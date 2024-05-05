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Formula 1 Miami GP

Russell: "Mercedes, araçtaki sorunları çözmeye çalışırken aşırıya kaçtı"

George Russell, Mercedes'in bu yıl Formula 1'de yaşadığı zorlukların ardında, 2023'te yaşadıkları zorluklar karşısında "aşırıya kaçmalarının" yattığını düşünüyor.

Ezel Tan
George Russell, Mercedes F1 W15, in the pit lane

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Mercedes, Miami GP hafta sonunda beklentilerin çok altında kaldı ve yeni güncellemeler de pek fayda etmemiş durumda.

Russell, takımın W15'te ilerleme kaydettiğini düşünse de, sorunları ele alırken "fazla ileri gittiğini" düşünüyor.

Russell, sözlerine yedinci tamamladığı sıralama turlarını değerlendirerek başladı: "Yarın geriden ziyade öne bakmak istiyorum. Umarım arkadan baskı görmeyiz fakat yedinci ile sekizinci sıradan başlıyoruz. Dolayısıyla bulunduğumuz noktayı kabul etmeliyiz."

"McLaren ve Ferrari'nin bir adım, Red Bull'un ise büyük bir adım gerisindeyiz."

"Bugün aldığımız sonucun maksimum olduğunu düşünüyorum. Fakat yarın onlara doğru bir adım atacağımıza eminim."

Russell, Mercedes'in neden Red Bull'un ardındaki grubun gerisinde kaldığına dair şunları söyledi: “Gerçek şu ki kronometre yalan söylemez."

George Russell, Mercedes F1 W15, Valtteri Bottas, Stake F1 Team Kick Sauber C44

George Russell, Mercedes F1 W15, Valtteri Bottas, Stake F1 Team Kick Sauber C44

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

“Geçen yılın sonundan bu yana yaptığımız bazı değişikliklerde, biraz aşırıya kaçtığımızı düşünüyorum."

"Şu anda araçla ilgili sınırlamalarımız var ve bu sınırlamalar 12 ay öncesine kıyasla tamamen farklı."

"Sorunları çözmek için çok fazla çalışma yaptık. Bu yönde biraz fazla ileri gittik. Bu yüzden gelişmemiz ve bunu da hızla yapmamız gerektiğini biliyoruz." cevabını verdi.

Bazılarına göre Mercedes, gelişim yönü açısından kaybolmuş durumda.

Nasıl gelişeceklerini bilip bilmedikleri sorusuna Russell, "Evet, nasıl yapacağımızı kesinlikle biliyoruz."

"Bence verilere baktığımızda neden şu anda bulunduğumuz konumda olduğumuzu anlıyoruz. Geçen yıl da söylediğim gibi, veriler neden burada olduğumuzu gösteriyor."

"Geçen yılki sorunları çözmeye çalışırken aşırıya kaçtık. Şu anda bir uç noktadan diğer uç noktaya geldik. Bir şekilde geri sarmamız ve kendimizi bir tür orta yolda bulmamız gerekiyor."

"Fakat güncellemelerin araca uygulanması sekiz hafta sürüyor. Bir sorunu birinci yarışta öğrenirsiniz, ikinci yarışta anlarsınız fakat güncellemeleri bir sonraki yarışta uygulayamazsınız."

"Rüzgar tüneline koymanız gerekir. Birinin bunu tasarlaması lazım, birinin çizmesi lazım. Birinin onu üretmesi gerekiyor."

"Sanırım bu yüzden geriye düştüğünüzde birdenbire ilerleme kaydetmek zorlaşıyor. Herkes bunu yarın bekliyor ve biz de bunu yarın istiyoruz. Fakat F1'de gerçekler farklı." cevabını verdi.

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