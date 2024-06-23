Russell: "Mercedes, hiç olmadığı kadar özgüvenli"

George Russell, Mercedes’in pist performansı konusunda "üç yıldır olduğundan daha fazla özgüvenli" olduğunu söylüyor.

Russell ve takım arkadaşı Lewis Hamilton, Kanada'da Russell'ın kariyerinin ikinci pole pozisyonunu ve takımın sezonun ilk podyumunu elde etmesinden iki hafta sonra İspanya'da ikinci çizgiyi paylaşacaklar.

Hamilton, pole pozisyonunu alan Lando Norris ve dünya şampiyonu Max Verstappen'in üç ondalık saniye arkasında üçüncü sırada yer alırken, Russell sadece 0.002 saniye gerideydi.

Mercedes, 2022 yer etkisi düzenlemeleri yürürlüğe girdiğinden beri üst üste üçüncü zorlayıcı sezona başlamıştı.

Ve son 24 ay boyunca birçok iniş çıkış yaşayan takım, bu süre zarfında birkaç kez umutlanıp sonra tekrar hayal kırıklığına uğramıştı.

Top three Qualifiers Max Verstappen, Red Bull Racing, pole man Lando Norris, McLaren F1 Team, Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Ancak takım şimdi birçok farklı pist türünde geliştiğini doğrularken, Russell, 2022 regülasyonlarından bu yana en güvende hissettikleri durumda olduklarını söyledi.

Barselona'daki performansın kaydettikleri ilerlemenin başka bir yanılsama olmadığının kanıtı olup olmadığı sorulduğunda, Russell şunları söyledi:

"Yüzde 100 bilemezsiniz. Ama kesinlikle son üç yılda arabaya getirdiklerimiz konusunda en güvenli olduğumuz durum bu.”

"Bu aynı zamanda doğal, hepimiz deneyim kazanıyoruz çünkü bu düzenlemelerde üçüncü yılın içindeyiz.”

"Ve sanırım bu çağda neyin iyi bir yarış arabası yaptığını hepimiz biliyoruz. Şu anda en iyi dört takımın ne kadar yakın olduğu kanıtlandı.”

"Muhtemelen gelecek yarışlarda, küçük farklar grid pozisyonunuzda büyük bir fark yaratacak, ama Formula 1 de böyle olmalı."

Mercedes'in talihi, Miami'den bu yana yapılan bir dizi kademeli güncelleme ile döndü. Tamamen yeni bir ön kanat konsepti bu yeniliklerin merkezinde yer aldı. Ancak Mercedes aynı zamanda, İspanya'ya en son tasarımının daha hafif bir versiyonunu getirerek tabandan da performans arayışına girdi.

Mercedes'in yükselişini hızlandırmak için büyük Miami paketi aslında bir sonraki durak olan Imola için planlanmıştı, yeni ön kanadı ise Russell'ın kullandığı bir örnek dışında Kanada'dan Monako'ya taşındı.

Montreal ve Barselona'daki son sıralama seanslarında kanıtlandığı gibi, her yüzde birlik saniyenin belirleyici olabileceği ve birbirine yakınlaşan grid ile Russell, parçaları W14'ten hızlıca çıkarma çabaları için Brackley'deki personeli övdü.

"Takımın başardığı şeyle çok gurur duyuyorum."

"Bu yükselişi sağlamak ve bu güncellemeleri planlanandan bir veya iki yarış önce tutarlı bir şekilde getirmek için çok fazla çalışma yapıldı.”

"Şimdi güncellemelerle üç piste gittik. Monako'da üçüncü sırada yer almaktan 20 milisaniye uzaktaydık ve bir podyum alabilirdik.”

"Kanada tabii ki harikaydı ve burada ikinci çizgideyiz, Lando ve Max ile iyi bir mücadele olacak ve muhtemelen Ferrari'ye karşı küçük bir avantajımız olacak." dedi Russell.