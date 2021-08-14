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Russell: "Mercedes, Ferrari ve Red Bull gelecek yıl yine ilk beşte olacak"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

George Russell, gelecek yıl hangi takımın öne çıkacağını söylemenin zor olduğunu kabul etse de, Mercedes, Ferrari ve Red Bull'un ilk beşte yer alacağından emin.

Russell: "Mercedes, Ferrari ve Red Bull gelecek yıl yine ilk beşte olacak"

Gelecek yıl büyük kural değişiklikleri yapılacak ve geçmişte, böylesine büyük kural değişiklikleri yapıldığında belli takımlar öne çıkıyordu.

2009'da Brawn GP sürpriz şekilde şampiyon olmuştu ve 2014 yılında ise Mercedes dominasyonu başladı.

Mercedes'in genç yeteneği George Russell, Auto Motor und Sport'a bu konuyla ilgili şöyle konuştu: "Sporda kilit nokta yetenektir. Sürücülerin, mühendislerin ve tasarımcıların yeteneği önemlidir. Daha önce büyük bütçelerin takımlara her zaman yardımcı olmadığını da gördük."

"Gelecek yıl en yetenekli ve motive çalışanlara sahip takımın önde olacağına inanıyorum. Bakalım kurallardaki değişiklikler, güç dengesini nasıl getirecek? Bunu 2009 ve 2014'te görmüştük, yani her şey değişebilir. Fakat Mercedes, Ferrari ve Red Bull yine ilk beşte olacak."

"Williams'ın da pozisyonlarını geliştirebileceğini düşünüyorum. Takım her şeyi doğru yapıyor, ihtiyaç duyulan şeylere para harcıyor ve her şeyi geliştirmek için çabalıyor. Kuralların sabit olduğu bir sezonda ne kadar geliştiğimize bir bakın. Çünkü fabrikadaki süreçleri ve diğer her şeyi biraz daha iyi hale getiriyoruz."

"Williams kazanmak istiyor. Son sırada olduğumuz üç yıldan sonra kulağa çılgınca gelebilir ama biz bu inanca sahibiz ve nasıl çalışacağımızı biliyoruz. Belki hedefimize gelecek yıl ulaşamayacağız ama kesinlikle gridin ortasındaki pozisyonlar için savaşacağız. Birkaç yıl içerisinde de podyumlar ve zaferler için çekişeceğiz."

"Gelecek yılın aracını sürmedim, sadece simülatörde buna benzeyen bir versiyonunu kullandım. Tamamen farklı bir araç olacak fakat Formula 4'ten Formula 3'e, Formula 3'ten Formula 2'ye ve ardından Formula 1'e geçişle aynı şey. Mevcut olandan çok farklı fakat her sürücü bir şekilde adapte olmak zorunda. Havanın bazen daha sıcak, bazen daha rüzgarlı olduğu yarış hafta sonu gibi."

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