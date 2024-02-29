Russell: "Mercedes, 2024 F1 aracı konusunda Hamilton'ın isteklerini dinledi"
Mercedes'ten George Russell, 2024 Formula 1 aracının Lewis Hamilton'ın istekleri doğrultusunda tasarlandığını söyledi.
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15
Zak Mauger / Motorsport Images
Geçen yıl Mercedes, kış testlerine katılır katılmaz hata olduğunu anladığı sorunlu 2022 konseptine bağlı kaldı.
Sonrasında iyi bir toparlanma süreci geçirerek şampiyonayı ikinci tamamladılar fakat W14'ün yol tutuş problemleri ve öngörülebilirlik eksikliği hem Hamilton hem de Russell'ın iyi bir yıl geçirmesine engel oldu.
Hamilton geçen yıl 'zeropod' konseptini devam ettirmeye karar verdiği için takımın kendisini "dinlemediğini" söylemişti ancak Russell'a göre takım şimdi yedi kez dünya şampiyonunun isteklerini dikkate aldı.
Russell, "Lewis ve ben, takımı gitmek istediğimiz yöne doğru yönlendirmeye yardımcı olmak adına büyük çaba sarf ettik."
"Açıkçası Lewis'in deneyimi sayesinde yeni araç, geçen yıla kıyasla oturuş pozisyonu olarak daha geride olacak şekilde, Red Bull benzeri sidepod tasarımıyla ve biraz farklı bir direksiyon kremayeri ile -onun istekleri doğrultusunda- tasarlandı."
"Takımın bunu dinlemesi iyi bir şey ama bunun tur zamanına yansıyıp yansımayacağını görmemiz gerekiyor."
"Bence iyi bir konuma geldik. Fakat önemli olan tek bir şey var, o da tur zamanı." dedi.
George Russell, Mercedes-AMG F1 Team
Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images
Hamilton'ın yaptığı değişikliklerin kendisine de uyup uymadığı sorulduğunda Russell şu yanıtı verdi: "Bu araçta yapılan değişikliklerden memnunum. Yine de size ne verilirse ona uyum sağlamanız gerekiyor.
"Bu sezon kokpitte daha arkada oturuyoruz. Benim için bu küçük bir değişiklik, ne daha iyi ne de daha kötü."
"Lewis ve ben her zaman biraz farklı şekillerde çok benzer yorumlar yaptık. O oturma pozisyonu hakkında çok konuşuyordu, ben ise arka tarafın dengesizliği hakkında konuşuyordum."
"Yapılan bir dizi değişiklikle bu sorunu çözdüğümüze inanıyoruz. Yine de hiçbir şeyin sihirli bir çözümü yok."
Russell, Hamilton'ın gelecek yıl Ferrari'ye gitmeden önce Mercedes'le geçireceği son sezonda aracı geliştirmek için büyük çaba sarf ettiğini söylüyor.
"İkimiz de simülatörde gerçekten çok çalışıyoruz, bence Lewis orada her zamankinden daha fazla çalışıyor."
"Lewis çok motive ve takım olarak birlikte iyi çalışıyoruz. Hafta boyunca fabrikadaydık. Cumartesi günü simülatördeydik, Pazartesi günü tüm ana tasarımcılar ve mühendislerle büyük bir ekip toplantısı yaptık. Adeta hiçbir şey değişmemiş gibi hissediyoruz."
"Yani hâlâ ilerlemeye devam ediyoruz ve olacaklar için heyecanlıyız."
"Red Bull'un şu anda çok iyi bir temeli var ama bizim de üzerine daha fazlasını ekleyebileceğimiz güçlü bir temelimiz var."
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Russell: "Antrenmandaki tempomuz 'geri döndüğümüz' anlamına gelmiyor"
Russell: "Antrenmandaki tempomuz 'geri döndüğümüz' anlamına gelmiyor" Russell: "Antrenmandaki tempomuz 'geri döndüğümüz' anlamına gelmiyor"
Russell: "W15'in ana sorunu 'zıplama'"
Russell: "W15'in ana sorunu 'zıplama'" Russell: "W15'in ana sorunu 'zıplama'"
Russell: "Yeni Mercedes'le artık virajlara saldırabiliyorum"
Russell: "Yeni Mercedes'le artık virajlara saldırabiliyorum" Russell: "Yeni Mercedes'le artık virajlara saldırabiliyorum"
Wolff, takım ittifaklarına ilişkin Formula 1 kurallarının "sıfırlanması" fikrini destekliyor
Wolff, takım ittifaklarına ilişkin Formula 1 kurallarının "sıfırlanması" fikrini destekliyor Wolff, takım ittifaklarına ilişkin Formula 1 kurallarının "sıfırlanması" fikrini destekliyor
Hamilton, Mercedes'in antrenman temposu karşısında 'şok olmuş'
Hamilton, Mercedes'in antrenman temposu karşısında 'şok olmuş' Hamilton, Mercedes'in antrenman temposu karşısında 'şok olmuş'
2024 Bahreyn GP: Padoktan gelen ilk teknik kareler
2024 Bahreyn GP: Padoktan gelen ilk teknik kareler 2024 Bahreyn GP: Padoktan gelen ilk teknik kareler
Son Haberler
Marko: "VCARB uluslararası bir takım, diğer takımlardan bir çok mühendis getirdiler"
Marko: "VCARB uluslararası bir takım, diğer takımlardan bir çok mühendis getirdiler" Marko: "VCARB uluslararası bir takım, diğer takımlardan bir çok mühendis getirdiler"
Wolff, takım ittifaklarına ilişkin Formula 1 kurallarının "sıfırlanması" fikrini destekliyor
Wolff, takım ittifaklarına ilişkin Formula 1 kurallarının "sıfırlanması" fikrini destekliyor Wolff, takım ittifaklarına ilişkin Formula 1 kurallarının "sıfırlanması" fikrini destekliyor
2024 Bahreyn GP 3. antrenman: Sainz lider, Alonso ikinci!
2024 Bahreyn GP 3. antrenman: Sainz lider, Alonso ikinci! 2024 Bahreyn GP 3. antrenman: Sainz lider, Alonso ikinci!
McLaren şimdiden Norris'in güç ünitesini değiştirdi
McLaren şimdiden Norris'in güç ünitesini değiştirdi McLaren şimdiden Norris'in güç ünitesini değiştirdi
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar