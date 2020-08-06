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Formula 1 / Son dakika

Russell: "Mercedes benim için boşuna zaman ve enerji harcamadı"

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Russell: "Mercedes benim için boşuna zaman ve enerji harcamadı"
Ekleyen:
, Editör
6 Ağu 2020 17:10

George Russell, 2021'de olmasa bile gelecekte Mercedes'te yarışma fırsatı yakalayabilmeyi umuyor.

Mercedes, gelecek yıl Valtteri Bottas ile yarışmaya devam edeceğini açıkladı. Bu da Mercedes'in İngiliz genç yeteneği George Russell'ın, seneye Williams'la devam edeceğinin bir başka göstergesi.

Bugün Silverstone'da konuşan Russell, 2021 için fırsat yakalayamamış olsa bile 2022'de bu fırsata sahip olabileceğini belirtti.

“2020 yılının sadece ilk dört yarışı geride kaldı, bu yüzden 2022'den bahsetmek için biraz erken. Şimdi görevim tamamen işime odaklanmak. Mümkün olan en yüksek sonuçları almak istiyorum ve kariyerim boyunca yaptığım şey bu oldu."

"Mercedes'in bana mümkün olan tüm desteği sağladığını zaten söylemiştim ve 2017'de, Mercedes'le sözleşme imzaladığımda hedef Formula 1'e girmekti ve şimdi her şey plana göre gidiyor. Nihayetinde bana boşuna zaman ve enerji harcamadılar. Dediğim gibi, bunun karşılığında işimi iyi şekilde yapmam gerekiyor."

"Umarım ki kendimi olabildiğince iyi bir seviyede geliştirmeye devam edebilirim, sanırım Williams ile beraber yola devam edeceğiz ve önümüzdeki 18 ay içerisinde neler olacak göreceğiz."

"Hamilton ile aynı araca sahip olma fırsatının herkesi inanılmaz derecede heyecanlandıracağına inanıyorum. Her şeyden önce şu anda baskın olan bir takımda yarışma şansı elde ediyorsunuz. Mercedes yıllar geçtikçe daha da güçleniyor gibi görünüyor, ki bu inanılmaz bir şey."

"Muhtemelen tüm zamanların istatistiksel olarak F1 tarihinin en iyi sürücüsüne karşı yarışacaksınız ve sanırım her sürücü bu fırsatı sever."

"Ama dediğim gibi, şu anda olmayacak şeyleri düşünmek istemiyorum. Dürüst olmak gerekirse bu hafta sonuna odaklandım. Ve gün gün, yarış yarış düşünüyorum.

 
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Editör Kemal Şengül

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