Russell: "Mercedes istediğimiz yerde değil"

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Mercedes, Kanada GP öncesi cuma günkü antrenmanlarda iyi performans gösteremedi. İkinci antrenman seansında Russell yedinci sırayı alırken, aracında farklı bir taban deneyen ve yavaş kalan Hamilton 13. oldu.

Seanstan sonra konuşan Russell şunları söyledi: "Bu pistte sürmek her zaman keyifli ancak performansımız istediğimiz yerde değildi."

"Öndeki iki takıma kıyasla tempo açısından çok gerideyiz ama ayrıca çok güçlü olan birkaç isim daha var: Fernando ve Sebastian. Yani yapacak işimiz var."

"Pist hâlâ çok tümsekli. Araçların sertliği çok fazla. Bakü'deki sorunlar dalgalanmanın, yere değmenin ve süspansiyon sertliğinin birleşimiydi. Burada ise Monako'daki gibi sertliği hissedebiliyorsunuz ve bunu çözmeye çalışıyoruz."

"Kerblerin üstünden kesinlikle eskisi gibi geçemedim. Aracı olabildiğince yumuşatmamız gerekiyor ama bunu yapmamıza izin vermeyen bir şey var."

"Bunun 18 inç lastikler ve araçlar yüzünden olduğu bilinen bir şey ama gelişmemiz gerektiği açık."

"İkinci antrenmanda, Lewis ve benim için şimdiye kadarki en farklı ayarları yaptık. Çok farklı iki yöne gittik. Muhtemelen ikisi arasında bir nokta bulabileceğiz."

"Sadece orta grubun önünde yer almamız gerekiyor. Bence en iyi üçüncü takım olmamızı sağlayacak aracımız var fakat sıralamada biraz geride kalırsak zor olacak."