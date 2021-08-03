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Russell, Mercedes ile test yapacak

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Williams pilotu George Russell, bugün Mercedes'in direksiyonuna geçecek ve Pirelli'nin 2022 için hazırladığı 18 inç lastikleri test edecek.

Russell, Mercedes ile test yapacak

Gelecek yıl kurallar büyük ölçüde değişecek ve artık 13 inç lastikler değil, 18 inç lastikler kullanılacak.

Formula 1'in tek lastik tedarikçisi Pirelli, 2021 sezonu boyunca gelecek yıl kullanılacak olan bu 18 inç lastiklerin prototipini test ediyor. Bu kapsamda bugün Macaristan'da Mercedes, Ferrari ve McLaren piste çıkacak.

Bu testlerde Mercedes'in direksiyonuna Lewis Hamilton veya Valtteri Bottas olmayacak, onların yerine Mercedes'in genç sürücü programında yer alan Russell direksiyona geçecek.

Britanyalı sürücü geçmişte Mercedes ile test çeşitli testler yapmıştı. Ayrıca 2020 Sakhir GP'de Lewis Hamilton'ın yerine Mercedes'le yarışmıştı.

Russell'ın adı gelecek yıl için Mercedes fabrika takımıyla anılıyor ve bu test, gelecek yıl Mercedes'te yarışacağının bir başka göstergesi olabilir.

McLaren ise testlerin hem birinci hem de ikinci gününde piste çıkacak. Testin ilk gününde McLaren'ın direksiyonuna Lando Norris, ikinci gününde ise Daniel Ricciardo geçecek.

Ferrari tek gün piste çıkacak ve henüz hangi sürücünün piste çıkacağı açıklanmadı.

George Russell, Williams FW43B, Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41

George Russell, Williams FW43B, Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

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