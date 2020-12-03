Russell, Mercedes aracına sığmak için küçük ayakkabı giyecek

Normalde Williams adına yarışan Russell, yedi kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton'ın COVID-19 testinin pozitif çıkmasının ardından bu hafta sonu yapılacak Sakhir Grand Prix'sinde Mercedes adına görev yapacak.

Russell, kokpite alışmak için Çarşamba günü Mercedes W11'de koltuk ayarı yaptırdı, ancak kokpit Williams'da olduğundan daha küçüktü.

Boyu 185 cm olan Russell, Hamilton'dan 11 cm daha uzun, bu da genç İngiliz pilotun kokpite girmesini daha zor bir hâle getiriyor.

Bunu ortadan kaldırmak için ise Russell, normaldeki 46 numara ayakkabısı yerine normalden bir numara küçük olan, 45 numara bir ayakkabı ile yarışacak.

Russell konu hakkında şunları söyledi: "Aracın biraz dar olduğu kesin. 46 numaralık ayaklarım zorlandı, bu yüzden normalden bir numara daha küçük bir ayakkabı ile yarışacağım. Bu da biraz rahatsız edici, ancak bu fırsatın yanında bu acıya dayanabileceğimden eminim."

Russell, bu hafta sonu kendisinin yarış mühendisi olacak olan Pete Bonnington ile bu konu hakkında şakalaştıklarını söyledi.

İngiliz pilotun açıklamaları şu şekilde: "Bono ile konuştum. Bana 'Eminim ki vücudunda bir takım değişiklikler yapabiliriz.' dedi. Pek emin değilim açıkçası!"

A view of the garage of George Russell, Mercedes-AMG F1 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images George Russell, Mercedes-AMG F1 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Russell'ın, Mercedes ile olan bu sürpriz fırsatı, Alman takımın sürücü programına katıldıktan dört sene sonra geldi, böylece Russell fabrika takımında yarışan ilk program mezunu olmayı başardı.

Aynı zamanda bu fırsat, 2021 için Williams'da yerine Sergio Perez'in getirilmesi dedikodularının ardından Russell'a geldi.

İngiliz pilot bu fırsatın bir "peri masalı" olduğunu, ancak aynı zamanda kaotik geçen 2020'nin bir parçası daha olduğunu söyledi.

Russell'ın açıklamaları şu şekilde: "Bir Mercedes F1 aracındaki ilk fırsatımın böyle olacağını hiç hayal etmemiştim."

"Tabii ki de çok garip bir ortam. Bu sene her şeyi içerisine kattığımızda çok çılgınca geçti, sadece benim için değil herkes için. Dünyada daha büyük sorunlar var."

"Ancak kariyerim için kişisel bakış açısı olarak yukarı, aşağı, sağ, sol, yukarı, orta - her yere giden bir sene oldu. Ve bu da hikayenin başka bir parçası."

"Hâlâ inanılmaz hissettiriyor ve eminim ki gelecek senelerde 2020'ye geri dönüp baktığımda 'Amma da inanılmaz bir sene' diyebileceğim."

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