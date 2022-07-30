Russell: "Mercedes geri döndü mü bilmiyorum"

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Mercedes, Macaristan'daki cuma gününde, belki de bu sezonki en kötü günlerinden birini geçirdi ve iki araç da zirveden fazlasıyla uzaktaydı. İki pilot da genel olarak yol tutuşu eksikliğinden şikayetçiydi.

Cumartesi günü yağmurun gelmesiyle ve havanın soğumasıyla birlikte Mercedes ileri doğru büyük bir adım attı ve George Russell, sıralama turlarında sürpriz bir şekilde pole pozisyonuna uzandı. Russell'ın hiçbir sektör derecesi mor değildi ama İngiliz pilot, her sektörde istikrarlı şekilde güçlü dereceler kaydetti ve Ferrari pilotlarının önünde kariyerinin ilk pole pozisyonunu aldı.

Sıralama turlarının hemen ardından konuşan Russell, aşırı mutluydu. İngiliz pilot, mutlu olsalar da bugünkü performansın nereden geldiğini öğrenmeleri gerektiğini vurguladı.

"Çok mutluyum. Dün, muhtemelen şu ana kadar geçirdiğimiz en kötü cuma gününü geçirdik. Dün gece herkes çok sıkı çalışıyordu. Hangi yönde gideceğimizi bilmiyorduk ve o son tur..."

"İlk virajı döndüm, ilk viraj megaydı. İkinci virajı aldım, o da megaydı. Tur zamanı sürekli olarak gelmeye devam etti. Çizgiyi geçtim ve ekrana baktım. P1'ı gördüm, mükemmel bir histi."

"Dürüst olmak gerekirse, Mercedes geri döndü mü bilmiyorum. Verilere bakarak, bu performansın bugün nereden geldiğini anlamamız gerek. [Bu performansın nereden geldiğine dair] birkaç fikrimiz var."

"Günün sonunda, sıralama turları için puan dağıtılmıyor fakat genel olarak iyi yarış temposuna sahibiz. Yine de Ferrari'ler bu cuma [yarış temposunda] çok hızlı gözüktüler."

"Biz tamamen zorlayacağız. Ne olursa olsun bugün oldukça özel bir gün, buna şüphe yok."

George Russell, Mercedes W13 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images