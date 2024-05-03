Russell: "Mercedes, Çin'deki hatasını tekrarlamayacak"

Miami'deki ikinci sprint yarışın öncesinde Mercedes, iki hafta önce Şangay'da neyi yanlış yaptığını daha iyi anlamış gibi görünüyor.

Cumartesi günkü sprint yarışının ardından takım, ana yarış için her iki araçta da büyük ayar değişiklikleri yapmayı seçti.

Bu değişiklikler tempoyu arttırmadığı gibi, sürücülerin konsantrasyonunu da olumsuz yönde etkiledi.

Russell, Miami için Mercedes'in yaklaşımını değiştireceğini açıkladı.

Russell, "Öğrendiğimiz şey, aracı tamamen değiştirip doğrudan sıralama turlarına girmenin zor olduğu ve bu kadar kısa bir süre içinde uyum sağlamanın kolay olmadığı oldu."

"Bu yüzden muhtemelen bildiğiniz şey, o tatlı noktayı bulmaya çalışmaktan daha iyi." dedi.

George Russell, Mercedes-AMG F1 Team Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images



Russell, bilinen eksiklikleri gidermeye çalışmanın, her şeyi büyük bir belirsizlik getiren yepyeni bir şeye geçmekten daha iyi olduğu görüşünde.

"İyi olmayan bir ayara bağlı kalırsanız, bu bildiğiniz ve zaman içinde adapte olabileceğiniz bir ayar olur."

"Elbette mükemmelliği yakalamaya çalışmak ve bunu bu kadar kısa bir süre içinde yapmak sizi rotadan saptırabilir.

"Bu hafta sonu aynı hatayı yapmayacağımıza eminim. Red Bull'dan sonraki dört takım arasında inanılmaz derecede heyecan verici bir mücadele var.

"Eğer ayarlarda o tatlı noktayı bulursanız, kendinizi beş, altı veya yedi pozisyon kazanırken bulabilirsiniz. Dolayısıyla doğru yerde olduğumuzdan emin olmamız gerekiyor."

Mercedes, araçtan daha fazlasını almak için bu hafta sonuna bazı güncellemeler getirdi.

Russell, "Son birkaç yarıştan çok şey öğrendik."

"Yarışlar arasında bazı ekstrem şeyler uyguladığımız için artık kendimizi çok daha iyi bir konumda bulduğumuzu düşünüyorum."

"Aracın en iyi nerede çalıştığını biliyoruz. Sanırım şimdi sadece detaylara odaklanmamız gerekiyor." dedi.