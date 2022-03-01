Russell: "Mercedes akıl oyunları oynamıyor"

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George Russell, zaman çizelgesinde en üst sırada yer alan Mercedes aracının, gelişim anlamında Ferrari ve McLaren'ın arkasında olduğuna inandığını söylemesine rağmen akıl oyunları oynamadığını söyledi.

Mercedes, Ferrari ve McLaren, en hızlı üç takım oldukları Barselona testinden bu yana hızlarını önemsizmiş gibi yansıttılar.

McLaren ve Lando Norris, ön tarafta yarışmak için hâlâ yapılacak işleri olduğunu öne sürdü. Ferrari ise pistte hem hızlı hem de dayanıklı görünmesine rağmen, testin sadece kilometre yapmakla ilgili olduğunu söyledi.

Ancak George Russell, "kırmızı ve turuncu takımın çok hızlı göründüğünü" söyledi.

Russell'ın yorumlarına, testi birinci sırada tamamlayan takım arkadaşı Lewis Hamilton da hemfikir oldu. Bu durum, Mercedes'in genç sürücüsünü akıl oyunları için kullandığı konusunda soru işaretlerine yol açtı.

Ancak Russell, hiçbir akıl oyunu oynamadığını, sadece işine odaklandığını söyledi.

Russell, RacingNews365.com'dan alıntılanan haberde, "Akıl oyunlarıyla uğraşamam, bu çok fazla çaba gerektirir. Hiçbir akıl oyunu yok."

"Sadece programımız üzerinde çalışıyoruz ve dürüst olmak gerekirse, testte gördüklerimiz kesinlikle temsili değil."

"İlk yarıda ve son yarıda kimin olacağını biliyorsun ama sıralama seansında takımlar arasında onda bir saniye fark oluyor. Bu da beş kilo yakıta eşdeğer. Yani bu temsili değil."

"Bahreyn'e gittiğimizde gelişme açısından işler çok farklı görünecek. Belki Lando akıl oyunları oynuyordur ama biz oynamıyoruz!" dedi.