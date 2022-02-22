Russell: "Mercedes beni tam zamanında takıma getirdi"

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İngiliz pilot, 2019'dan beri Mercedes'in desteğiyle Formula 1'de yarışıyor ve kariyerinin ilk üç sezonunu, Mercedes'in motor tedarik ettiği Williams'ta geçirdi.

Russell, bu üç yıllık süreçte hiç kazanabileceği bir araca sahip olmadı fakat 2021'de kariyerinin en iyi sezonunu geçirip, Belçika'da ikinci olarak podyuma çıktı.

Bu performansı Mercedes'i etkilemeye yetti ve kendisini 2022 yılında Valtteri Bottas'ın yerine ana takıma aldılar.

Bir önceki açıklamasında Russell, Williams'ta "fazladan bir yıl" geçirdiğini ve Mercedes'e gitmeye aslında 2021 yılında hazır olduğunu söylemişti. Fakat şimdi karar değiştirmiş durumda ve üç yıllık dönemin ardından Mercedes'e geçişinin en doğru seçim olduğunu söylüyor.

Motorsport.com'a konuşan Russell, "Mercedes'te yarışmaya mümkün olan en kısa sürede başlamak istedim fakat geçmişe bakarsak, zamanlamanın mükemmel olduğunu düşünüyorum."

"Yapılan herhangi değişiklik olumsuz olacak diye bir şey yok. Elbette her sezon tutarlılığa sahip olmak istersiniz faka bu yıl takım değiştirmek adına olabilecek en iyi zamandı çünkü her şey sıfırdan başlıyor."

“Şahsen bu yıla bir geçiş aşaması gibi bakmıyorum, aksine daha çok yıllardır buradaymışım gibi hissediyorum. Burada kendimi evimde gibi hissediyorum."

"Kısa bir süre önce, 2017'den beri her yıl en az bir kez Mercedes kullandığımı fark ettim!" dedi.

İngiliz pilot, yeni sezonda tutarlılığa sahip olmak istiyor.

Russell, "2021'in başında Max [Verstappen] ve Red Bull, Lewis ve Mercedes'ten açıkça daha üstün ve daha hızlıydı."

"Herkes [Verstappen ve Red Bull için] şampiyonanın bir formalite olduğunu düşündü. Ancak Mercedes durumu değiştirmeyi başardı ve sezon sonunda daha hızlı bir pakete sahip oldular."

"Hızlı bir başlangıç ​​yapmanın önemli olduğunu düşünmüyorum çünkü şampiyonu 23 yarış belirleyecek." dedi.