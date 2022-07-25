Russell: "Mercedes deney yapmayı bırakmalı"

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Mercedes, geçmişte çok iyi olduğu Paul Ricard'a galibiyet mücadelesi verebileceğini düşünerek geldi, ancak bu hayaller henüz sıralama turlarında suya düştü, nitekim Lewis Hamilton 4, George Russell ise ancak 6. olabildi.

Yarışta ise işler biraz daha iyi gitti ve iyi bir start aldıktan sonra Perez'e sıkı savunma yaparak ipleri eline alan Hamilton 2, yarışın sonlarına doğru Perez'i geçen Russell ise 3. oldu.

Sezonun ilk çifte podyumuna rağmen takım asla bir galibiyet adayı değildi. Leclerc'in yarış dışı kalmasının ardından liderliğe yükselen Verstappen, yarışı 10 saniye gibi net bir farkla kazandı.

Mercedes'in yarış hafta sonlarının başlarında çok fazla deney yaparak kendi şanslarını zedelediğine inanan Russell, "Hızlı olmadığınızda farkı kapatmak için aracınızda deneyebileceğiniz her şeyi denemek istersiniz."

"Belki de bu bizim için bir derstir, artık kendimize odaklanmamız ve sürekli deney yapmak yerine gerçekten araçtan en iyi şekilde yararlanmaya çalışmamız gerekiyor."

"Ama şu anda neyin işe yarayıp neyin yaramadığını görmek için deney yapmamız gerekiyor. Bu kolay bir şey değil." dedi.

George Russell, Mercedes W13, 3rd position, crosses the line Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Bu hafta sonu birtakım güncellemeler getiren Mercedes'in deneyleri, Hamilton'ın antrenmanlarda birtakım arka kanat ayarları denemesi şeklindeydi.

Russell, sıralama turlarındaki farka rağmen Mercedes'in yarışlarda mücadele edebiliyor olmasının doğru yönde bir adım attıklarını kanıtladığından emin.

İngiliz pilot, "Kesinlikle iyimseriz, çünkü üstüne gitmeye değer bir araca sahip olduğumuzu hissediyor ve ilerleme kaydetmeye devam edeceğimizi düşünüyoruz."

"Sıralama turları, rakiplerinize kıyasla temponuzun ne kadar kuvvetli olduğunu görebileceğiniz bir ortam, pole pozisyonundan bu kadar uzak olmamız her şeyi zorlaştırıyor."

"Ancak kesin hükmü verebileceğimiz yer ise Pazar günü. Bu sezon yarışlarda ortalama olarak daha hızlı bir araca sahibiz." dedi.