Russell: "Mercedes, Ferrari'den önde"
Avusturya GP'de Sprint yarışını başladığı noktada dördüncü olarak tamamladıktan sonra George Russell, Sky Sports F1'e konuştu
George Russell, Mercedes F1 W15
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Russell, Sainz ile aralarındaki yakın mücadeleye sahne olan sprint yarışıyla ilgili olarak şunları söyledi:
"Öndeki mücadele ve ardından Carlos ile olan yarışla birlikte benim için daha ilginç Sprint yarışlarından biriydi.”
"Carlos'u geçer geçmez birkaç tur boyunca DRS'den kurtulamadım ama sorun olmadı.”
"McLaren hala önde ama Ferrari'nin önünde olduğumuzu görmek güzel.”
"Birkaç değişiklik yapacağız ama araba iyi bir durumda. Max ve McLarenların yaklaşık bir buçuk ondalık gerisinde gibi görünüyoruz."
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