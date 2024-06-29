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Formula 1 Avusturya GP

Russell: "Mercedes, Ferrari'den önde"

Avusturya GP'de Sprint yarışını başladığı noktada dördüncü olarak tamamladıktan sonra George Russell, Sky Sports F1'e konuştu

Neva Ünsaldı
George Russell, Mercedes F1 W15

George Russell, Mercedes F1 W15

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Russell, Sainz ile aralarındaki yakın mücadeleye sahne olan sprint yarışıyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Öndeki mücadele ve ardından Carlos ile olan yarışla birlikte benim için daha ilginç Sprint yarışlarından biriydi.”

"Carlos'u geçer geçmez birkaç tur boyunca DRS'den kurtulamadım ama sorun olmadı.”

"McLaren hala önde ama Ferrari'nin önünde olduğumuzu görmek güzel.”

"Birkaç değişiklik yapacağız ama araba iyi bir durumda. Max ve McLarenların yaklaşık bir buçuk ondalık gerisinde gibi görünüyoruz."

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