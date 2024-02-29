Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1

Russell: "Mercedes, 2024 F1 aracı konusunda Hamilton'ın isteklerini dinledi"

Mercedes'ten George Russell, 2024 Formula 1 aracının Lewis Hamilton'ın istekleri doğrultusunda tasarlandığını söyledi.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Güncel:
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15

Zak Mauger / Motorsport Images

Geçen yıl Mercedes, kış testlerine katılır katılmaz hata olduğunu anladığı sorunlu 2022 konseptine bağlı kaldı.

Sonrasında iyi bir toparlanma süreci geçirerek şampiyonayı ikinci tamamladılar fakat W14'ün yol tutuş problemleri ve öngörülebilirlik eksikliği hem Hamilton hem de Russell'ın iyi bir yıl geçirmesine engel oldu.

Hamilton geçen yıl 'zeropod' konseptini devam ettirmeye karar verdiği için takımın kendisini "dinlemediğini" söylemişti ancak Russell'a göre takım şimdi yedi kez dünya şampiyonunun isteklerini dikkate aldı.

Russell, "Lewis ve ben, takımı gitmek istediğimiz yöne doğru yönlendirmeye yardımcı olmak adına büyük çaba sarf ettik."

"Açıkçası Lewis'in deneyimi sayesinde yeni araç, geçen yıla kıyasla oturuş pozisyonu olarak daha geride olacak şekilde, Red Bull benzeri sidepod tasarımıyla ve biraz farklı bir direksiyon kremayeri ile -onun istekleri doğrultusunda- tasarlandı."

"Takımın bunu dinlemesi iyi bir şey ama bunun tur zamanına yansıyıp yansımayacağını görmemiz gerekiyor."

"Bence iyi bir konuma geldik. Fakat önemli olan tek bir şey var, o da tur zamanı." dedi.

George Russell, Mercedes-AMG F1 Team

George Russell, Mercedes-AMG F1 Team

Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Hamilton'ın yaptığı değişikliklerin kendisine de uyup uymadığı sorulduğunda Russell şu yanıtı verdi: "Bu araçta yapılan değişikliklerden memnunum. Yine de size ne verilirse ona uyum sağlamanız gerekiyor.

"Bu sezon kokpitte daha arkada oturuyoruz. Benim için bu küçük bir değişiklik, ne daha iyi ne de daha kötü."

"Lewis ve ben her zaman biraz farklı şekillerde çok benzer yorumlar yaptık. O oturma pozisyonu hakkında çok konuşuyordu, ben ise arka tarafın dengesizliği hakkında konuşuyordum."

"Yapılan bir dizi değişiklikle bu sorunu çözdüğümüze inanıyoruz. Yine de hiçbir şeyin sihirli bir çözümü yok."

Russell, Hamilton'ın gelecek yıl Ferrari'ye gitmeden önce Mercedes'le geçireceği son sezonda aracı geliştirmek için büyük çaba sarf ettiğini söylüyor.

"İkimiz de simülatörde gerçekten çok çalışıyoruz, bence Lewis orada her zamankinden daha fazla çalışıyor."

"Lewis çok motive ve takım olarak birlikte iyi çalışıyoruz. Hafta boyunca fabrikadaydık. Cumartesi günü simülatördeydik, Pazartesi günü tüm ana tasarımcılar ve mühendislerle büyük bir ekip toplantısı yaptık. Adeta hiçbir şey değişmemiş gibi hissediyoruz."

"Yani hâlâ ilerlemeye devam ediyoruz ve olacaklar için heyecanlıyız."

"Red Bull'un şu anda çok iyi bir temeli var ama bizim de üzerine daha fazlasını ekleyebileceğimiz güçlü bir temelimiz var."

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

yorumlar
Önceki haber Ocon: "Alpine sezona kötü başlayacak"
Sonraki haber Canlı anlatım: Bahreyn GP 1. antrenman seansı

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Kemal Şengül
Daha fazlası
Kemal Şengül
2024 Bahreyn GP 3. antrenman: Sainz lider, Alonso ikinci!

2024 Bahreyn GP 3. antrenman: Sainz lider, Alonso ikinci!

Formula 1
Bahreyn GP

2024 Bahreyn GP 3. antrenman: Sainz lider, Alonso ikinci! 2024 Bahreyn GP 3. antrenman: Sainz lider, Alonso ikinci!

McLaren şimdiden Norris'in güç ünitesini değiştirdi

McLaren şimdiden Norris'in güç ünitesini değiştirdi

Formula 1

McLaren şimdiden Norris'in güç ünitesini değiştirdi McLaren şimdiden Norris'in güç ünitesini değiştirdi

Bottas: "Mercedes çağırırısa, bıyıklarımı kesmeye hazırım!"

Bottas: "Mercedes çağırırısa, bıyıklarımı kesmeye hazırım!"

Formula 1

Bottas: "Mercedes çağırırısa, bıyıklarımı kesmeye hazırım!" Bottas: "Mercedes çağırırısa, bıyıklarımı kesmeye hazırım!"

George Russell
Daha fazlası
George Russell
Russell: "Antrenmandaki tempomuz 'geri döndüğümüz' anlamına gelmiyor"

Russell: "Antrenmandaki tempomuz 'geri döndüğümüz' anlamına gelmiyor"

Formula 1
Bahreyn GP

Russell: "Antrenmandaki tempomuz 'geri döndüğümüz' anlamına gelmiyor" Russell: "Antrenmandaki tempomuz 'geri döndüğümüz' anlamına gelmiyor"

Russell: "W15'in ana sorunu 'zıplama'"

Russell: "W15'in ana sorunu 'zıplama'"

Formula 1
Bahreyn GP

Russell: "W15'in ana sorunu 'zıplama'" Russell: "W15'in ana sorunu 'zıplama'"

Russell: "Yeni Mercedes'le artık virajlara saldırabiliyorum"

Russell: "Yeni Mercedes'le artık virajlara saldırabiliyorum"

Formula 1
Sezon öncesi testi

Russell: "Yeni Mercedes'le artık virajlara saldırabiliyorum" Russell: "Yeni Mercedes'le artık virajlara saldırabiliyorum"

Mercedes
Daha fazlası
Mercedes
Wolff, takım ittifaklarına ilişkin Formula 1 kurallarının "sıfırlanması" fikrini destekliyor

Wolff, takım ittifaklarına ilişkin Formula 1 kurallarının "sıfırlanması" fikrini destekliyor

Formula 1
Bahreyn GP

Wolff, takım ittifaklarına ilişkin Formula 1 kurallarının "sıfırlanması" fikrini destekliyor Wolff, takım ittifaklarına ilişkin Formula 1 kurallarının "sıfırlanması" fikrini destekliyor

Hamilton, Mercedes'in antrenman temposu karşısında 'şok olmuş'

Hamilton, Mercedes'in antrenman temposu karşısında 'şok olmuş'

Formula 1
Bahreyn GP

Hamilton, Mercedes'in antrenman temposu karşısında 'şok olmuş' Hamilton, Mercedes'in antrenman temposu karşısında 'şok olmuş'

2024 Bahreyn GP: Padoktan gelen ilk teknik kareler

2024 Bahreyn GP: Padoktan gelen ilk teknik kareler

Formula 1
Bahreyn GP

2024 Bahreyn GP: Padoktan gelen ilk teknik kareler 2024 Bahreyn GP: Padoktan gelen ilk teknik kareler

Son Haberler

Marko: "VCARB uluslararası bir takım, diğer takımlardan bir çok mühendis getirdiler"

Marko: "VCARB uluslararası bir takım, diğer takımlardan bir çok mühendis getirdiler"

F1 Formula 1
Bahreyn GP

Marko: "VCARB uluslararası bir takım, diğer takımlardan bir çok mühendis getirdiler" Marko: "VCARB uluslararası bir takım, diğer takımlardan bir çok mühendis getirdiler"

Wolff, takım ittifaklarına ilişkin Formula 1 kurallarının "sıfırlanması" fikrini destekliyor

Wolff, takım ittifaklarına ilişkin Formula 1 kurallarının "sıfırlanması" fikrini destekliyor

F1 Formula 1
Bahreyn GP

Wolff, takım ittifaklarına ilişkin Formula 1 kurallarının "sıfırlanması" fikrini destekliyor Wolff, takım ittifaklarına ilişkin Formula 1 kurallarının "sıfırlanması" fikrini destekliyor

2024 Bahreyn GP 3. antrenman: Sainz lider, Alonso ikinci!

2024 Bahreyn GP 3. antrenman: Sainz lider, Alonso ikinci!

F1 Formula 1
Bahreyn GP

2024 Bahreyn GP 3. antrenman: Sainz lider, Alonso ikinci! 2024 Bahreyn GP 3. antrenman: Sainz lider, Alonso ikinci!

McLaren şimdiden Norris'in güç ünitesini değiştirdi

McLaren şimdiden Norris'in güç ünitesini değiştirdi

F1 Formula 1

McLaren şimdiden Norris'in güç ünitesini değiştirdi McLaren şimdiden Norris'in güç ünitesini değiştirdi

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye