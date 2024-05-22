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Formula 1

Russell: Mercedes artık hızlıca büyük performans arttırma peşinde değil

George Russell, Mercedes'in Formula 1'in mevcut kuralları altında yaşadığı zorlukların üstesinden gelmede, hızlıca büyük performans artışı yakalama isteğini bırakmasının faydalı olduğunu düşünüyor.

Burhan Güneydaş
George Russell, Mercedes-AMG F1 Team

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Mercedes 2022 yılındaki yeni regülasyonların olduğu döneme, sekiz kez üst üste takımlar şampiyonu olarak girdi.

Ancak, Alman markası bu başarıyı tekrarlayamadı ve kuralların değişiminden bu yana yalnızca bir galibiyet elde etti. Russell 2022 yılında Sao Pauloa'daki yarışı kazanmıştı.

Yenilenmiş bir araç tasarımıyla ilerleme kaydedeceğine dair iyimserliğini korumasına rağmen Mercedes, sıralamada dördüncü sıraya geriledi.

Russell, Mercedes'in son üç sezonda yaptığı büyük değişikliklerin ve gelişim sağlamak için kestirme yollara başvurulmasının bedelini ödediğini düşünüyor.

Geçtiğimiz hafta Imola'da açıklamalarda bulunan Russell, "Bence işe iki yıl önce doğru yolda başlamadığımız çok açık."

George Russell, Mercedes-AMG F1 Team, in Parc Ferme after Qualifying

George Russell, Mercedes-AMG F1 Team, in Parc Ferme after Qualifying

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

"Ve geçtiğimiz iki sezon boyunca, üzerine inşa edebileceğimiz bir yol bulmak için birçok kez değişikliğe gittik."

"Belki de bazen çok fazla değiştirdik. Bize hızlı şekilde performans kazandıracak şeyler bulmaya çalışıyorduk."

"Ve belki bu mümkün değildi. Çünkü rakiplerimiz kendi temelleri üzerine geliştirme yapmaya devam ediyordu ve bunu gerçekten harika bir iş çıkararak yaptılar." dedi.

Russell, geçen sezonun aracındaki eksiklikleri çok fazla telafi etmeye çalıştıklarını yineledi, ancak şimdi ilk üçe ulaşmak için gerekli platforma sahip olduklarına dair iyimser.

Russell, "Net bir yönümüz var. Bu araca yaptığımız değişikliklerde aşırıya kaçtığımız açıktı."

"Diğer yönde çok ileri gittik. Sadece biraz geri sarıp o mutlu ortamı bulmamız gerekiyor."

"Ancak defalarca söylediğimiz gibi, eğer kolay olsaydı herkes kazanırdı. Herkes çok iyi performansa sahip olurdu."

"Ve biz çok fazla sayıda iyi takımla mücadele ediyoruz. Tek yapmamız gereken bizi öndekilerle mücadeleye sokacak adımı bulmaya çalışmak." dedi.

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