerekiyor. Bence en iyi üçüncü takım olmamızı sağlayacak aracımız var fakat sıralamada biraz geride kalırsak zor olacak."

paylaşım
yorumlar
Hamilton: "Araç tam bir felaketti"
Önceki haber

Hamilton: "Araç tam bir felaketti"
Sonraki haber

Kanada'da ilk günün ardından Verstappen mutlu, Perez mutsuz

Kanada'da ilk günün ardından Verstappen mutlu, Perez mutsuz
Daha fazlası
Aybike Simay Erden
Horner ve Wolff, dalgalanma önlemlerini uygulamanın zor olacağını düşünüyor Kanada GP
Formula 1

Horner ve Wolff, dalgalanma önlemlerini uygulamanın zor olacağını düşünüyor

Mercedes, W13'ün tabanında neden değişiklik yaptı? Kanada GP
Formula 1

Mercedes, W13'ün tabanında neden değişiklik yaptı?

FIA'nın dalgalanmaya müdahale etmesi, Mercedes için neden hem iyi hem de kötü bir haber?
Formula 1

FIA'nın dalgalanmaya müdahale etmesi, Mercedes için neden hem iyi hem de kötü bir haber?

Son Haberler

Alonso: "Umarım burada kalabiliriz"
Formula 1 Formula 1

Alonso: "Umarım burada kalabiliriz"

Verstappen: "Daha da hızlı olabiliriz"
Formula 1 Formula 1

Verstappen: "Daha da hızlı olabiliriz"

Vettel: "Gerçekçi olmalıyız"
Formula 1 Formula 1

Vettel: "Gerçekçi olmalıyız"

Sainz: "Verstappen bu hafta sonu hızlı görünüyor"
Formula 1 Formula 1

Sainz: "Verstappen bu hafta sonu hızlı görünüyor"

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.