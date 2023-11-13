Russell: "Mercedes, 2024'te 'ilk engelde tökezlemeyecek'"

Russell, zemin etkili aerodinamik teknik düzenlemelerin ilk kez yürürlüğe girdiği 2022 sezonunun başında Mercedes'e katıldı. Russell'ın takıma gelişi, Mercedes'in dramatik form düşüşüne denk geldi.

Mercedes, 2023 Bahreyn'deki sezon öncesi testlerine rakipleri ve şampiyon Red Bull'a önemli bir fark atma umuduyla geldi. Ancak takım yine hayal kırıklığı yaratan bir test yaşadı.

2023'ün bitmesine iki yarış kala Mercedes henüz bir yarış kazanamadı. Takım, Interlagos'taki Brezilya Grand Prix'sinde Russell'ın hararet sorunu nedeniyle yarıştan çekilmesi ve takım arkadaşı Lewis Hamilton'ın beşinci sıradan sekizinci sıraya düşmesiyle büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Ancak Russell, takımının 2024'e önceki iki sezona kıyasla çok daha güçlü başlayacağına inanıyor.

Russell, "Bu yılki sorunlarımız kış gelişiminden kaynaklanıyor."

"Yanlış bir yöne gittik, bazı hatalar yaptık ve bu hatalar Bahreyn'de piste çıkar çıkmaz görüldü."

"Şimdi üçüncü yıla girerken, aynı hataları yapmayacağımızdan eminim. Bu kış boyunca bazı iyi kazanımlar elde ettiğimize ve şu anda bunları bulduğumuza eminim ama bu göreceli bir oyun ve rakiplerimizin ne getireceğini bilmiyoruz." dedi.

Mercedes'in W14'te selefine kıyasla yaptığı büyük değişikliklere rağmen Russell, takımın ürettiği her iki zemin etkili araçta da temel benzerlikler olduğunu söylüyor.

"Geçen yılki kesinlikle sürmesi daha zor bir araçtı. Ancak muhtemelen birçok takımda da olduğu gibi biz de bazı büyük iyileştirmeler yaptık."

"Bu yılki araç, aerodinamik olarak geçen yıla göre çok daha farklı olsa da mekanik olarak hâla aynı araç. Bahreyn, Avusturya ve Spa'ya baktığımızda, geçen yıl ve bu yıl en zayıf olduğumuz yarışlardı. Geçen yıl ise Meksika ve Singapur en güçlü olduğumuz iki yarıştı - Barselona da öyle. Yarış hızımıza güveniyorum ama sıralama turlarında işler değişiyor."

İki sezondur zafere uzak olmaları ve rakipleri Red Bull'un dominasyonunu izlemelerine rağmen Russell, Mercedes'in bu yıl kaydettiği ilerlemenin kendisini 2024 beklentileri konusunda çok daha emin kıldığını söylüyor.

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images George Russell, Mercedes-AMG

"Bence 2024 için yaptığımız çalışmalarda, her bir kararı değerlendirirken çok daha titiz davrandık. Araç geçen sezon olmasını istediğimiz yere yakın bile değildi ve birçok şeyin değişmesi gerektiğini hissettik. Belki de simülatörde iyice test etmeden, potansiyel sonuçlarını gözden geçirmeden birkaç kararı aceleye getirdik. Çok fazla farklı şey deniyorduk ve geçen yıl kalite testinden çok nicelik testi yaptık. Bu yıl ise gitmek istediğimiz yönü gerçekten belirledik. Gittiğimiz yönün bu olup olmadığını üç kez kontrol etmek için bu süreci kapsamlı bir şekilde test ettik."

"12 ay sonra, iki yıllık bir öğrenme sürecinden geçmiş olacağız. Elbette bu griddeki en hızlı araca sahip olacağımız anlamına gelmiyor ama önümüze çıkan ilk engelde de tökezlemeyeceğiz."