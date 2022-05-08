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Formula 1 / Miami GP Haberler

Russell: "Mercedes F1 aracı, sıralamalarda tamamen farklı bir şeydi"

George Russell, Mercedes W13'ün Miami'de antrenmanlarla sıralamalar arasında çok değişmesine şaşırdığını kabul etti ve aracının sıralamalarda tamamen farklılaştığını söyledi.

Luke Smith
Ekleyen:
, Grand prix editor
Yardımcı Editör:
Adam Cooper
Çeviren:
Abdullah Çelik
Russell: "Mercedes F1 aracı, sıralamalarda tamamen farklı bir şeydi"
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Cuma günkü ikinci antrenman seansında en hızlı turu atan Russell, cumartesi günü aynı performansı tekrarlamakta zorlandı ve sıralamalarda ancak 12. olabildi.

Mercedes, 3. antrenman seansında Russell'ın aracının ayarlarında test için bir değişiklik yaptı ancak o değişiklik işe yaramayınca eski ayarlara dönüldü. Buna rağmen Russell sıralamaların 2. seansında 12. olarak elenmekten kurtulamadı. Russell'ın sıralamalardaki en iyi turu, cuma günkü turundan 0.2 sn daha yavaştı.

Russell, "Kesinlikle şaşırdım ancak aracı sürmemin ve nasıl hissettirdiğini görmemin ardından şaşırtıcı olmadı."

"Aracımız bugün tamamen farklı bir canavar gibiydi. Bugün çok fazla dalgalanma yaşadık ve bunun nedenini anlayamadık. Esas sorunumuz buydu."

"İlk defa viraj boyunca böylesi dalgalanmayı hissettim. 4. ve 5. virajlar boyunca zıpladı durdu. Aynı şekilde tüm fren noktalarında da zıpladı."

"Kötüydü çünkü bugün, herkes 1 sn hızlanırken ben ise dünden daha yavaştım." dedi.

George Russell, Mercedes W13

George Russell, Mercedes W13

Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

2022'nin ilk yarışlarında dalgalanmadan çok kötü etkilenen Mercedes, Ferrari ve Red Bull'la mücadele edemedi.

Russell, ayarlarda geri dönmelerine rağmen aracının arka tarafının stabil olmadığını ve dalgalanma nedeniyle sıralamalarda son seansa geçemediğini söyledi.

Russell, "Aracın arkası hoplayıp durdu. Arka tarafta hiç bir destek ya da stabilite yoktu."

"Dün birinci sektörde uçuyorduk ve araçta kendime çok fazla güveniyordum. Bugün ise daha önce dediğim gibi bir anda tamamen farklı bir şeye dönüştü."

"Aracın içerisinde olduğunuzda bunun bir mantığı var ancak gerçekten bu kadar farklı olmasını anlayamadık." dedi.

Russell'ın takım arkadaşı Lewis Hamilton da cuma günkü performansın ardından sıralamalardaki performansın şaşırtıcı olduğunu kabul etti.

Hamilton, "Bugün 3. antrenman seansında oldukça geriye düşmemiz biraz şaşırtıcı oldu."

"Bu yüzden sıralamalara girerken sinirlerimiz biraz gergindi. Gerçekten ilerlemedik ya da buna benzer bir şey olmadı. Çalışmaya devam etmeliyiz." dedi.

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