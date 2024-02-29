Russell: "Mercedes, 2024 F1 aracı konusunda Hamilton'ın isteklerini dinledi"

Geçen yıl Mercedes, kış testlerine katılır katılmaz hata olduğunu anladığı sorunlu 2022 konseptine bağlı kaldı.

Sonrasında iyi bir toparlanma süreci geçirerek şampiyonayı ikinci tamamladılar fakat W14'ün yol tutuş problemleri ve öngörülebilirlik eksikliği hem Hamilton hem de Russell'ın iyi bir yıl geçirmesine engel oldu.

Hamilton geçen yıl 'zeropod' konseptini devam ettirmeye karar verdiği için takımın kendisini "dinlemediğini" söylemişti ancak Russell'a göre takım şimdi yedi kez dünya şampiyonunun isteklerini dikkate aldı.

Russell, "Lewis ve ben, takımı gitmek istediğimiz yöne doğru yönlendirmeye yardımcı olmak adına büyük çaba sarf ettik."

"Açıkçası Lewis'in deneyimi sayesinde yeni araç, geçen yıla kıyasla oturuş pozisyonu olarak daha geride olacak şekilde, Red Bull benzeri sidepod tasarımıyla ve biraz farklı bir direksiyon kremayeri ile -onun istekleri doğrultusunda- tasarlandı."

"Takımın bunu dinlemesi iyi bir şey ama bunun tur zamanına yansıyıp yansımayacağını görmemiz gerekiyor."

"Bence iyi bir konuma geldik. Fakat önemli olan tek bir şey var, o da tur zamanı." dedi.

George Russell, Mercedes-AMG F1 Team Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Hamilton'ın yaptığı değişikliklerin kendisine de uyup uymadığı sorulduğunda Russell şu yanıtı verdi: "Bu araçta yapılan değişikliklerden memnunum. Yine de size ne verilirse ona uyum sağlamanız gerekiyor.

"Bu sezon kokpitte daha arkada oturuyoruz. Benim için bu küçük bir değişiklik, ne daha iyi ne de daha kötü."

"Lewis ve ben her zaman biraz farklı şekillerde çok benzer yorumlar yaptık. O oturma pozisyonu hakkında çok konuşuyordu, ben ise arka tarafın dengesizliği hakkında konuşuyordum."

"Yapılan bir dizi değişiklikle bu sorunu çözdüğümüze inanıyoruz. Yine de hiçbir şeyin sihirli bir çözümü yok."

Russell, Hamilton'ın gelecek yıl Ferrari'ye gitmeden önce Mercedes'le geçireceği son sezonda aracı geliştirmek için büyük çaba sarf ettiğini söylüyor.

"İkimiz de simülatörde gerçekten çok çalışıyoruz, bence Lewis orada her zamankinden daha fazla çalışıyor."

"Lewis çok motive ve takım olarak birlikte iyi çalışıyoruz. Hafta boyunca fabrikadaydık. Cumartesi günü simülatördeydik, Pazartesi günü tüm ana tasarımcılar ve mühendislerle büyük bir ekip toplantısı yaptık. Adeta hiçbir şey değişmemiş gibi hissediyoruz."

"Yani hâlâ ilerlemeye devam ediyoruz ve olacaklar için heyecanlıyız."

"Red Bull'un şu anda çok iyi bir temeli var ama bizim de üzerine daha fazlasını ekleyebileceğimiz güçlü bir temelimiz var."